La ceremonia de los premios Oscar 2024 no sólo generó conversaciones respecto a las películas nominadas y ganadoras, sino que también abrió un espacio para discutir temas políticos y humanitarios como la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis que atraviesa Gaza en relación con Israel.

Antes de que arrancara la ceremonia, afuera del Dolby Theatre había manifestantes en apoyo a la comunidad palestina en Gaza, por ejemplo. Algunos asistentes como Mark Ruffalo, Billie Eilish, Finneas o Ramy Youssef portaron un pin rojo de Ceasefire como un llamado al alto al fuego en esta región.

Billie Eilish fue una de las celebridades que se pronunciaron a favor de Palestina en los Oscar 2024/Foto: Getty Images

Sin embargo, las declaraciones más directas, por decirlo de alguna manera, se hicieron durante los discursos de aceptación del director ucraniano Mstyslav Chernov, quien se llevó el Oscar a Mejor Documental por 20 Days in Mariupol y Jonathan Glazer al llevarse Mejor Película Internacional por The Zone of Interest.

Es este último es el que más controversia ha generado, pues su discurso ha dado varias vueltas en redes sociales y medios de difusión. La cosa es que han recortado y sacado de contexto el speech al grado de que un prominente ministro de Israel realizó comentarios un tanto desafortunados respecto al director y sus palabras.

Jonathan Glazer junto al productor y un patrocinador de ‘The Zone of Interest’ en los Oscar 2024 / Foto: Getty Images

El discurso de Jonathan Glazer en los Oscar 2024

The Zone of Interest marca el regreso de Jonathan Glazer a la pantalla grande después de 10 años de ausencia. Su película está ambientada en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y nos presenta a una familia nazi liderada por un comandante de Auschwitz que intenta crear un hogar idílico junto al campo de concentración.

La cinta recibió cinco nominaciones a los premios Oscar como Mejor Película, Director, Guion Adaptado, Sonido y Película Internacional, resultando triunfadora en las dos últimas. Para recibir la estatuilla de Mejor Película Internacional, Glazer subió al escenario.

Imagen de ‘The Zone of Interest’ / Foto: A24

El director británico traía una hoja de papel donde primero agradeció a la Academia, a A24, Film4, Access, al Polish Film Institute y al Auschwitz-Birkenau State Museum, además de los productores, actores y colaboradores del filme.

Glazer dijo que todas las decisiones que tomamos se hacen para reflejar y confrontarnos en el presente con un “Miren lo que estamos haciendo ahora“, no para hablar de lo que otros hicieron en el pasado. Aseguró que The Zone of Interest muestra los peores lugares a donde la deshumanización nos ha llevado “dándole forma a nuestro pasado y presente”.

Luego habló de la crisis de Gaza. “Nos presentamos como hombres que rechazan cómo se han apropiado de su judaísmo y el Holocausto a través de una ocupación, la cual ha traído problemas a tantas personas inocentes“, leyó Glazer. “Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o los ataques en curso de Gaza, todas las víctimas de la deshumanización, ¿cómo resistimos?“.

Las declaraciones de un ministro de Israel

Varias figuras políticas de Israel han atacado a Jonathan Glazer tras su discurso en los Oscar 2024. Michael Freund, quien fue director adjunto de comunicaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu en los 90, escribió en X que Glazer “odia a los judíos y a sí mismo“ y que utiliza el tema del Holocausto para “atacar a Israel en público“.

Captura del tuit de Michael Freund contra Jonathan Glazer / Foto: X

En entrevista para The Jerusalem Post, Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora e Igualdad Social, dijo que Jonathan Glazer era un idiota que “clava un puñal en la espalda de su pueblo y de las mujeres que han sido violadas para luego recibir un disparo en la cabeza, de los niños que han sido masacrados en sus camas, de familias enteras que han sido quemadas vivas“.

Amichai Chikli en enero de 2024 / Foto: Getty Images

Amichai Chikli también dijo que “no hay perdón para personas tan viles, antisemitas judíos que van desde Judith Butler” hasta Glazer, “pero no hay razón para sorprendernos de lo sucedido, pues nos ha acompañado por generaciones“, mencionó.

Nota: Judith Butler es una filósofa judía que hace unos días dijo que los ataques de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre no fueron una forma de terrorismo o un acto antisemita, sino una resistencia armada.

Refugiados palestinos en la UNRWA / Foto: Getty

Un caso similar a lo sucedido en la Berlinale

En la edición de 2024 del Festival Internacional de Cine de Berlín sucedió un hecho similar a lo de Jonathan Glazer en los Oscar. El premio a Mejor Documental de la Berlinale se lo llevó No Other Land, el cual muestra, desde adentro, la realidad de la ocupación de Israel en Cisjordania.

El documental está dirigido por Basel Adra y Yuval Abraham, quienes asistieron a la ceremonia para aceptar el premio. Adra es palestino y habló sobre cómo su comunidad está siendo “eliminada” por Israel en la zona de Massafer Yatta. Sin embargo, fueron las palabras de Abraham las que provocaron el enojo de las autoridades de Israel.

Basel Adra y Yuval Abraham en la Berlinale 2024/ Foto: Getty Images

Abraham dijo que Basel y él viven a 30 minutos de distancia, pero en su hogar no son iguales. “Yo tengo derecho al voto y Basel no. Soy libre de moverme a donde sea en esta tierra. Basel, como millones de palestinos, están encerrados en la ocupada Cisjordania“.

Dijo que la ocupación debe terminar, y pidió a las “personas poderosas” que estuvieran presentes que alzaran la voz. Pero sólo una parte de su discurso fue transmitido en el canal 11 de Israel, el cual lo llamó antisemita. El director denunció amenazas de muerte en su contra.

Te puede interesar