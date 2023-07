Lo que necesitas saber: Michael Cera, quien es parte del elenco de 'Barbie', confesó por qué estuvo a punto de dejar de actuar en su juventud.

Seguro lo has visto en alguna película de comedia adolescente, que es donde se ha ganado el cariño del público con cintas como Superbad o Juno. ¿Pero te imaginabas que Michael Cera casi renunció a la actuación?

Así como lo leen… El actor, a quien veremos como parte del elenco de Barbie, confesó recientemente que hubo un momento en su carrera donde pensó seriamente renunciar a la labor actoral. Y justamente, fue en ese periodo donde se dio a conocer al mundo con dos de sus películas más recordadas.

Michael Cera. Foto: Getty

Michael Cera casi renunció a la actuación

Viéndolo con el beneficio de la perspectiva, pensar en películas como las ya mencionadas Superbad, Juno o incluso Scott Pilgrim sin Michael Cera, resulta complicado. Él encajó perfecto en cada papel que le tocó hacer en esas producciones, y por ello se ha ganado un reconocimiento importante.

Pero aún cuando esas primeras dos cintas lo encumbraron como una revelación joven de la actuación a los 19 años, la fama incomodó tanto a Michael Cera que casi renunció a la actuación, esto de acuerdo con lo que contó en una reciente entrevista con The Guardian.

Michael Cera en ‘Superbad’. Foto: Sony Pictures.

“La fama te hace sentir muy incómodo en tu propia piel, y te vuelve paranoico y raro…”, dijo Michael en su entrevista, donde agregó que si bien en un inicio conoció gente buena, también se cruzó con otras personas con muy mala vibra.

“Cuando eres niño, las personas también sienten que pueden agarrarte, no son tan respetuosos contigo ni con tu espacio físico… [A lo 19 años] no sabía cómo establecer respetuosamente mis propios límites“, agregó el actor contando una historia sobre que tras el estreno de Superbad, fue a un bar con sus amigos y se sintió extraño cuando se percató que la gente no lo dejaba de ver.

“Hubo un punto en el que quise dejar de aceptar trabajos que me harían más famoso… Estaba teniendo un poco de crisis. Realmente no estaba disfrutando el nivel de calor“, mencionó Michael Cera en su revelación sobre cómo casi renunció a la actuación. Pero entonces, ¿qué lo hizo cambiar de parecer?

Michael Cera en ‘Juno’. Foto: Searchlight Pictures.

Michael ya estaba a bordo para interpretar a Scott Pilgrim

Tras el éxito de Juno y Superbad, ambas estrenadas en el 2007, Michael Cera estaba pensando en si debía seguir en el mundo de la actuada. “Realmente no sabía si iba a seguir siendo actor”, le dijo a The Guardian.

Incluso cuando deseaba no hacer películas comerciales, no pudo evitar subirse al proyecto de Scott Pilgrim, otro de sus personajes más recordados (y al que le dará voz en el nuevo anime del personaje en Netflix). Este fue otro absoluto hitazo para su carrera, y aunque no quería acarrear más fama, esta película lo ayudó a seguir adelante en sus aspiraciones actorales.

“Ya estaba comprometido con eso [Scott Pilgrim], fui y lo hice, y obviamente me siento muy agradecido de que eso haya sucedido… Creo que quería ser un actor en activo que pueda disfrutar de mi vida cotidiana…“, contó Michael Cera sobre cómo casi renunció a la actuación.

Michael Cera como Scott Pilgrim. Foto: Universal Pictures.

Michael Cera aparecerá en Barbie

¿Qué les parece la historia sobre cómo Michael Cera casi renunció a la actuación?Como dijimos, hay películas que no podemos imaginarnos sin él en el protagónico… Y bueno, ahora él aparecerá en Barbie como parte del elenco secundario. Aquí te contamos quién es quién en la película de Greta Gerwig.

Recuerden que la cinta se estrena el 20 de julio en cines, y aquí abajito les dejamos la entrevista que tuvimos con Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera.

