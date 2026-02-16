Lo que necesitas saber: La productora se encontraba desde principios de febrero en la capital griega grabando la cuarta temporada del programa de Apple TV.

Dana Eden, cocreadora de Teherán (Tehran), fue encontrada sin vida este domingo en un hotel en Grecia, donde supervisaba el rodaje de la siguiente temporada de la famosa serie de espías.

Según los primeros reportes, posiblemente la productora se habría quitado la vida.. aunque las autoridades aún continúan con las investigaciones.

Muere a los 52 años Dana Eden, cocreadora de Teherán

El New York Times informó que Dana Eden, conocida por ser cocreadora de la exitosa serie ‘Teherán’, fue encontrada sin vida este 15 de febrero en un hotel de Atenas, Grecia.

La productora se encontraba desde principios de febrero en la capital griega grabando la cuarta temporada del programa de Apple TV.

Esta serie que narra la historia de una joven experta en informática que forma parte del servicio de inteligencia de Israel y que tiene la misión de infiltrarse en una red de Irán para desactivar sus defensas aéreas.

Continúan las investigaciones sobre su muerte

Y… ¿A qué viene la historia de la serie? Pues resulta que en redes sociales comenzaron a circular rumores de una investigación de la policía griega sobre una supuesta relación entre Irán y la muerte de Eden.

De momento, las autoridades de Grecia han informado que los primeras investigaciones sugieren que la productora se habría quitado la vida. Además revelaron que no había sospecha de que haya sido víctima de un crimen.

Peeero la situación en redes escaló tanto que su productora, Donna and Shula Productions, informó a través de redes que los rumores sobre un supuesto “asesinato” no son ciertos y no tienen fundamentos.

Además pidieron al público en general no publicar suposiciones no verificadas y preservar la dignidad de Dana. En fin, habrá que esperar la investigación de las autoridades para saber más sobre la muerte de la productora.