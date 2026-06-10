La noche del 9 de junio se llevó a cabo la premiere de Toy Story 5 en Los Ángeles, marcando el regreso de Pixar a una de sus franquicias más importantes y populares. El evento estuvo lleno de sorpresas, desde invitados inesperados hasta las primeras reacciones de quienes ya tuvieron oportunidad de ver la película.

Jessie en ‘Toy Story 5’ / Foto: Pixar

Taylor Swift y Joan Cusack en la premiere de Toy Story 5

Para empezar, Taylor Swift apareció en la premiere de Toy Story 5. Y no solo desfiló por la alfombra roja. También se echó un par de palomazos al interpretar “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman, compositor histórico de la franquicia, quien la acompañó al piano.

Por supuesto, también presentó “I Knew It, I Knew You”, la canción original que escribió para Toy Story 5 y que ya tiene a las y los swifties soñando con una nominación al Oscar. De hecho, esta fue la primera vez que se escuchó en vivo.

Otra de las grandes sorpresas fue la presencia de Joan Cusack, quien regresó a una alfombra roja después de 11 años de ausencia. La actriz, que da voz a Jessie en la saga, reveló que se alejó de la actuación durante seis años —prácticamente desde el estreno de Toy Story 4— para intentar llevar una vida “lo más normal posible”.

Primeras reacciones a Toy Story 5

Pero la verdadera noticia está en las primeras reacciones de la prensa, invitados y algunas celebridades que pudieron ver la película antes de su estreno mundial.

Los comentarios coinciden en algo: Toy Story 5 se siente mucho más cercana a la película original de 1995 que a la cuarta entrega estrenada en 2019. Y eso, para muchos fans, es una gran noticia.

Decimos esto no porque Toy Story 4 sea una mala película, sino porque una parte importante de la audiencia consideraba que la historia había encontrado un cierre perfecto con la trilogía original y la despedida entre Woody y Andy.

Primer vistazo de Toy Story 5 // YouTube: @pixar (captura de pantalla)

La cuarta película decidió extender ese universo y centrar buena parte de su narrativa en Bonnie y en nuevos conflictos para los juguetes, una decisión que dividió opiniones entre los seguidores de la franquicia. Incluso, personas como Quentin Tarantino han hablado sobre el tema, defendiendo la trilogía original como una de las mejores en la historia del cine.

Mencionamos todo esto porque las primeras reacciones de Toy Story 5 apuntan a un regreso a las raíces emocionales de la saga. Algunos asistentes insistieron en la “mezcla perfecta de humor, corazón y la magia distintiva de Pixar“, mientras que otros celebraron que la película recupere parte del espíritu que convirtió a Toy Story en un fenómeno cultural.

¿Lo mejor de 2026?

También hubo elogios para Conan O’Brien y su personaje, Smarty Pants, uno de los nuevos integrantes del universo de la franquicia.

Además, varias de las reacciones destacan la decisión de colocar a Jessie en el centro de la historia, dejando que Woody y Buzz ocupen un papel más secundario dentro de la narrativa.

Las opiniones iniciales son tan positivas que algunos de los presentes ya colocan Toy Story 5 entre las mejores películas estrenadas en 2026 y aseguran que podría mantenerse entre los títulos más destacados del año.