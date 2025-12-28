Brigitte Bardot, una de las actrices más importantes del cine en el siglo XX, icono francés y uno de los sex symbols más populares, murió a los 91 años de edad. La noticia fue confirmada el domingo 28 de diciembre por la Brigitte Bardot Foundation (asociación dedicada a la protección de los animales). Bardot fue hospitalizada en el mes de noviembre.

Nació en París el 28 de septiembre de 1934. Desde pequeño mostró talento para el baile, porque lo que estudió en una academia privada. Fue ahí donde le dijeron que podía ser modelo. Realizó un trabajó para la revista Elle en donde el director Marc Allegret le echó un ojo para una de sus películas.

Brigitte Bardot no obtuvo el papel. Pero su asistente, un sujeto llamado Roger Vadim, quedó cautivado y la convirtió en la protagonista de sus próximas películas para después casarse con ella en 1952.

Brigitte Bardot / Foto: Dominio público · Wikimedia Commons

Brigitte Bardot en el cine

Se trata de una de las actrices y cantantes más importantes entre la década de los 50 y los 70. Sus primas colaboraciones más destacadas llegaron junto a Roger Vadim, su primer esposo, quien la acompañó en la fama internacional con cintas como Y Dios creó a la mujer, Solamente por amor y El reposo del guerrero.

En algún punto de su carrera se convirtió en la actriz mejor pagada de su generación, demostrando tras sus primeras colaboraciones con Vadim que podía tener roles más “serios”. Fue así como también sumó a su filmografía los nombres de Jean-Luc Godard con El desprecio, Henri-Georges Clouzot con La verdad, El amor es un asunto privado de Louis Malle y Babette va a la guerra de Christian-Jaque.

Fuera de Francia, Brigitte Bardot alcanzó un alto nivel de popularidad gracias a la esencia sexual de sus películas, convirtiéndola en un sex symbol que no se veía en el cine de Hollywood, sobre todo en los 50 cuando en Estados Unidos aún se sometían a las estrictas reglas de Código Hayes.

La actriz tomó la decisión de retirarse del cine a inicios de la década de los 70, con sus últimos créditos en las cintas de 1973: Colinot, el seductor de Nina Companeez y Si Don Juan fuese mujer de Vadim.