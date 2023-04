Harrison Ford se enfrenta a los nazis en el tráiler oficial de 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'

No cabe duda que el 2023 estará lleno de estrenos espectaculares. Desde inicio del año ya tuvimos chance de ver algunas películas increíbles y en los próximos meses la cosa seguirá igual. Sin embargo, nosotros estamos muy emocionados porque dentro de muy poco podremos checar Indiana Jones and the Dial of Destiny, una nueva cinta de esta épica franquicia.

Como recordarán, fue en 2008 cuando se estrenó la más reciente película de Indiana Jones (The Kingdom of the Crystal Skull). Desde entonces, no habíamos visto a Harrison Ford en una aventura de este tamaño. Afortunadamente, después de casi 15 años de espera, volverá a ponerse el sombrero, el látigo y las botas para aventarse una nueva misión que nos dejará al filo del asiento.

Harrison Ford en ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny/Foto: Lucasfilm

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

Desde hace algunos meses ya tuvimos chance de checar algunos adelantos de Indiana Jones and the Dial of Destiny, pues apareció el primer adelanto de esta película que nos dejó más preguntas que respuestas. Sin embargo, después de mucha espera, por fin tenemos el tráiler oficial de esta cinta y podemos decirles que es todo lo que los fans de esta franquicia estaban esperando.

En este vistazo vemos a Indiana Jones dentro del contexto de la guerra espacial, con la U.R.S.S. y Estados Unidos, peleándose para confirmar quién es el mero mero en el tema. Sin embargo, nuestro arqueólogo y aventurero favorito está conflictuado porque el gobierno de EE. UU. ha reclutado a ex nazis para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio.

Phoebe Waller-Bridge en ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny¡/Foto: Lucasfilm

Es ahí donde entra su ahijada, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), quien acompaña a Indiana Jones en su viaje para detener a Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un miembro de la NASA y exnazi involucrado en el programa del alunizaje que desea hacer del mundo un lugar mejor como le parezca. Así que como verán, las cosas se pondrán muy intensas.

Recuerden que Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará en los cines de México y Latinoamérica el próximo 29 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para checar esta película completita, una de las más esperadas del año, dejen lo que están haciendo y échenle un ojo a continuación al tráiler oficial: