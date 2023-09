Lo que necesitas saber: Con el anuncio de un posible reboot de The Office, acá enlistamos algunas de las escenas más memorables de la serie.

Thats what she said… Las redes sociales se han vuelto locas con el anuncio de un posible reboot de ‘The Office’, mismo que de acuerdo con algunos sitios de internet, estaría a cargo de Greg Daniels, guionista que se encargó de adaptar para Estados Unidos al show británico creado por Ricky Gervais.

La noticia ha sido un poco agridulce para los fans de la serie protagonizada por Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fisher, Rainn Wilson, etc., pues muchos ya se preguntan de qué irá la nueva historia y si veremos a viejos personajes de Dunder Mifflin.

El elenco de la versión estadounidense de ‘The Office’/Foto: NBC

Hay rumores de que se viene un reboot de ‘The Office’

No sólo eso. Como bien saben, ‘The Office’ es una serie políticamente incorrecta, por lo que a muchos les da miedo que el reboot en cuestión se apegue al humor actual y le quite a la serie ese ingrediente que por ratos la hacía incluso hasta incómoda de ver.

Aunque por el momento no se tienen noticias oficiales sobre el posible reboot de ‘The Office’ a cargo de NBC –ya que recordemos hay otro en marcha donde el personaje de Michael Scott será una mujer–, muchos ya tenemos las expectativas un poco elevadas al respecto.

Steve Carell como Michael Scott, en ‘The Office’. Foto: Netflix.

Acá enlistamos 10 escenas de ‘The Office’ que nunca podrán ser superadas

Y es que ‘The Office’ es una de las mejores sitcoms de la historia que, a través de nueve temporadas (las últimas ya no estaban tan buenas), nos dio escenas memorables que nos hicieron reír y llorar, convirtiéndose en una referencia que nos acompaña hoy en día.

Aprovechando el tema –y porque siempre nos encanta hablar de cualquier cosa relacionada a la oficina de Scranton, Pensilvania–, acá enlistamos 10 escenas/capítulos de ‘The Office’ que seguramente ni el próximo reboot ni ninguna otra producción relacionada en el futuro, podrán superar:

Foto: NBC

10.- La carrera de Michael contra la rabia (episodios 1 y 2 de la temporada 4)

Seguramente a muchos nos costó aprendernos el Michael Scott’s Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Pro-Am Fun-Run Race For the Cure, pero sin duda, muchos recordamos la icónica carrera que Michael armó después de atropellar a Meredith.

Ya fuera por los pezones sangrantes de Andy, ver a Michael comer –y después vomitar– pasta Alfredo como si no hubiera un mañana, o el paseo de Jim y Pam como una pareja de enamorados, este episodio nos dio risas de todo tipo.

9.- Scott’s Tots (Episodio 12, temporada 6)

Aún no sabemos si el reboot de ‘The Office’ tendrá su respectiva dosis de cringe (esperamos que si al menos lo hace, sea al estilo de la serie). Lo cierto es que de ser así tendría una dura competencia con la escena en la que los llamados ‘Scott’s Tots’ le cantan en agradecimiento a Michael.

Y es que sin temor a equivocarnos, el “Hey Mr. Scott whatcha gonna do? What you gonna do? Make our dreams come true!” siempre tendrá un lugar en la memoria de los fans de la serie por el nivel de incomodidad que nos hizo sentir. ¿Seguirá siendo así en el futuro?

8.- Las canastas de regalos (Episodio 2, temporada 4)

Pocas cosas nos dieron tanta risa en ‘The Office’ como ver a Michael Scott sumergir su coche en un lago por no entender bien las instrucciones del navegador, además de llegar todo mojado a pedir que le regresen su canasta de regalos.

Específicamente la escena pasa a ser inolvidable cuando Michael reclama por las tortugas de chocolate que puso en la canasta y que ya fueron comidas. Un día más de trabajo en la vida del gerente regional de Dunder Mifflin Scranton.

7.- La despedida de Toby (Episodios 18 y 19, temporada 4)

Para Michael Scott fue el mejor día de su vida y para nosotros, de los mejores episodios de ‘The Office’, pues vivimos una de las mejores fiestas organizadas por el comité y además, conocemos a Holly Flax, quien se convierte en una persona importante para Michael.

