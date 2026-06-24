El miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido de México vs. Chequia del Mundial 2026. Y se va a poner bueno, sobre todo con la afición checa que estará de visita en el país para que se arme la fiesta y las celebraciones.

Porque, como ya lo hemos dicho desde hace dos semanas que arrancó la Copa del Mundo, en estos partidos lo mejor no siempre ocurre dentro de la cancha. A veces termina pasando afuera: entre la fiesta, el trago, los tacos, la plática improvisada y todo eso de lo que uno termina hablando menos de futbol.

Entonces, si les toca echar fiesta, chela, taco y conversación con la afición de Chequia, por acá les dejamos algunas recomendaciones de películas para ver y romper el hielo antes de que arranque el México vs. Chequia.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Los trenes rigurosamente vigilados / Macario

Vamos a arrancar con un clásico del cine checo y mexicano. En ese caso, pondremos una película de uno de los más grandes directores no solo de Chequia, sino del siglo XX. Hablamos de Jiří Menzel y nuestra película favorita de su filmografía: Los trenes rigurosamente vigilados, de 1966.

La cinta está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con un joven llamado Miloš al que le encargan la supervisión del paso de unos trenes durante la ocupación nazi. Pero él, en medio de un panorama caótico, empieza una relación con una maquinista.

Y del lado de México tenemos Macario (1960), de Roberto Gavaldón, una de las grandes representantes de nuestra filmografía, con el trabajo del grandioso Gabriel Figueroa, para contarnos la historia de un campesino pobre que anhela un festín sin compartirlo con nadie, incluida su familia.

Los trenes rigurosamente vigilados está disponible en Internet Archive. Macario la encuentran en ViX.

El charlatán / Museo

Para entrarle a la controversia, les tenemos dos recomendaciones de películas basadas en hechos reales y de casos sobre figuras polémicas, acusadas de distintos crímenes. La primera es la de Chequia, titulada El charlatán, dirigida por la cineasta Agnieszka Holland en 2020.

La cinta sigue a Jan Mikolášek, un famoso curandero de los 30 que sirvió a la población en general, así como a figuras políticas importantes, incluidos personajes nazis durante la ocupación. ¿Pero en realidad era un curandero o más bien un estafador… un charlatán?

Y ya entrados en la controversia, hablaremos de Museo en representación de México, dirigida por Alonso Ruizpalacios en 2018. La película nos muestra el controvertido caso de dos estudiantes de veterinaria que deciden robar piezas importantes del Museo de Antropología.

El charlatán está disponible en MUBI, mientras Museo está en Netflix.

Alice / Mariana, Mariana

Si hay una película de Jiří Menzel, a fuerza debe haber una de Jan Švankmajer, un maestro de la animación y el surrealismo. Y muy probablemente no haya una película más representativa de su filmografía y del cine de Chequia que Alice, de 1988.

Es una adaptación de la famosa obra de Lewis Carroll en la que una niña llamada Alicia entra a una dimensión alterna en la que debe superar algunos obstáculos. La mirada de Švankmajer convierte esta interpretación en una de las más oscuras y fascinantes sobre el relato.

Y ya hablando de adaptaciones literarias, del lado de México mencionamos Mariana, Mariana, dirigida por Alberto Isaac en 1987. La historia está basada en Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, sobre un niño de clase media que, a su llegada a la capital, conoce a un niño estadounidense que cambia su percepción de las cosas.

Alice y Mariana, Mariana están disponibles en YouTube.

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Walking Too Fast / El violín

La historia de Chequia es compleja y convulsa, sobre todo con las dos guerras mundiales del siglo XX y la disolución de Checoslovaquia en dos naciones que, si bien resultó en un episodio pacífico, no quita las constantes alteraciones de una sociedad que experimentó la violencia en distintas formas.

Y es así como llegamos a la próxima recomendación checa. Se trata de Walking Too Fast (2009), de Radim Špaček, un thriller ambientado en la década de los 80 sobre un agente de la policía secreta del régimen que ya no quiere perseguir a nadie porque ya no le satisface esa construcción del poder.

En ese caso, del lado mexicano tenemos una de las películas más maravillosas del siglo XXI: El violín (2005), de Francisco Vargas. La historia se desarrolla en la década de los 70 durante la llamada Guerra Sucia, y en ella un campesino y músico, junto a su hijo y nieto, cruza armas para los guerrilleros en medio de la presencia militar.

Walking Too Fast y El violín están disponibles en YouTube.

El amor en tiempos de odio / El baile de los 41

El amor en tiempos de odio, de Jan Hřebejk, de 2000, es una de las películas más hermosas que se hayan hecho, independientemente del contexto de guerra en el que se desarrolla, específicamente el de la Segunda Guerra Mundial. Nos presenta a un matrimonio de Checoslovaquia que, ante la invasión nazi, decide ocultar a un joven judío.

La presencia de esta persona en su hogar, evidentemente, representa un peligro, pero también una oportunidad de resistir por encima del odio y la violencia. Es bellísima. En serio.

Así que, retomando la idea de una película de época y una historia de resistencia, del lado de México proponemos El baile de los 41, de David Pablos, estrenada en 2020, sobre uno de los episodios más controversiales de nuestro país: la fiesta clandestina organizada por el yerno de Porfirio Díaz.

El amor en tiempos de odio no está disponible, pero El baile de los 41 está en Netflix.