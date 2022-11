Después de mucho tiempo de espera, por fin de estrenó en Netflix Cabinet of Curiosities, la más reciente serie de antología de Guillermo del Toro centrada en el horror. Muy al estilo de Alfred Hitchcock con Alfred Hitchcock Presents. Tal cual, vemos al mexicano introducir a la audiencia en cada una de las historias a partir de un gabinete del que saca objetos centrales de las historias. AQUÍ el tráiler.

Guillermo del Toro no dirigió ninguno de los episodios, pero sirvió como productor ejecutivo y guionista de algunos. Por lo que reclutó a varios cineastas para llevar cada una de las premisas que van de los sobrenatural religioso, ciencia ficción, lo que gira en torno a las pérdidas, el poder económico, hasta el costo que estamos dispuestos a pagar por alcanzar lo estéticamente bello.

Así que por acá les dejamos los mejores trabajos, o al menos los títulos más destacados, de los directores que forman parte de la antología Cabinet of Curiosities.

Guillermo del Toro en ‘Cabinet of Curiosities’ / Foto: Netflix

También puedes leer: Guillermo del Toro no teme hablar de la muerte en su visión de ‘Pinocchio’

Guillermo Navarro

El espinazo del diablo (2001)

Para Cabinet of Curiosities, Guillermo Navarro dirige el primer episodio titulado “Lot 36”.

Guillermo Navarro es uno de los más grandes colaboradores de Guillermo del Toro como director de fotografía. Arrancaron con Cronos en 1993, y le siguieron con El espinazo del diablo, las dos primeras partes de Hellboy, Pacific Rim y la película que le dio el Oscar a Mejor Fotografía, El laberinto del fauno.

Elegir su mejor película es complicado, sobre todo si consideramos que ha diversificado su filmografía entre producciones como Jackie Brown de Quentin Tarantino o las cintas de acción y suspenso de Robert Rodríguez como Desperado y From Dusk Till Dawn. Hasta la saga de Twilight…

Guillermo Navarro / Foto: Getty Images

Así que si tenemos que elegir sólo una, nos vamos por El espinazo del diablo. Quizá El laberinto del fauno sea la más obvia considerando el recibimiento internacional y como mencionamos, el Oscar que recibió. Pero es la cinta de 2001, producida por El Deseo de Pedro Almodóvar, la que más destaca de entre todas.

El espinazo del diablo está ambientada ya al cierre de la Guerra Civil Española, específicamente en una escuela llena de huérfanos de combatientes enemigos de Franco. Así es como llega Carlos, a quien le asignan la cama de Santi, un niño que murió bajo extrañas circunstancias y de quien se dice su fantasma deambula por el lugar.

Es una historia de fantasmas, y cómo siempre hay una razón para su permanencia entre nosotros. Pero la historia va más allá al ser una reflexión sobre cómo la naturaleza humana puede ir de un extremo a otro entre la ambición y el poder, y la inocencia. Y todo eso se ve reflejado en el trabajo de Navarro.

Vincenzo Natali

Cube (1997)

Para Cabinet of Curiosities, Vincenzo Natali dirige el episodio titulado “Graveyard Rats”.

Cuando se estrenó Cube en 1997 bajo la dirección de Vincenzo Natali, se convirtió en un éxito de taquilla a pesar de que recibió críticas mixtas respecto a su historia y el desarrollo Sin embargo, con el tiempo se ha hecho un filme de culto que ha servido de influencia para franquicias enormes como Hostal o Saw, sobre todo esta segunda.

Por eso, Cube es el trabajo más destacado de Natali, quien debutó con este filme, el cual también escribió. La cinta nos muestra un experimento en el que un grupo de personas, seleccionadas cuidadosamente, son encerrados en una habitación de la que se desprenden cuartos en formas de cubos de colores. La cosa es que algunos de estos tienen trampas mortales.

Vincenzo Natali / Foto: Getty Images

El grupo debe unirse para sobrevivir en lo que atraviesan los cubos para poder llegar a la habitación principal y ser libres. Pero en el camino, mientras se revelan las cualidades o defectos de cada uno, se pierden algunas vidas de maneras un tanto extremas (por ejemplo, a uno se le derrite la cara).

En un inicio, Natali escribió la historia con tres personajes encerrados en un elevador. Pero pronto expandió todo (y un poco más de presupuesto), para Cube y una historia compleja en la que se nos revelan de apoco algunos detalles de los protagonistas, pero sin dar explicaciones formales de lo que sucede fuera de los cubos. Y eso es lo que la hace tan interesante.

David Prior

The Empty Man (2020)

Para Cabinet of Curiosities, David Prior dirige el episodio titulado “The Autopsy”.

