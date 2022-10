Siempre que se habla de Keanu Reeves, el internet no duda en sacar una sonrisa colectiva. Y es que el actor no solo es querido por su trabajo en el cine, sino por otros detalles referentes a su vida cotidiana, su aparente sencillez, su buena onda y más… Pero aunque no lo crean, hay quienes de plano no lo aguantan.

O al menos eso es lo que Matthew Perry ha dado a entender recientemente. El interprete de Chandler Bing en Friends está por lanzar un libro de memorias el próximo 1 de noviembre, pero algunos medios ya han tenido acceso a una parte del contenido. Y bueno, en algunos pasajes, Perry parece tirarle con todo al protagonista de la saga de John Wick.

Matthew Perry. Foto: Getty

Matthew Perry y sus polémicas declaraciones sobre Keanu Reeves

Tanto Matthew Perry como Keanu Reeves son dos de los rostros más recordados de los 90 e inicios de los 2000. Uno destacó más en la TV como parte de una de las comedias más añoradas de todos los tiempos, mientras el otro forjó una carrera en el cine que fue de menos a más cuando tomó el protagónico en The Matrix.

Pero más allá de la fama y del hecho de ser contemporáneos, ambos compartieron en su momento una muy buena amistad con el fallecido River Phoenix (hermano de Joaquin Phoenix), eso sí, cada uno por su lado. A pesar de esto último, el propio Perry no se mira muy entusiasmado si toca hablar de Reeves.

Keanu Reeves y River Phoenix. Foto: Especial.

En su próximo libro Friends, Lovers and the Big Terrible Things, Matthew Perry habla sobre sus sensaciones cuando se enteró de la muerte de River Phoenix tras una sobredosis en 1993. Incluso, en su texto, él menciona que ese acontecimiento también lo hace recordar a otra figura como Heath Ledger, quien también perdió la vida en una situación de uso de sustancias. Pero al mencionarlos a ambos, no dudó en tirar la bomba con una peculiar mención a Keanu.

“¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”, se cuestiona Matthew en un extracto del libro (vía Page Six). Cabe destacar que Perry y Phoenix compartieron elenco en la película A Night in the Life of Jimmy Reardon de 1988, donde interpretaron a dos amigos muy unidos. Por otro lado, se sabe que en la vida real, River y Keanu de verdad eran mejores amigos.

“River era un hombre hermoso por dentro y por fuera y resultó ser demasiado hermoso para este mundo. Siempre parece que son los chicos realmente talentosos los que caen…“, dice otro extracto del texto de Matthew.

River Phoenix y Matthew Perry en la cinta ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’. Foto: vía IMDB.

Otra mención a Keanu, ahora respecto a Chris Farley

Otro buen amigo de Matthew Perry que perdió la vida debido a una sobredosis, fue el comediante Chris Farley. Este último era una de las caras más populares de Saturday Night Live en los 90 y hacia finales de la década, él filmó junto a la estrella de Friends una película humorística llamada Almost Heroes, estrenada en 1998. Esta cinta fue la última que Farley grabó antes de morir en 1997.

En su libro, Perry describe su reacción luego de que se enteró de la muerte de Chris Farley. Por aquella época, Matthew también lidiaba con su propio problema de adicción -lo que será un tema recurrente en su nueva obra literaria- a la par de que seguía cosechando éxito en Friends…. Pero la situación de Farley parece que en algún momento lo rebasó.

“Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré”, dice Perry en su libro. Y nuevamente, saca a relucir su extraño desdén hacia el protagonista de The Matrix: “Keanu Reeves camina entre nosotros”.

Sin duda, se trata de declaraciones bastante fuertes las que Matthew Perry hace respecto a Keanu Reeves. Sin embargo, es justo decir que estos son solo algunos extractos del libro mencionado. Y posiblemente, el sentido de estos dichos podría cambiar teniendo en cuenta un poco más de contexto literario… o tal vez no. Eso solo se sabrá cuando el material se lance el próximo 1 de noviembre.