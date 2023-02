Por fin llegó el día más esperado por muchos, ni más ni menos que el Super Bowl LVII. Y es que además del encontronazo que se avecinaba entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles , así como el show de medio tiempo protagonizado por Rihanna, muchos estábamos emocionados porque la gran mayoría de las empresas grandes del entretenimiento sacaron tráilers de sus películas más importantes. Y por acá les contaremos de algunos adelantos que nos dejaron el ojo cuadrado.

Apareció un nuevo vistazo de la película de ‘Super Mario Bros’ para arrancar con los tráilers en el Super Bowl LVII

Antes de que arrancara el partido e iniciar con los tráilers en el Super Bowl, Universal Pictures soltó un teaser bastante rifado de la película de Super Mario Bros. En esta ocasión, no nos mostraron como tal más avances de la historia que veremos en la pantalla grande. En su lugar, decidieron sacar un pequeño clip donde vemos un comercial de la empresa de plomería de Mario y Luigi musicalizado con el icónico tema del juego de Nintendo, quienes bajita la mano le ayudan a una clienta con una fuga en su tubería.

En esta cinta, tendremos a puro peso pesado de la industria cinematográfica, como Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen y muchos más. Pero recuerden que esta película llegará a los cines de México en abril de 2023.

DC por fin soltó el tráiler oficial de ‘The Flash’

Uno de los tráileres en el Super Bowl LVII que más esperábamos era el de The Flash, pues DC y Warner Bros. anunciaron que durante este eventazo estrenarían el primer adelanto oficial. Y después de mucha espera, por fin tenemos el vistazo de esta cinta tan importante para el futuro de su universo cinematográfico que seguramente les volará la cabeza y los dejará al filo de sus asientos.

En este tráiler vemos a Barry Allen usando sus habilidades para alterar las líneas temporales y así salvar a sus seres queridos. Sin embargo, mover algo tan importante tiene consecuencias, es por eso que por ahí aparece el personaje de Ezra Miller encontrándose con una nueva versión de sí mismo, mejor conocido como Reverse Flash, que al parecer, lo ayudará a arreglar todo el relajo que provocó.

Pero además de ellos, también tenemos una probadita de personajes que vuelven y otros completamente nuevos. Entre los regresos tenemos a Ben Affleck, Michael Keaton y Michael Shannon, quienes están de vuelta para interpretar de nuevo a Batman/Bruce Wayne y al General Zod respectivamente. Pero si hablamos de rostros frescos, está Sasha Calle, quien dará vida a Supergirl en esta película. The Flash se estrenará el 16 de junio de 2023.

También tuvimos un nuevo vistazo de ‘Transformers: Rise of the Beasts’

Si ustedes son fanáticos de Transformers, les tenemos buenas noticias, porque también soltaron dentro de los tráilers en el Super Bowl el nuevo adelanto de la siguiente película de la franquicia: Rise of the Beasts. En este teaser, vemos a Optimus Prime, Bumblebee, Mirage (un nuevo coche interpretado por Pete Davidson) y Noah Díaz (Anthony Ramos) en medio del conflicto entre los Predacons y Terrorcons, dos bandos de carros primitivos.

Aquí no hubo un avance tan importante como en el tráiler que sacaron hace algunas semanas (POR ACÁ lo pueden checar), pero nos quedó muy claro que la historia será intensa y tendremos un montón de acción, algo distintivo de esta saga. Transformers: Rise of the Beasts se estrenará en junio de 2023.

Disney se dejó ir como hilo de media en el Super Bowl LVII con un nuevo teaser de ‘Guardians of the Galaxy’

Vaya que Disney no se quedó con los brazos cruzados en cuanto a tráilers en el Super Bowl LVII, ya que también sacaron varias cartas fuertes de la manga. La primera de ellas fue el nuevo teaser de Guardians of the Galaxy: Vol. III, la tercera y última entrega de este equipazo del Universo Cinematográfico de Marvel que todo indica que tendrá un final bastante emotivo, melancólicos e intenso con esta película, pues se enfrentarán a enemigos sumamente poderosos.

Para que se den una idea, en este adelanto tenemos más escenas de Will Poulter como Adam Warlock, quien parece que le hará la vida de cuadritos a los Guardianes. Sin embargo, la amenaza principal para Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket, Groot, Nebula y Mantis será el High Evolutionary, un personaje que busca crear la sociedad perfecta y que no se detendrá hasta acabar con quienes cree que se opondrán a sus planes. Guardians of the Galaxy: Vol. III se estrenará el 4 de mayo de 2023.

Y tampoco podía faltar un nuevo adelanto de ‘Indiana Jones and the Dial of the Destiny’

Continuando con la casa de Mickey Mouse y los tráileres en el Super Bowl LVII, debemos hablar de Indiana Jones and the Dial of the Destiny, donde Harrison Ford vuelve para interpretar a este icónico personaje que extrañábamos ver en la pantalla grande. Y ahora, después de tantas aventuras, parece que deberá cumplir con la misión más importante de toda su vida.

En este tráiler, vemos a Indiana dándose un encontronazo con Voller (Madds Mikkelsen), un miembro de la NASA y exnazi involucrado en el programa de alunizaje, quien todo indica que busca meter de su cuchara para acabar con Estados Unidos. Por supuesto que nuestro héroe no estará solo, pues en esta ocasión lo acompañará su sobrina, Helena (Phoebe Waller-Bridge), que le echará la mano para salvar al país y frustrar junto a su tío lo que ​Voller planea. Indiana Jones and the Dial of the Destiny se estrenará en junio de 2023.

Toretto y su familia aparecieron con un nuevo vistazo de ‘Fast X’

Tenía muy poco que habíamos visto el tráiler oficial de Fast X, pero claro que Rápidos y Furiosos no podían faltar en la conversación del Super Bowl LVII. Para hacer montón, también sacaron un nuevo teaser de la décima película de esta franquicia, en donde vemos a Dominic Toretto y toda su familia enfrentándose a un nuevo villano, Dante (Jason Momoa), quien hará todo lo que sea para matarlos y vengarse de lo que le hicieron en el pasado.

Sin embargo, además del regreso de Toretto y todos los integrantes de su equipo, también aparecen nuevos personajes, como Tess (Brie Larson), quien se juntará con los demás para darle en la torre al famosísimo Dante. Recuerden que Fast X llegará a los cines en mayo de 2023.