David Prior es uno de los directores más “recientes” en esta lista. Su debut con un largometraje fue apenas en 2020 con The Empty Man, una película de horror dentro del subgénero de leyendas urbanas que retoma la premisa de las novelas gráficas del mismo nombre.

La película pasó un poco desapercibida, pues llegó en medio de la pandemia cuando las salas apenas abrían sus puertas, y 20th Century Fox no se esforzó mucho para hacerle ruido (el tráiler salió una semana antes de su estreno). Sin embargo, nos atrevemos a decir que es una de las cintas más destacadas y que vale la pena verla.

Imagen de ‘The Empty Man’ / Foto: 20th Century Studios

The Empty Man arranca con un grupo de amigos en Bután en la década de los 90 mientras están de excursión. Uno de ellos escucha un extraño sonido, y cae en una grieta a la que sus amigos van a rescatarlo. Cuando lo encuentran, está frente a un esqueleto, y les pide que no lo toquen (a él), o en caso contrario, morirán. Lo tocan y comienzan a suceder cosas muy extrañas.

Esta entrada, para muchos, funciona como un cortometraje sensacional que da paso a la cinta, ambientada en 2018 donde una chica mayor de edad ha desaparecido tras el hallazgo de un mensaje que mencionaba a un tal “Empty Man”, entidad que forma parte de un rito.

Ana Lily Amirpour

Una chica vuelve a casa sola de noche (2013)

Para Cabinet of Curiosities, Ana Lily Amirpour dirige el episodio titulado “The Outside”.

Nuestra relación con las historias de vampiros es complicada. Pero no porque las entidades/personajes no sean interesantes, sino porque el desarrollo que se les ha dado, explotando sus recursos más básicos, los ha llevado a un punto de hartazgo para las audiencias entre historias redundantes, repetitivas y cero complejas.

Sin embargo, de alguna manera siempre surgen producciones que corresponden a lo fascinante de su mitología, y por ejemplo, en 2014 se estrenaron dos de las mejores películas del año que giraban alrededor de vampiros: Only Lovers Left Alive de Jim Jarmush y A Girl Walks Home Alone at Night de Ana Lily Amirpour.

Ana Lily Amirpour / Foto: Getty Images

De esta última es importante hablar no sólo porque fue el debut de Amirpour, sino porque es una de las cintas más interesantes de los últimos años gracias a sus influencias y la mezcla de géneros para retratar a un personaje que resulta, siempre, hipnotizante.

Una chica vuelve a casa sola de noche sucede en Bad City, una ciudad en Irán donde conocemos a Arash, quien toma algunos trabajos bajos para pagar las deudas de su padre, un adicto a la heroína. Y del otro lado, está “The Girl”, una mujer vampiro que caza de noche vestida con su chador.

Keith Thomas

The Vigil ()

Para Cabinet of Curiosities, Keith Thomas dirige el episodio titulado “Pickman’s Model “.

Keith Thomas tiene dos largometrajes. El primero fue The Vigil en 2019 y el segundo Firestarter para este 2022. Seremos muy honestos y sólo hemos visto su debut como director de hace tres años, así que platicaremos por acá de este filme y el trabajo de Thomas.

The Vigil está respaldada por Blumhouse, una de las casas de terror más grandes, y aquellos que estuvieron detrás de The Babadook (en un ratito más llegamos a Jennifer Kent, quien también trabajó con Guillermo del Toro en Cabinet of Curiosities).

Imagen de ‘The Vigil’ / Foto: Blumhouse

La película nos muestra la tradición judía de la shemira, quien significa “guardia”, y es cuando una persona debe cuidar el cuerpo de alguien fallecido desde que muere, hasta el entierro. Antes, se hacía para proteger el cuerpo de ladrones o roedores, pero tomó un significado distinto para mostrar respeto a la persona fallecida.

Para The Vigil, la persona que se queda de guardia, deberá luchar contra algunas fuerzas del mal. Yakov, quien abandonó a la comunidad ortodoxa judía, acepta cuidar el cuerpo de un sujeto que sobrevivió al Holocausto. Lo que parece un buen negocio (tiene problemas financieros), se convierte en una pesadilla al enfrentar a Mazzikin, una entidad que aterrorizaba al fallecido.

Catherine Hardwicke

A los 13 (2003)

Para Cabinet of Curiosities, Catherine Hardwicke dirige el episodio titulado “Dreams in the Witch House”.

Catherine Hardwicke es mundialmente conocida por ser la primera directora de la franquicia de Crepúsculo. Sin embargo, tiene una carrera más larga e inetresante que incluyen filmes como Lords of Dogtown con Heath Leadger o el remake estadounidense de Miss Bala.

Todo arrancó en 2003 con su primer filme titulado A los 13 con el prtagónico de Evan Rachel Wood, Holly Hunter y la presentación de Nikki Reed (quien también coescribió el guion). La película generó mucha controversia por la forma en la que trató algunos temas en adolescentes, y por su parecido con filmes como Kids o Bully.

