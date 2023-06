Si algo nos quedó claro es que este año, Netflix viene con todo. No solo lo decimos porque el gigante del streaming ya estrenó un montón de series y películas increíbles. También lo mencionamos porque dentro de muy pronto lanzaran varias producciones que nos emocionan mucho y de las cuales tuvimos noticias importantes en TUDUM 2023.

Como recordarán, desde hace un par de años, Netflix organiza este evento mundial donde reúne a grandes estrellas del cine y la televisión para presentarnos adelantos y detalles de sus próximos títulos. Sin embargo, este año y por primera vez, la plataforma decidió armar un evento presencial en una ciudad espectacular, ni más ni menos que Sao Paulo, Brasil para contarnos de todo en lo que han trabajado.

Imagen ilustrativa del catálogo de Netflix/Foto: Getty Images

Acá les contamos todo lo que Netflix anunció en TUDUM 2023

Después de mucha espera y anticipación, este 17 de junio por fin se llevó a cabo el TUDUM 2023 en el Parque Ibirapuera de Sao Paulo, donde Netflix reveló tráilers, imágenes y clips exclusivos, información y mucho más de las series y películas que estrenarán este año y parte del siguiente. Y vaya que en este eventazo tuvimos varias sorpresas.

Esto no lo decimos a la ligera, pues Netflix cubrió un montón de títulos, desde producciones completamente nuevas hasta otras que incluso son de nuestras favoritas del gigante del streaming. Pero si no tuvieron chance de checar todo lo que se anunció en TUDUM 2023, no se preocupen, que acá les contamos cómo estuvo la cosa.

Imagen de TUDUM 2023/Foto: Netflix

TUDUM 2023 tuvo grandes noticias de series y películas

Para que se den una idea de qué tan cañón se puso y después de la bienvenida obligada, TUDUM 2023 arrancó con el mismísimo Chris Hemsworth y el director Sam Hargrave haciendo un anuncio muy especial. Después de hablar sobre su nueva película, Extraction 2, revelaron que Tyler Rake regresará para una tercera parte, aunque no confirmaron cuándo la podremos ver.

Más adelante, en TUDUM 2023 pudimos ver una adelanto exclusivo de El juego del calamar: El desafío, un programa de concursos donde los participantes tendrán que enfrentarse a las pruebas que vimos en la exitosa serie surcoreana de Netflix. Pero lo más importante de todo es que anunciaron al elenco de la segunda temporada de El juego del calamar, la cual veremos muy pronto.

Netflix nos mostró al elenco de la 2ª temporada de ‘El juego del calamar’/Fotos: Netflix

Después de esto, TUDUM 2023 continuó con anuncios de series que ya están dentro del gusto del público a nivel mundial, como You, Élite, Emily in Paris y Bridgerton. De esta última nos mostraron la primera imagen de la tercera temporada, donde aparecen Penelope Featherington y Colin Bridgerton, y la verdad es que nos dejaron con ganas de saber qué pasará entre ellos.

Por supuesto que Netflix no se podía olvidar de Berlín, la serie basada en el universo de La casa de papel. Es por eso que en TUDUM 2023 soltaron un nuevo tráiler del spin off protagonizado por Pedro Alonso, el cual nos contará cómo fue que Andrés de Fonollosa –como en realidad se llama Berlín– robó uno de los lugares más valiosos e importantes de París.

Netflix nos mostró un video exclusivo de ‘La luz que no puedes ver’ en TUDUM 2023

Luego de checar parte de la lectura del guion de la última temporada de Cobra Kai y un vistazo a la quinta temporada de Love is Blind, así como la despedida de gran parte del elenco de Never Have I Ever, vino uno de los momentos más espectaculares de TUDUM 2023, pues Netflix anunció al elenco de la adaptación india de The Archies, que subieron a bailar y cantar al escenario.

