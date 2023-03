Después de mucha espera, este 12 de marzo por fin se llevó a cabo el evento más esperado de Hollywood, los premios Oscar 2023. Como cada edición, la ceremonia más importante de la industria cinematográfica nos dejó un montón de momentos que seguramente recordaremos por un buen rato.

Y es que en la premiación sucedieron un montón de cosas que vale la pena mencionar, desde instantes bastante random a otros que de plano nos conmovieron hasta los huesos. Es por eso que a continuación les dejamos los mejores momentos de los premios Oscar 2023

Imagen ilustrativa de la ceremonia de los premios Oscar 2023 / Fotos: Getty Images

Estos fueron los mejores momentos de los premios Oscar 2023

El monólogo de inicio de Jimmy Kimmel en los premios Oscar 2023

Por supuesto que como ya es una tradición, los premios Oscar 2023 arrancaron con un monólogo del presentador de la ceremonia, en esta ocasión, Jimmy Kimmel. En otras ediciones de los premios de la Academia, el conductor estadounidense se aventó más comentarios ácidos que nos impactaron, pero esta vez le bajó un poquito para echarse chistes buenos pero bastante controlados.

Durante su discurso en los Oscar 2023, Jimmy Kimmel se burló de los nominados de la noche y también aprovechó para reírse de la cachetada que Will Smith le metió a Chris Rock el año pasado. Fue un monólogo muy prudente, pero que fue divertido para arrancar con la ceremonia más importante de Hollywood.

¡Guillermo del Toro se llevó el Oscar por ‘Pinocchio’

Desde el arranque de los premios Oscar 2023 nos llevamos una gran alegría, ya que la primera categoría de la noche fue Mejor Película Animada y después de mucha espera, Guillermo del Toro se llevó el premio gracias a Pinocchio, convirtiéndose en la primera persona en la historia en ganar el Oscar a Mejor Director, Mejor Película y Mejor Película Animada.

Durante su discurso en los Oscar 2023, el cineasta tapatío una vez más dijo que la animación es cine y no un género. Además, le pidió a la industria que mantuvieran a la animación en la conversación. Al final, Guillermo del Toro le dedicó el premio a su esposa, Kim Morgan y a sus papás, que están en el cielo.

Guillermo del Toro junto a Alexander Bulkley, Gary Ungar y Mark Gustafson, luego de ganar el premio Oscar 2023 a Mejor Película Animada por ‘Pinocchio’/Foto: Getty Images

El emotivo discurso que Ke Huy Quan se aventó en los premios Oscar 2023

Uno de los mejores momentos de los premios Oscar 2023, sin duda, fue el emotivo discurso que se aventó Ke Huy Quan. Después de varios años pasándola mal, el actor de origen vietnamita regresó a Hollywood con el papel de Waymond Wang en Everything Everywhere All at Once, y cerró la temporada llevándose el Premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto.

Y vaya que Ke Huy Quan nos conmovió con las palabras que se echó en los Oscar, pues le dedicó el premio a su mamá y a su esposa (quienes siempre lo apoyaron). Más adelante, contó brevemente el difícil camino que tuvo que recorrer para llegar hasta donde está y al final, el actor motivó a quienes lo escucharon a que jamás abandonen sus sueños… de lagrimita todo lo que dijo.

El reencuentro de Hugh Grant y Andie MacDowell en los Oscar 2023

En los premios Oscar siempre tenemos momentos nostálgicos donde vemos juntos a actores legendarios que formaron parte de películas icónicas. Pero el verdadero trancazo de nostalgia nos lo dieron Hugh Grant y Andie MacDowell, quienes se reencontraron luego de 30 años del estreno de Four Weddings and a Funeral en la ceremonia para presentar un premio.

Ambos actores aparecieron y nos regalaron un gran momento, pues Hugh bromeó un poco diciendo que si quieren lucir como Andie a su edad, tienen qué usar bloqueador solar, pues si no parecerán escr*t* como él, jiar jiar jiar. Y la verdad es que nos encantó verlos juntos luego de tanto tiempo.

