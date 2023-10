Lo que necesitas saber: Se confirmó el fallecimiento del actor a quien muchos conocieron por las películas de Sylvester Stallone.

Uno de los actores más recordados de la saga de Rocky partió… Este miércoles 18 de octubre, se confirmó que murió Burt Young, quien tuvo el papel de Paulie en la emblemática saga boxeo.

Así lo confirmó su hija, Anne Morea Steingieser, a The New York Times este miércoles 18 de octubre. No se ha revelado la causa de a muerte, pero se explica que el fallecimiento ocurrió el pasado 8 de octubre en Los Ángeles, según las fuentes. Fue hasta ahora que se dio a conocer la triste noticia. Descanse en paz…

Burt Young en 2016. Foto: Getty.

Burt Young

Burt Young nació el 30 de abril de 1940 en el barrio de Queen, esto en Nueva York. Antes de perseguir una carrera como actor, el joven Burt de 15 años abandonó la escuela para unirse al cuerpo de Marines de Estados Unidos. Fue ahí donde descubrió su aptitudes como boxeador.

INFORMACIÓN ACTUALIZÁNDOSE…

