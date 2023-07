Por qué debes saberlo: 'The Office' es una de las mejores series de televisión de las últimas décadas y el actor Rainn Wilson, conocido por interpretar a Dwight Schrute, se abrió sobre cómo una frustración personal no le dejó disfrutar de su tiempo en la serie.

Cuando alguien nos pregunta cuál es uno de los mejores personajes de ‘The Office’, es inevitable no pensar en Dwight Schrute, el personaje interpretado por Rainn Wilson que gracias a su obsesión por el poder y el orden nos regaló varias de las mejores escenas de la serie.

Ya sea el simulacro de incendios, el curso de primeros auxilios, su fugaz paso como trabajador de Staples o cuando organizó test de drogas luego de encontrar hierba en el estacionamiento, Dwight siempre nos dio momentos memorables a los fans de The Office.

Dwight Schrute es uno de los mejores personajes de ‘The Office’. Foto: NBC

Rainn Wilson contó en un podcast que no disfrutó mucho de participar en ‘The Office’

Con dichos ejemplos (que solo mencionamos algunos) nos resultaría imposible pensar que Rainn Wilson la pasó mal interpretando al ‘assistant to the regional manager’. Sin embargo, el actor afirmó que darle vida a este personaje no lo hizo muy feliz en su momento.

Rainn Wilson asistió al podcast ‘Club Random’, del presentador estadounidense Bill Maher, donde explicó que se sintió infeliz y no disfrutó mucho su participación en ‘The Office‘, ya que en su momento le frustró no ser una estrella de cine.

A pesar del éxito, Rainn Wilson se sintió infeliz durante gran parte de la serie. Foto: NBC

A pesar de interpretar a Dwight Schrute, Rainn Wilson se sentía infeliz e insuficiente

“Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente”, dijo Rainn en el programa donde aseguró, en la actualidad se da cuenta que estuvo en una gran serie donde tuvo la oportunidad de trabajar con grandes actores y amigos.

“Ahora me doy cuenta de que estoy en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero al trabajar con Steve Carell y Jenna Fisher y John Krasinski y estos increíbles escritores y directores increíbles como Paul Feig”, recalcó.

Dwight Schrute y Michael Scott en ‘The Office’. Foto: NBC

Rainn Wilson sentía frustración por no ser una estrella de cine

“Estoy en uno de los grandes programas de televisión. A la gente le encanta, y yo no lo estaba disfrutando. Estaba pensando, ‘¿Por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?”, se cuestionaba Rainn Wilson en ese entonces.

El actor de 57 años indicó que su frustración no lo dejó disfrutar del papel de Dwight Schrute en la oficina de Dunder Mifflin, por lo cual adoptó enseñanzas budistas que le enseñaron a dejar de sufrir por apegarse a tener o no ciertas cosas en la vida.

Rainn Wilson estaba frustrado por no ser un actor de cine. Foto: NBC

A pesar de que The Office se convirtió en todo un fenómeno televisivo

“Me quejaba de cosas como… cuando estaba en The Office… estaba ganando cientos de miles, pero yo quería millones. Y era una estrella de televisión, pero yo quería ser una estrella de cine. Nunca era suficiente”, dijo Rainn Wilson sobre no estar satisfecho con lo que tenía.

“Los seres humanos han vivido durante cientos de miles de años, y ‘nunca es suficiente’ nos ha ayudado como especie. Y sobrevivimos gracias a eso, pero en el mundo moderno… nos está separando”, afirmó el actor estadounidense.

Foto: NBC

Rainn Wilson hoy agradece haber interpretado a Dwight Schrute en ‘The Office’

Luego de clavarse un poco más en el tema de cuantas personas se frustran por no vivir la vida que pensaron tener o si realmente hay quienes lo hacen genuinamente, Rainn Wilson aseguró que en la actualidad agradece haber sido parte de The Office.

“No estaba pensando en dar la risa como un remedio terapéutico. Pero qué honor fue ser parte de algo así”, dijo al hablar de aquellos fans que le han dicho lo agradecidos que están con él por haberles brindado risas en momentos difíciles a través de Dwight Schrute.

¿Qué extraño es saber que las celebridades como Rainn Wilson, aún con el éxito y la relevancia que tienen, también tienen este tipo de pensamientos sobre sentirse insuficientes, no lo creen? Y uno creyendo que es el único con frustraciones de este tipo.

En fin, qué bueno que el actor ya sabe que su personaje de Dwight Schrute ha hecho felices a muchos y el simple hecho de verlo en pantalla ya es algo positivo. ¡Larga vida al granjero amante de los osos, las remolachas y Battlestar Galactica!

