Lo que necesitas saber: La nueva entrega de Toy Story llegará a la pantalla grande en junio de este año.

Parece que el tiempo de los juguetes está por terminar. Por fin Pixar compartió el tráiler de ‘Toy Story 5’ y tendremos de regreso a Woody, Buzz y compañía enfrentando una nueva era… la de los dispositivos electrónicos. No exageramos al decir que se viene una guerra entre nuestros amados juguetes y la tecnología, según lo que nos muestra el nuevo adelanto.

Primer vistazo de Toy Story 5 // YouTube: @pixar (captura de pantalla)

¡Checa el tráiler de ‘Toy Story 5’!

El primer adelanto de (la no tan esperada) quinta entrega de Toy Story fue compartido por Disney y Pixar desde noviembre, y nos mostró a los juguetes reaccionando a la llegada de los dispositivos móviles con mucho miedo.

Aunque desde la D23 ya sabíamos de qué trataría esta película, ahora en el primer tráiler vemos que en verdad se viene una lucha de los juguetes por existir, por sobrevivir, una para la que Woody debe volver a casa a ayudar a sus amigos.

Y es que Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y que parece tener IA, llegará a complicar la vida de nuestros queridos personajes al quedar desplazados por este dispositivo, al grado de provocar el abandono de juguetes todos los días.

Una frase de Woody nos dejó devastados, igual que a ellos: “Servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo”, justo antes de verlos convocando a nuevos amigos y refuerzos para hacerle frente.

Pero mucho bla bla bla, acá va el tráiler de Toy Story 5 en español:

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’?

Velo anotando en tu calendario, pues Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla llegarán a la pantalla grande el próximo 18 de junio en Latinoamérica, según el tráiler, y en Estados Unidos el 19.

El tiempo se va volando y cuando menos nos demos cuenta, llegará el día del estreno y ahí sí, a descubrir si los juguetes pueden con la tecnología.