Murió a los 82 años la icónica actriz Raquel Welch

La industria del entretenimiento se despide de una figura que brilló en grande en la década de los 60 y 70. Este miércoles 15 de febrero, se reportó el fallecimiento de la icónica Raquel Welch a los 82 años de edad.

El deceso de actriz fue confirmado por sus representantes a diversos medios. La causa de la muerte no se dio a conocer; solo se especifica que Welch tuvo una ‘breve enfermedad’.

Foto: Getty Images

Raquel Welch

De raíces bolivianas, Raquel Welch (cuyo nombre de nacimiento era Jo Raquel Tejada) nació en Chicago el 5 de septiembre de 1940. Desde muy joven, se relacionó con diferentes expresiones artísticas como el ballet, además de que concursaba de manera constante en eventos de belleza en California, ciudad a la que se mudó con su familia desde sus primeros años de vida.

Tomó el apellido Welch luego de casarse con su novio de la escuela secundaria, James Welch. Comenzó su trayectoria en la actuación tras ingresar a la Universidad Estatal de San Diego, con una beca en Teatro y fue en 1959 cuando se dio a conocer en los círculos teatrales de la ciudad por su aparición protagónica en la obra The Ramona Pageant.

Posteriormente, consiguió un trabajo como presentadora del clima en una cadena local de aquella ciudad. Después de un tiempo en ese trabajo y como modelo para marcas de ropa minoristas, a mediados de los 60 comenzó su carrera con algunos papeles secundarios en diversas producciones, hasta que consiguió uno de los estelares en Fantastic Voyage de 1966.

Raquel Welch en ‘Fantastic Voyage’. Foto: Especial.

Su imagen como símbolo sexual despegó en ese mismo año tras aparecer en One Millian Years BC, película que utilizó su imagen como principal motivo de promoción. A pesar de tener muy pocas líneas en la cinta, es recordada por establecer su imagen de ‘bikini cavernícola’ como un símbolo de la cultura pop de la época.

A lo largo de los 70, Raquel Welch apareció en muchas películas de renombre y algunas otras bastante controvertidas como Myra Beckrinridge, Kansas City Bomber y The Three Musketeers, que es considerada una de sus mejores apariciones en pantalla y por la que ganó un Globo de Oro.

Durante los 80, su carrera se centró en producciones de películas para la televisión y en los 90, combinó breves actuaciones en películas junto con algunas apariciones como invitada en diferentes series. Algunos shows y cintas de comedia en las que la vimos fueron Sabrina, la bruja adolescente, Seinfeld, Legally Blonde y How to Be a Latin Lover, esta última de Eugenio Derbez.

Raquel Welch como la tía Vesta Spellman en ‘Sabrina, la bruja adolescente’. Foto: Especial.