Ric Parnell fue baterista de un sinfín de bandas, pero se hizo mundialmente popular al interpretar a Mick Shrimpton en el falso documental (mockumentary , dicen los exquisitos) This Is Spinal Tap.

La muerte de Ric Parnell fue anunciada la tarde del pasado domingo y confirmada por el actor Harry Shearer, también integrante de Spinal Tap.

“Ric Parnell, nuestro baterista en ‘This Is Spinal Tap’, falleció hoy. Nadie nunca rockeó tan duro”, señaló Sharer en su breve mensaje.

De acuerdo con The Guardian, hasta el momento no se han dado detalles de la muerte de Parnell. Sólo se sabe que murió a los 70 años.

Ric Parnel nació en 1951, en Londres. Fue hijo del baterista de jazz, Jack Parnell… de ahí se puede suponer que le vino el interés por el instrumento. Fue integrante de bandas como Horse, Atomic Rooster, Nova y Stars. Pero bueno, como ya se mencionó, fue en 1984 cuando le llegó la fama mundial, gracias a su interpretación de Mick Shrimpton, para el falso documental This is Spinal Tap.

Fue tanto el éxito de la cinta que Spinal Tap terminó realizando una gira real, con actuación en Saturday Night Live e, incluso, un álbum titulado Break Like the Wind.

“Ric era auténtico. Incluso si hizo una parodia. Un baterista impecable en cualquier género”, comentó en redes el actor, cantante y presentador en SiriusXM, Michael Des Barres. “Cigarrillo colgando, perdido en la música. Su corazón todavía late como un gran bombo”.

Según The Guardian, Ric Parnell actualmente vivió en Missoula, Montana. Ahí era presentador de un programa de radio conocido como Spontaneous Combustion, en directa referencia a la forma en que murió su personaje Mick Shrimpton: explotando en el escenario, mientras se presenta en Japón al final de la película This is Spinal Tap.

Spinal Tap eran Mick Shrimpton (batería / Ric Parnell), David St. Hubbins (vocalista y guitarrista / Michael McKean), Nigel Tufnel (guitarra / Christopher Guest) y Derek Smalls (bajo / Harry Shearer).

Quizás de todos los integrantes de Spinal Tab les suenen más los nombres de Michael McKean y Harry Shearer. El primero recientemente fue parte del elenco de Better Call Saul (era Chuck, el hermano de Jimmy McGill), mientras que el primero es nada menos que la voz de varios personajes de Los Simpson (el señor Burns, Smithers, Flanders, Reverendo Alegría, Kent Brockman, Dr. Hibbert, Lenny Leonard, director Skinner, Otto, etc, etc).

Por cierto, Spinal Tap salieron en Los Simpson, sólo que acá les cambiaron el nombre a Los Médulas.