Lo que necesitas saber: Karim López es originario de Hermosillo, Sonora, y nació en 2007

La NBA podría tener un mexicano más en su lista a partir de la temporada 2026-27, se trata de Karim López. Un prospecto que se perfila para unirse a Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano y Jaime Jáquez, los seis mexicanos que han jugado en la mejor liga de basquetbol del mundo, pues se ha declarado elegible para el próximo Draft de la NBA.

“Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida”, dijo. “He decidido que me voy a declarar para el Draft 2026”. Desde ahora, Karim López es considerado uno de los mejores prospectos extranjeros para el próximo draft.

Karim López, el mexicano que apunta a la NBA

¿Quién es Karim López?

Su nombre es Karim Hiram López Mondaca y nació el 12 de abril del 2007, en Hermosillo, Sonora, y si lleva el basquetbol en las venas es gracias a su padre. Jesús ‘Chino’ López, quien jugó para la Selección Mexicana y es parte de la generación de los “12 Guerreros” que ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 2011.

Aunque llegó a practicar futbol y taekwondo, la decisión de apostar por el basquetbol fue sencilla por la influencia de su padre, con quien entrenaba constantemente.

Karim López de niño, junto a sus padres y hermana

A los 14 años salió de México para probar suerte en el basquetbol de España y enrolarse con el Club Joventut Badalona, equipo con el que se desarrolló, fuera de casa.

“Me fui sin mis papás ni nadie de mi familia. Salir de casa es difícil para quien sea, pero más para un niño de 14 de años, pero eso me hizo fuerte y me hizo madurar”. Mencionó en una entrevista con ESPN.

“Fue muy difícil para la familia”, reconoció su madre, Claudia Mondaca, quien asegura que la experiencia previa de su esposo, ‘Chino’ López, amortiguó la decisión.

“Tuvimos una experiencia previa cuando él (su esposo) jugó profesional, entonces sabíamos un poco sobre los sacrificios que se tenían que hacer si era realmente su sueño, así que lo apoyamos, aunque la decisión fue muy difícil porque tenía 14 años y era mi bebé”.

Karim López tiene una hermana menor, Brianna, quien también heredó el gusto por el basquetbol y lo practica.

Karim López en Australia / IG Karim López

Trayectoria de Karim López

Para la temporada 2023-24 jugó con el equipo catalán CB Prat y con el equipo Sub 18 de Badalona. Y finalmente en marzo del 2024 debutó en la liga Endesa, la de mayor prestigio en España y en la cual participan Barcelona y Real Madrid.

En su primer partido disputó poco más de tres minutos y marcó sus dos primeros puntos como jugador profesional.

Desde agosto de 2024 ha estado vinculado con los BNZ Breakers. Un equipo de Nueva Zelanda que compite en la liga de Australia y se coronó en la temporada 2025-26.

En dicha temporada promedió 12 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos y fue la estrella en el partido por el campeonato, al apuntarse 32 puntos frente al Melbourne United.

Desde febrero de 2024 es integrante de la Selección Mexicana de Basquetbol.

Karim López jugando para México

¿Cuánto mide Karim López?

Karim López mide 2.05 metros, lo cual es una buena noticia para el basquetbol mexicano, el cual históricamente ha carecido de “torres” en la duela.

López Mondaca cumplirá 19 años el 12 de abril, así que físicamente aún puede crecer unos cuantos centímetros más.

Karim López mide más de dos metros / IG Karim López

¿Cuándo es el draft de la NBA?

El draft de la NBA se celebra el miércoles 23 de junio, día en el cual se lleva a cabo la primera ronda, mientras que la segunda ronda se realiza el miércoles 24 de junio.

¿En qué equipos puede jugar Karim López?

Las proyecciones colocan a Karim López en el lugar número 11 global del draft de la NBA, lo cual lo convertiría en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del draft.

Karim López puede ser elegido por los Portland Trail Blazers, que precisamente tiene el pick número 11 en el draft, pero también hay interés por parte de los Charlotte Hornets, Miami Heat, San Antonio Spurs y Oklahoma City.

Karim López / IG

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