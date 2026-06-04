Marjane Satrapi, autora y directora franco-iraní mundialmente conocida por Persépolis, murió a los 56 años de edad. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la animadora falleció “de tristeza”.

En un comunicado publicado por sus amigos y familiares, se informó que “Marjane Satrapi murió de tristeza un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida“.

La ganadora del Premio Princesa de Asturias y nominada al Oscar conoció a su esposo en la década de 1990 en París, y él fue una pieza clave en el éxito de Persépolis, la obra más conocida de Marjane. Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Marjane Satrapi en 2012 / Foto: Shutterstock

Persépolis y el legado de Marjane Satrapi

A inicios del milenio, Marjane Satrapi publicó una novela gráfica titulada Persépolis, en la que relató su infancia en Irán y la migración que realizó a Europa a partir de la Revolución Iraní, también conocida como la Revolución Islámica de 1979.

Este evento es uno de los más definitivos en la historia de la región. Se dio a partir de una serie de revueltas contra el sha de Irán, la revolución permitió que el país se transformara en un Estado teocrático bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini.

Imagen de la película ‘Persépolis’ / Foto: Sony Pictures Classic

¿De qué trata la historia?

La historia de Persépolis comienza con Marjane a los 10 años de edad, cuando presencia las consecuencias del cambio de poder en Irán, especialmente aquellas relacionadas con el extremismo religioso y su impacto sobre las mujeres.

Cuando la violencia se intensifica, la protagonista se muda a Europa, específicamente a Viena, lo que provoca en ella un profundo choque cultural y una serie de conflictos de identidad.

Más adelante, la obra aborda el regreso de Marjane a Irán, una relación romántica que amenaza con atarla a una vida que ya no reconoce como propia y, finalmente, su regreso definitivo a Europa para establecerse en París.

La película de Persépolis

Debido al éxito de la novela gráfica, Marjane decidió adaptarla al cine junto con el director Vincent Paronnaud.

Persépolis se estrenó en el Festival de Cannes de 2007, donde compartió el Premio del Jurado con la película mexicana Luz silenciosa, dirigida por Carlos Reygadas.

Posteriormente, Persépolis recibió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada. En esa edición compitió contra Surf’s Up y Ratatouille, esta última ganadora de la estatuilla.