Monster, la serie de antología de Netflix, fue una de las más seguidas del 2022 cuando llevó la historia de Jeffrey Dahmer a la pantalla, con bastante polémica de por medio. Y ahora, todo se alista para la segunda temporada del programa.

El show creado por Ryan Murphy e Ian Brennan se enfocará en los hermanos Menéndez para esta nueva entrega. Así se confirmó este lunes 1 de mayo con un tenso tráiler de anuncio liberado por la plataforma de streaming. Les contamos lo que se sabe al momento sobre Monster: The Lyle and Erik Menéndez Story.

Logo de la serie. Foto: Netflix.

‘Monster’ de Netflix se enfocará en su segunda temporada en los hermanos Menéndez

El caso de los hermanos Menéndez es uno de los más siniestros que se conozcan en la industria del entretenimiento, y será el punto central de Monster de Netflix en su segunda temporada. El 20 de agosto de 1989, Erik y Lyle Menéndez asesinaron a sus padres, José y Kitty, esto en su mansión de Beverly Hills.

José Menéndez, de origen cubano, era un alto ejecutivo discográfico de la RCA Records y un hombre poderoso de la industria del entretenimiento. Junto a su esposa Kitty, fue acribillado en aquella fecha por sus hijos, quienes bajo una coartada dijeron a la policía que habían llegado a la casa y encontraron a sus padres sin vida.

Las autoridades incluso pensaron que algún grupo mafioso podría estar involucrado en las muertes de José y Kitty. Pero pronto, las investigaciones apuntaron hacia los hijos de la pareja, quienes empezaron a derrochar la fortuna de sus padres en los meses posteriores al asesinato.

La cadena perpetua para los hermanos

Todo se confirmó cuando Erik Menéndez confesó el crimen a su psicólogo Jerome Oziel. El terapeuta, a su vez, le contó todo a su amante Judalon Smyth, quien jugó un papel importante para que los hermanos Menéndez fueran detenidos y procesados por el asesinato de sus padres.

Durante los juicios, los hermanos Menéndez confesaron nuevamente que habían matado a sus progenitores, esto bajo el argumento de que lo hicieron en defensa propia. Señalaron que habían sido víctimas de abuso emocional, físico y sexual por parte de su padre, José Menéndez, y que este último incluso los había amenazado de muerte si hablaban de ello.

Las pruebas no fueron suficientes y en 1996, los hermanos Menéndez recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero después de mucho tiempo, este caso volvió a hacer ruido en abril del 2023 luego de que Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, dijo que José Menéndez lo agredió sexualmente en su adolescencia.

Dado lo reciente que es, no se sabe si este último detalle también se incluirán en Monster de Netflix para su segunda temporada, que aún no tiene fecha de estreno ni elenco revelado.

Erik y Lyle Menéndez en sus juicios. Foto: Getty.

La segunda temporada de ‘Monster’ de Netflix no será el único contenido sobre los hermanos Menéndez

Monster de Netflix no solo tiene esta segunda temporada en la mira, ahora enfocada en los hermanos Menéndez. Se sabe que la plataforma de streaming tendrá una tercera entrega de esta serie de antología, aunque no se sabe en qué personaje estará enfocada.

Como menciona Variety, Netflix también tiene ‘acceso exclusivo’ tanto a Lyle y Erik para que aparezcan en un documental que el servicio de transmisión producirá con Campfire Studios. Así que Monster: The Lyle and Erik Menéndez Story, que se estrena en 2024 (aún no hay una fecha específica), no será el único contenido que se vea a futuro en la plataforma.

Lyle Menéndez. Foto: Getty.