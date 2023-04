El mundo del streaming está en constante movimiento, pues tiro por viaje vemos cambios de títulos o contenidos que llegan o se quedan en los catálogos de las plataformas. Sin embargo, es momento de darle paso a un servicio que lleva un buen rato cocinándose y del cual ya tenemos detalles: Max, la nueva plataforma que juntará a HBO Max y Discovery+.

Como recordarán, hace algunos meses –y tras la llegada de David Zaslav a la presidencia de Warner Bros. Discovery –comenzaron a aparecer varios cambios dentro de la compañía y se cancelaron muchos proyectos. Al mismo tiempo surgieron rumores de que ambas plataformas de streaming se fusionarían en una sola. Pero en aquel momento no desmintieron ni confirmaron este chismecito de Discovery+ y HBO Max.

Imagen ilustrativa de HBO Max y Disvoery+Foto: Getty Images

Muy pronto llegará Max, la nueva plataforma que juntará a HBO Max y Discovery+

Sin embargo, este 12 de abril y después de mucha espera por fin se confirmó lo que tanto se rumoraba, pues muy pronto estará disponible Max, la nueva plataforma que juntará a HBO Max y Discovery+ en una sola. Y al parecer, las cosas serán muy parecidas a como conocíamos al servicio previo de Warner Bros.

De acuerdo con Variety, en un evento dentro de las oficinas de Warner Bros. Discovery, David Zaslav confirmó el nombre de la plataforma y el slogan, el cual será “Max is the one to watch”. A la vez, el mero mero de la compañía también confirmó que el servicio estará disponible a partir del 23 de mayo, mientras que a México y Latinoamérica llegará en otoño de 2023.

En cuanto a precios, lo único que mencionaron fue que en Estados Unidos, los planes de Max serán los siguientes:

Plan mensual con anuncios – $9.99 dólares (180 pesos mexicanos)

Plan mensual sin anuncios – $15.99 dólares (288 pesos mexicanos)

Plan Ultimate mensual sin anuncios – $19.99 dólares (360 pesos mexicanos)

Por ahora, lo único que se sabe es que tanto el catálogo que actualmente teníamos en HBO Max y Discovery+ también estarán completitos y disponibles en Max. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los nuevos títulos que se anunciaron para Max, pues con estas producciones buscarán llevarse calle a la competencia.

También anunciaron un montón de producciones originales para Max

Para empezar, revelaron un primer vistazo de The Penguin, la serie precuela de The Batman que tendrá como protagonista a Colin Farrell en el papel de Oswald Cobblepot. Por si esto no fuera suficiente, también mostraron un nuevo adelanto de The Flash con Ezra Miller, que llegará al catálogo de Max después de su estreno en cintas.

Pero esto no fue lo único que anunciaron, ya que están trabajando en contenidos originales para Max, entre ellos una nueva serie de The Big Bang Theory, así como un show ambientado en el universo de The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Además, confirmaron que está en producción Smartless, una serie de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes basada en el podcast homónimo.

Los ejecutivos de Max soltaron un adelanto de Barbie Dreamhouse Challenge, un reality show que llegará antes del estreno de la película de Barbie de Greta Gerwig. Además, confirmaron que la serie Gremlins: Secrets of the Mogwai (basada en el universo de los Gremlins) se estrenará el 23 de mayo, el mismo día que la plataforma; y hasta revelaron que Welcome to Derry, la precuela de It que lanzarán en 2024.

¡Se vienen nuevas series de ‘Harry Potter’ y ‘Game of Thrones’ para Max!

Por si no nos animábamos a entrarle a Max, mostraron los avances de True Detective: Night Country, la cuarta entrega de la serie de HBO, Rick & Morty: The Anime, The Regime con Kate Winslet y The Sympathizer, protagonizada por el mismísimo Robert Downey Jr.

Pero lo que sí nos dejó con la boca abierta fue que los meros meros de Max hicieron oficiales un par de rumores. El primero es que se viene una nueva serie del universo de Game of Thrones llamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Acá nos contarán la historia de Sir Duncan El Alto y su escudero, Egg. Además, tendrá a George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis como productores ejecutivos.

Para finalizar, también confirmaron algo muy importante, que es un hecho la adaptación de los siete libros de Harry Potter para una serie en Max. No revelaron muchos detalles al respecto, pero mencionaron que J.K. Rowling está involucrada en el proyecto, que tendrán un elenco completamente nuevo y que planean lanzar esta producción en el transcurso de 10 años… ¿Qué tal? ¿Les late lo que viene para Max?