Además, el gerente de Dunder Miflin nos sorprende con su versión a “Goodbye Stranger” de Supertramp en una celebración que tiene juegos mecánicos, pirotecnia y hasta pedidas de matrimonio (que la verdad nos hubiera gustado que no le arruinaran los planes a Jim).

6.- El Chili de Kevin (Episodio 26, temporada 5)

Kevin tiene varias de las líneas más hilarantes en la historia de The Office, pero sin duda nuestro momento favorito fue cuando en el viernes casual, Kevin lleva a la oficina su tradicional chili que termina en el piso luego de que se resbala con todo y olla.

Mientras Kevin cuenta lo trabajoso que es preparar su platillo, lo vemos desesperadamente intentar recoger el chili del piso con ayuda de sus manos e incluso, de algunos documentos de Dunder Mifflin que están en el escritorio de Pam. ¡Lo amamos!

5.- La pedida de matrimonio a Holly (Episodio 18, temporada 7)

Un episodio agridulce para los fans de la serie. Por un lado, sabemos que este episodio marca inevitablemente el fin de Michael Scott en Dunder Miflin. Por el otro, porque nuestro personaje principal finalmente encuentra a su media naranja.

La pedida de matrimonio a Holly es bastante emotiva, pues muy a su estilo imprudente y tierno, Michael le pide a la de RH que se case con él y lo hace con un recorrido donde le cuenta cómo se enamoró de ella para al final, hincarse en una oficina llena de papel y con velas prendidas.

4.- Parkour (Capítulo 1, temporada 6)

Hardcore parkour! Este opening nos enseña la manera en la que Dwight, Michael y Andy intentan adentrarse al mundo del parkour usando los elementos dentro de la oficina para practicar sus saltos y piruetas (o en su mente eso es lo que parece).

En efecto, esta entrada también es un episodio donde vemos a los empleados de la oficina haciendo cosas sin sentido. Pero sin duda, la parte que nos mata de risa es cuando vemos a Andy lanzarse directo a una caja de los refrigeradores de Bob Vance.

3.- La despedida de Michael (Episodio 22, temporada 7)

Michael Scott pudo no ser el mejor jefe o la persona más políticamente incorrecta de la serie. Sin embargo, se ganó el corazón de todos y nada lo demostró más que cuando toda la oficina le cantó los minutos que había pasado en Dunder Mifflin.

Ese episodio es totalmente difícil de ver, eso sí, es de nuestros episodios favoritos. Indudablemente otro personaje de The Office, incluido alguno nuevo del reboot, tendría difícil el ganarse el cariño del público como lo hizo Steve Carell con su personaje.

2.- La cena de Michael y Jan (Episodio 9, temporada 4)

Nada describe tener una relación tóxica con alguien, que este episodio. Jan y Michael invitan a Andy, Angela, Pam y Jim a una cena donde hay de todo: gritos, indirectas y hasta una pantalla de plasma de 200 dólares que termina rota por un Dundie.

Este episodio tuvo varios momentos que fueron improvisados por los actores y eso lo hace no sólo natural, sino bastante creíble para la trama del episodio que al final está musicalizado con “That One Night” de Hunter, el asistente de Jan que algunos dicen es el papá de Astrid.

1.- Simulacro de incendios (Episodio 14, temporada 5)

La mejor escena que ha visto la televisión en toda su historia. En su intento por mostrar a sus compañeros la importancia de poner atención a los simulacros, Dwight decide simular un incendio en la oficina y sólo se da cuenta que nadie está preparado para nada.

Gritos, máquinas expendedoras rotas, copiadoras que vuelan por las ventanas y hasta un ataque al corazón de Stanley nos dejó la mejor escena de ‘The Office’. Una que a pesar de la situación, resulta bastante graciosa para quienes la vimos en la pantalla.

No cabe duda que The Office tiene bastante tela de dónde cortar cuando de escenas épicas y memorables se refiere. ¿Ustedes cuál creen que es la escena que ningún reboot o remake podría superar jamás?