Andie MacDowell y Hugh Grant se reencontraron en los premios Oscar 2023/Foto: Especial

Jimmy Kimmel haciéndole preguntas (muy incómodas)a los invitados de los Oscar 2023

Además del monólogo del inicio, Jimmy Kimmel tuvo un momento bastante essstraño en los premios Oscar 2023. Resulta que después de anunciar al ganador de la categoría de Mejores Efectos Visuales, el presentador apareció para hacerle preguntas muuuy incómodas a algunos de los invitados de la ceremonia.

Para que se den una idea, Kimmel le preguntó a la activista Malala Yousafzai su opinión sobre el conflicto entre Harry Styles y Chris Pine (ya saben, el famoso “escupitajo”), a lo que ella no supo qué responder. Colin Farrell y Jessica Chastain también formaron parte de este momento de los Oscar 2023 que la verdad, dio un poco de cringe.

La presentación de Rihanna en los premios Oscar 2023 cantando “Lift Me Up”

Durante toda la ceremonia de los premios Oscar 2023 tuvimos chance de escuchar a todos los artistas que interpretaban las canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original. Y vaya que incluir esas presentaciones musicales fue una gran decisión, porque nos dio varios instantes de entretenimiento entre categorías.

Lady Gaga, David Byrne y Mitski fueron algunos de los artistas que se presentaron en la ceremonia de los Oscar para echarse las rolas de Top Gun: Maverick y Everything Everywhere All at Once respectivamente. Pero quien se llevó la atención de todos fue Rihanna, quien cantó “Lift Me Up”, la rola de Black Panther: Wakanda Forever con una vibra muy wakandiana.

El In memoriam de los Oscar 2023 con Lenny Kravitz

Por supuesto que en los Oscar 2023 hubo un momento para recordar a esas figuras de la industria cinematográfica que lamentablemente se nos adelantaron el año pasado. John Travolta subió al escenario del Dolby Theatre para presentar el In Memoriam y recordar a su amiga, Olivia Newton-John. Pero después, apareció Lenny Kravitz para aventarse una rola súper melancólica.

Mientras Lenny tocaba, aparecieron imágenes de Newton-John, Robbie Coltrane, Ray Liotta, Jean-Luc Gordard, Burt Bacharach, Vangelis, Raquel Welch y más figuras que murieron en los últimos meses. Aunque eso sí, en el In Memoriam de los premios Oscar 2023 faltó un nombre muy importante, Ignacio López Tarso, quien falleció el pasado 11 de marzo y sin duda, es una leyenda del cine mexicano.

Brendan Fraser y Michelle Yeoh llevándose las categorías de actuación en los Oscar 2023

Por supuesto que lo mejor vino al final de la ceremonia de los Oscar 2023, y vaya que nos emocionamos y sorprendimos a la vez, porque Brendan Fraser y Michelle Yeoh se quedaron con las categorías de actuación en los Premios de la Academia por sus papeles en The Whale y Everything Everywhere All at Once respectivamente.

Como era de esperarse, Brendan Fraser y Michelle Yeoh se aventaron unos discursos que conmovieron a todos, pues ambos estaban impactados por la noticia de saber que se llevaron dos de los premios más importantes de los Oscar 2023. Sin duda, estos son dos momentazos de la ceremonia que recordaremos para siempre.

Brendan Fraser y Michelle Yeoh en los premios Oscar 2023/Fotos: Getty Images

‘Everything Everywhere All At Once’ fue la gran ganadora de los premios Oscar 2023

Durante la ceremonia de los premios Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once se llevó varias categorías, entre ellas Mejor Actor y Actriz de Reparto, así como Mejor Guión Original, Mejor Edición y Mejor Director. Pero coronaron esta noche tan importante quedándose ni más ni menos que con el premio a Mejor Película.

Por supuesto que muchos apostaban por otras cintas que también eran increíbles, pero al final, Daniel Kwan y Daniel Scheinert junto al elenco, productores y más, subieron al escenario para recibir el Oscar a la Mejor Película. Aunque lo más impactante es que con la estatuilla, Everything Everywhere All at Once se convirtió en la película más premiada de la historia… así como lo leen.

Jamie Lee Curtis, James Hong, Michelle Yeoh, Jonathan Wang, Stephanie Hsu, Daniel Scheinert, Ke Huy Quan y Dan Kwan de ‘Everything Everywhere All at Once’ en los Oscar 2023/Foto: Getty Images