Netflix jamás bajó la intensidad en TUDUM 2023, pues continuó mostrándonos las primeras imágenes de la segunda temporada de Heartstopper y un video especial con los protagonistas de La luz que no puedes ver, serie que cuenta con las actuaciones de Louis Hoffmann (Jonas de Dark), Mark Ruffalo y Hugh Laurie.

Louis Hoffman en ‘La luz que no puedes ver’ / Foto: Netflix

En TUDUM 2023 vimos las primeras imágenes de ‘3 body problem’, y la despedida de Henry Cavill de ‘The Witcher’

Lupin también se hizo presente en TUDUM 2023, ya que Netflix presentó un clip exclusivo de la tercera temporada de esta serie, para pasar con 3 body problem, un nuevo título que seguro nos volará la cabeza porque tiene una historia impresionante, y cuenta con los creadores de Game of Thrones (David Benioff y D. B. Weiss), así como la producción del mismísimo Brad Pitt.

Tras checar el interesante tráiler de El clon de Tyrone con John Boyega y Teyonah Parris, llegó uno de los momentos más emotivos de TUDUM 2023. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque los protagonistas de The Witcher subieron al escenario para presentar un video exclusivo de la tercera temporada, y Henry Cavill aprovechó para despedirse de Geralt de Rivia junto al público de Sao Paulo, pues como recordarán, no estará en la siguiente temporada. La neta casi lloramos en esa parte.

A muchos nos tomó por sorpresa, pero en medio de TUDUM 2023, Netflix nos mostró las primeras imágenes de su versión live action de Avatar: The Last Airbender, las cuales se ven increíbles. Pero además de esto, el elenco de la serie apareció para contar un poco sobre sus personajes y volver loco a todo el público en el Parque Ibirapuera.

Claro que en un eventazo tan importante para Netflix como lo es TUDUM, no podía faltar Wednesday (o Merlina para quienes lo prefieran). Aunque no estuvo dentro del lineup, Jenna Ortega y el elenco de la serie mandaron un video donde discutieron algunas teorías de los fans y que aumentaron nuestras expectativas para la segunda temporada.

‘One Piece’, Zack Snyder y Arnold Schwarzenegger también aparecieron en TUDUM 2023

Aunque luego de Avatar, vino algo que de plano nos dejó con la boca abierta. Y es que en TUDUM 2023 hubo una participación especial el elenco del live action de One Piece que Netflix ha estado trabajando desde hace un buen rato. Además de checar al mexicano Iñaki Godoy, también nos presentaron el primer tráiler y la fecha de estreno de esta adaptación que luce increíble.

Ya casi en la recta final, Zack Snyder, Deborah Snyder y la actriz Sofia Boutella salieron en TUDUM 2023 para presentar un detrás de cámaras de Rebel Moon, una película de ciencia ficción que promete muchísimo y que llegará muy pronto al catálogo de Netflix. Aunque los fans se volvieron locos cuando Arnold Schwarzenegger apareció en el escenario para confirmar que viene una segunda temporada de FUBAR.

Imagen oficial del live action de ‘One Piece’/Foto: Netflix

‘Stranger Things’ y Gal Gadot cerraron con broche de oro TUDUM 2023

Stranger Things es uno de los títulos más importantes y queridos de Netflix, así que no podía faltar en TUDUM 2023. Aunque no presentaron un vistazo o adelanto a la última temporada, si tuvimos una noticia alucinante, pues la mismísima Linda Hamilton (ni más ni menos que Sarah Connor de Terminator) anunció que formará parte de la entrega final de la serie.

Para cerrar con broche de oro, salió una de las estrellas más esperadas del evento, Gal Gadot. Acompañada de Jamie Dornan y Alia Bhatt, la actriz presentó el tráiler oficial de Heart of Stone, una película llena de acción que seguro los dejará al filo del asiento. ¿Qué les parecieron los anuncios que Netflix soltó en TUDUM 2023? ¿Cuál es la serie o película que más esperan?

Gal Gadot en ‘Heart of Stone’/Foto: Netflix