Mientras piensan en su respuesta, acá les dejamos un quiz que sólo los verdaderos conocedores y merecedores de un Dundie podrían responder sin ningún error:

/ ¿Qué bebida toma Michael para despertar cuando están en la van vendiendo papel para Michael Scott Paper Company? Leche con chocolate

Capuccino

Leche con azucar

Refresco sin gas (porque es más saludable según Michael) ¿Cómo se llama el estudiante que fue a pedir informes al booth de Dunder Mifflin en la feria del empleo? Justin

Austin

Rustin

Dustin ¿Cuál es el segundo nombre de Phyllis? Gunner

Vance

Lambert

Lapin ¿Qué hizo Bryan Cranston en The Office? Todas las anteriores

Produjo dos capítulos

Dirigió un capítulo

Escribió algunos capítulos ¿Qué episodio dirigió J.J. Abrams? John Krasinski y Steve Carell en 'The Office'. Foto: NBC Andy's Play - T7E3

Chair Model - T4E14

Local Ad - T4E9

Cocktails - T3E18 ¿Qué compra Pam cuando Michael le dice a las mujeres de la oficina que él les invita un artículo de Victoria's Secret? Jim, Pam y Roy de 'The Office' / Foto: NBC Un perfume

Una bata con la que después hace toallas

No acepta la oferta

Una pijama ¿Qué nombre le pone Jim a la enfermedad que inventa Pam para el seguro de gastos médicos que está revisando Dwight? Hidroplosión Dental Espontánea

Herpatitis

Colitis bacteriana

Síndrome de Oficina ¿Cómo se llama la esposa de Stanley? Leslie

Cynthia

Teri

Salma Angela se queja de que algunas personas de la oficina dicen que come como este animal: Conejo

Ardilla

Gato

Ratón Karen y Jim se regalaron el mismo DVD en Navidad, ¿cuál fue? Bridget Jones

A Walk to Remember

Ever After: A Cinderella Story

Erin Brockovich ¿Qué le regala Stanley a Jim y Pam en su boda? Una vajilla

Unas copas de vino

Una freidora

Una tostadora ¿Quién es el sensei de karate de Dwight? Sensei Ira

Sensei Amir

Nunca dicen su nombre

Sensei Sensei ¿Quién fue el +1 de Dwight en la cena que Michael y Jan organizaron en su casa? Una cajera de Wendy's

Una amiga de su abuela

Su exniñera

Una indigente Ryan dice que Jim come el mismo sandwich todos los días en su lunch, ¿cuál es? Pavo con mayonesa

Crema de cacahuate

Atún

Jamón y queso ¿Cómo se llamaba el jefe de Michael cuando trabajaba en telemarketing para tener más ingresos? Steven Green

Nick Figaro

Mr. Bronson

Nunca dicen su nombre ¿Cuál es la religión de Phyllis y Bob Vance? Protestantes

Católicos

Luteranos

Agnósticos ¿Qué alimento quitó Dwight de la cocina cuando "flashearon" a Phyllis? Plátanos

Todas las anteriores

Pepinos

Berenjenas ¿Qué personaje de película le dice Meredith a Pam que suena cuando juegan 'Mystery Murder'? Rocky Balboa

Frodo Baggins

Forrest Gump

Pam no juega 'Mystery Murder' ¿Qué pasta come Michael antes de su Fun Race? Fetuccini Alfredo

Lasagna sin tomate

Ravioles

Espagueti de Dwight ¿Qué enfermedad dice Michael que tiene Creed cuando cuenta chismes de todos en la oficina? Gripe porcina

Asma

Ninguna

Hepatitis Z Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. ¿Ves? Dijimos que este quiz es para EXPERTOS de The Office Wrong! Tuviste mal casi todas las preguntas jaja. Seguro hasta Ryan vendería más papel que tú... ohquela. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Eres un fan promedio de The Office y también está bien O sea sí le sabes y todo, pero este quiz te quedó un poquito grande. Vuelve a ver la serie unas 3 veces e inténtalo de nuevo. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Podrías ser el empleado del mes en Dunder Mifflin pero aún te falta... Le sabes cañón a The Office pero aún no llevas tu fanatismo al límite. Prison Mike estaría orgulloso de ti pero aún así te encerraría en la sala de conferencias. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Sabes tanto de The Office que podrías ser el CEO de Dunder Mifflin FACT! Sueñas, comes, respiras y transpiras The Office. Eres un verdadero fan y por eso te aplaudimos. Si te hubiera entrevistado David Wallace antes de Ryan, seguro te quedabas con el puesto. ¡Bravooo! Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados

Te puede interesar