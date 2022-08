Podemos decir sin temor a nada que Michelle Yeoh fue protagonista de una de las mejores películas del 2022, es decir, Everything Everywhere All at Once. Pero incluso en medio del gran recibimiento que ha tenido la cinta, la actriz se hace espacio para contar una que otra anécdota bastante interesante.

En una reciente entrevista que dio para la revista Town and Country, Yeoh habló un poco de la amistad que tiene con Quentin Tarantino. Por ahí, salió una curiosa historia sobre Kill Bill y por qué Uma Thurman ‘le ganó’ (por decirlo de alguna manera) el protagónico a la propia Michelle.

Michelle Yeoh es Evelyn en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24

La razón por la que Uma Thurman protagonizó ‘Kill Bill’, según Michelle Yeoh

Los cinéfilos de hueso colorado que aman a Quentin Tarantino, saben bien sobre la fascinación que el icónico director de cine tiene por Michelle Yeoh y su trabajo.

Y es que si hay un dato que no pasa desapercibido es que Kill Bill -una de las películas más celebres de Tarantino- tiene una fuerte inspiración de Police Story III: Supercop, cinta de 1992 protagonizada por la propia Yeoh junto a Jackie Chan.

Michelle Yeoh. Foto: Getty.

La plática de la revista Town and Country con la actriz se encaminó un poquito por ahí. ¿Por qué Michelle Yeoh entonces no protagonizó Kill Bill? La pregunta del millón y la respuesta es más genial de lo que uno pensaría.

Según la actriz, Tarantino no la escogió para el papel porque ella ya tenía un currículo como una destacada figura del cine de acción, así que sería inesperado para la audiencia ver a una estrella de otro perfil como Uma tomara el papel de Beatrix Kiddo.

“Le hice la misma pregunta a Quentin… Él es muy inteligente. Él dijo: ‘¿Quién creería que Uma Thurman podría patearte el trasero?’“, mencionó Yeoh en la entrevista.

Quentin Tarantino. Foto: Getty

Tarantino y cómo inspiró a Yeoh para regresar al cine de acción

Michelle Yeoh también contó en esa entrevista cómo fue que Quentin Tarantino la motivó a no retirarse de la actuación del cine de acción en un momento de su carrera. Durante la filmación de The Stunt Woman de 1996, la actriz se había fracturado varias vértebras haciendo una escena.

“Pensé que me había roto la espalda. Pensé que estaba paralizado”, contó Yeoh a Town and Country. Esa experiencia la hizo replantearse conseguir opciones de trabajo menos riesgosas. Pero luego, Quentin Tarantino tuvo la oportunidad de reunirse con Michelle en Hong Kong, platicaron y el entusiasmo del director hizo que la reconocida Yeoh no abandonara las películas de ese estilo.

“Debo decir que Quentin es persistente… Él es quien es hoy porque está lleno de pasión y amor, así que me desbordó. De repente nos animamos… Entonces pensé que tal vez no estaba lista para renunciar a esto“, dijo Michelle. Tremendo anécdota, ¿no lo creen?

Foto: Getty

Entrevista por ‘Everything Everywhere All at Once’