Catherine Hardwicke / Foto: Getty Images

A los 13 tiene como protagonista a Tracy, una chica de 13 años que es una buena estudiante, pero pasa desapercibida en los círculos sociales de su escuela. Decide cambiar su imagen para llamar la atención de Evie, la chica más popular del lugar, quien la invita a salir y con quien comienza una amistad caótica en donde Tracy se “rebela” al consumir drogas y explorar su sexualidad de maneras no seguras.

La madre de Tracy, Melanie, se compadece de Evie porque esta le cuenta sobre su oscuro pasado familiar, pero pronto descubre que se trata de una mala influencia para su hija, por lo que las intenta alejar. Esta cinta está basada en las experiencias de Reed en su adolescencia y los problemas que enfrentó al ser ella una Tracy de la vida real.

Panos Cosmatos

Mandy (2018)

Para Cabinet of Curiosities, Panos Cosmatos dirige el episodio titulado “The Viewing”.

Panos Cosmatos es uno de los directores más interesantes, pero que más mantienen un perfil bajo. En 2010 debutó con su primer largometraje de titulado Beyond the Black Rainbow sobre un instituto que pretende hacer felices a las personas al entender que la naturaleza es ciencia: espíritu y tecnología.

Visualmente hablando, esta película es genial, y ni qué decir de la música de Sinoia Caves ( Jeremy Schmidt). Pero ocho años después, Cosmatos aumentó las apuestas con una de las mejores películas de los ultimos años: Mandy, portagonizada por Nicholas Cage y Andrea Riseborough.

Panos Cosmatos / Foto: Getty Images

Mandy tiene como protagonista a Red Miller, un leñador que vive en un espeso bosque junto a su pareja, una mujer hermosa llamada Mandy. Todo cambia cuando, por casualidad Jeremiah Sand (líder de una secta) se obsesiona con ella, por lo que manda a unos demonios a capturarla.

Mandy se resiste a Jeremiah, y encuentra la muerte como respuesta. Por lo que Red Miller emprende un camino oscuro y grotesco, casi descendiendo al infierno mismo, para vengar la muerte de su amada, reconociendo que nunca podrá sobrellevar el dolor de la pérdida.

El score de Mandy es uno de los más bellos y destacados de los últimos años, cortesía de Jóhann Jóhannsson, el último en el que trabajó antes de morir. AQUÍ les hablamos más de Mandy.

Jennifer Kent

The Nightingale (2018)

Para Cabinet of Curiosities, Jennifer Kent dirige el episodio titulado “The Murmuring”.

En un caso muy similar al de Panos Cosmatos, Jennifer Kent sólo tiene dos largometrajes, los suficientes para ponerla en el mapa de las y los cineastas más interesantes de los últimos años, explorando, esta vez, el género de horror y luego un drama de época que se llevó el Premio del Jurado en Venecia.

Decidir por una de las dos es bastante complicado, porque ambas son innovadoras en su narrativa y la forma en la que se desarrollan los personajes. Pero ya que The Babadook es la más popular (la primera la que más se asemaja al corte del El gabinete de curiosidades), entonces hablaremos de The Nightingale.

Jennifer Kent / Foto: Getty Images

The Nightingale no es una película de horror, al menos no en un sentido literal como en su predecesora donde una entidad atenta contra una madre y su hijo. Su segunda cinta tiene sus propios horrores relacionados con el racismo, el colonialismo y el poder que los hombres siempre han asumido sobre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los más vulnerables.

Ambientada en la primera mitad del siglo XIX, aquí conocemos a Claire, una irlandesa prisionera en el área que hoy conocemos como Tasmania y donde oficiales británicos se encuentran perpetrando atrocidades contra los aborígenes. Claire es sometida por el oficial Hawkins, quien constantemente le promete su libertad, pero nunca se la da.

Aisling Franciosi y Baykali Ganambarr en ‘The Nightingale’ / Foto: IFC Films

Un día, Hawkins abusa sexualmente de Claire, y ante la posibilidad de ser castigado, obliga a un subalterno a violarla y matar a su bebé. Por lo que la protagonista decide ir en busca del responsable mientras atraviesa un terriotorio desconocido y peligroso por si mismo.

Es así como conoce a Billy, un lugareño que de principio es rechazado (Claire es racista, y Billy la ve a ella como una blanca más), hasta que su trágico pasado y sed de venganza, además del odio de ambos hacia los británicos, los une. Es este cambio en su relación, lo que sostiene a The Nightingale, sumado a los horrores de la naturaleza humana en relación al poder.

AQUÍ les hablamos de Babadook en nuestra lista de las mejores películas de terror del siglo XXI.