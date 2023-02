Estamos muy cerca de que se armen los Oscar, la máxima fiesta de Hollywood donde premiarán a las mejores películas y actuaciones de la actualidad. Y la verdad es que estamos emocionados, porque la competencia para llevarse la estatuilla dorada está muuuy reñida (POR ACÁ pueden checar todas las nominaciones). Sin embargo, si nos clavamos en la categoría de Mejor Actriz, estamos seguros que la gran mayoría quiere que Michelle Yeoh se quede con el galardón por su enorme trabajo en Everything Everywhere All At Once.

Y es que cómo no querer que Michelle se lleve el premio, si parece que hasta este año, la industria cinematográfica apenas la está reconociendo, a pesar de que lleva un largo recorrido en el mundo del entretenimiento y sobre todo, ha entregado interpretaciones increíbles. Pero si ustedes no conocen su trayectoria o no le han seguido la pista, no se preocupen, que acá repasaremos su carrera en el cine y un poquito en la televisión.

Foto: Getty Images

Repasemos la enorme carrera de Michelle Yeoh

Michelle Yeoh Choo-Kheng nació el 6 de agosto de 1962 en la ciudad de Ipoh, en Malasia. Comenzó a estudiar ballet a los 4 años, pero a los 15 se mudó junto a su familia al Reino Unido. Según lo que ella misma ha dicho, decidió empezar a bailar después de ver la película de Fame de 1980. Es por eso que ese mismo año entró al Royal Academy of Dance en Londres, en donde se ganó un título en danza.

Sin embargo, su sueño de convertirse en una famosa bailarina se vio interrumpido luego de lesionarse en la columna mientras practicaba en la universidad. Esta lesión llevó a Michelle a convertirse en coreógrafa, aunque por recomendación médica, le pidieron que se alejara de la danza a nivel profesional. Aunque eso sí, jamás abandonó la idea de brillar por su enorme talento.

Foto: Getty Images

Para 1983, Michelle Yeoh regresó a su país natal, donde empezó a modelar y ganó el concurso de belleza Miss Malasia, incluso participó en Miss Mundo de aquel año, pero no logró llegar a las finalistas. De cualquier manera, continuó dentro del mundo del entretenimiento, pues apareció en un comercial de televisión junto al mismísimo Jackie Chan, con el que despertó el interés de algunos productores cinematográficos.

Sus inicios en el cine de acción y su breve retiro

Michelle hizo su debut en la gran pantalla con The Owl and Dumbo de 1984 y a partir de ahí, participó en varias películas producidas en Hong Kong con el propio Chan y Chow Yun-Fat, como Twinkle, Twinkle Lucky Stars, Yes, Madam, In the Line of Duty, Magnificent Warriors y Easy Money. Gracias a estas apariciones, Yeoh, comenzó a ser reconocida y muchos la perfilaban como una de las nuevas estrellas del cine en China. Sin embargo, en una de estas cinta conoció al productor Dickson Poon y en 1988 se casó con él. A raíz de su matrimonio, se retiró de la actuación por casi cuatro años.

Fue hasta 1992 y luego de divorciarse cuando Michelle Yeoh retomó su carrera. Tras su su regreso, encontró un montón de papeles en películas de artes marciales, lo que la llevó a tener gran éxito y ser una de las mujeres más importantes del cine en Asia, gracias a cintas como The Heroic Trio (1993), Tai Chi Master (1993) y Wing Chun (1994). Curiosamente, aunque no tomó entrenamiento profesional, es una de las pocas actrices que hacían sus propias acrobacias y escenas de acción sin la necesidad de un doble.

Las primeras apariciones importantes de Michelle

En 1997, Michelle logró dar el paso internacional, cuando se quedó con el papel de Wai Lin, la espía china en Tomorrow Never Dies, la decimoctava película de la saga de 007 protagonizada por Pierce Brosnan. Por si eso no fuera suficiente, en aquel año, la revista People la selección como una de los 50 personas más hermosas del mundo. Pero la verdadera fama le llegó en el 2000 con El Tigre y El Dragón, cinta dirigida por Ang Lee en donde comparte créditos con Ziyi Zhang y Chow Yun-Fat, y da vida a Yu Shu Lien. Gracias a este personaje, logró obtener una nominación al BAFTA como Mejor Actriz, aunque el premio se lo llevó Julia Roberts por Erin Brockovich.

Aprovechando el reconocimiento y el dinero que estaba ganando, Michelle fundó su propia productora, Mythical Films, con la que financió proyectos como The Touch (2002) y Fei Ying (2004) –las cuales protagonizó–, así como Yao Tiao Shen Shi (2009). En 2005 se sumó al elenco de Memorias de una geisha, la adaptación cinematográfica dirigida por Rob Marshall de la novela homónima que causó mucha controversia en Japón, ya que sus tres protagonistas (Yeoh, Zhang Ziyi y Gong Li) interpretan a geishas aunque ninguna tenía ascendencia japonesa.

Michelle Yeoh continuó participando en películas y series importantes, del tamaño de Sunshine de Danny Boyle; la tercera parte de La Momia: La tumba del emperador Dragón; The Lady de Luc Besson; Morgan junto a Anya Taylor-Joy; hizo un cameo como Aleta Ogord/Starhawk en Guardians of the Galaxy Vol. 2; dio el salto a la televisión con Strike Back: Legacy e interpretó a la Capitana Philippa Georgiou en Star Trek: Discovery; participó en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y hasta prestó su voz para el personaje de la cabra adivina en Kung Fu Panda 2.

2022: El año en que Michelle Yeoh se ganó el papel más importante de su carrera

Con todas estas apariciones, mantuvo su carrera vigente, pero estamos seguros que ni ella se imaginaba lo que le vendría. En 2022, Michelle apareció en producciones que la rompieron en taquilla, pues hizo doblaje para Minions: The Rise of Gru como la Maestra Chow y también formó parte de The Witcher: Blood Origin. Sin embargo, el papel más importante de su carrera –hasta la fecha– lo consiguió con Everything Everywhere All At Once de Daniels, donde interpreta a Evelyn Wang, una mujer que existe en varios multiversos e intenta solucionar sus problemas personales.

Y es que no exageramos con que Evelyn es el personaje más grande que la ha tocado interpretar, pues gracias a su trabajo, Michelle Yeoh ya se llevó algunos premios, como el Golden Globe 2023 a Mejor Actriz en una película de comedia o musical y para muchos, es la favorita para quedarse con el Oscar en la misma categoría. Aunque eso sí, la cosa no será sencilla, ya que comparte nominación con grandes actrices como Cate Blanchett (que ha arrasado en la temporada de premios) Michelle Williams, Andrea Riseborough y Ana de Armas, pero ¿será que Michelle salga de la ceremonia con la estatuilla más prestigiosa del cine? Bueno, eso queremos verlo.