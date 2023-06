En 2014, el escritor Anthony Doerr publicó la novela La luz que no puedes ver (All the Light We Cannot See), la cual se convirtió en uno de los libros más populares de ese año, otorgándole a su autor el Premio Pulitzer en la categoría de ficción. La historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial cautivó a millones de lector a partir de su prosa ligera y su historia inspiradora.

Desde luego, esto llevo a varias casas productoras a buscar los derechos para adaptarla a una cinta. Y si bien por algunos años se puso en marcha una adaptación, nunca se llevó a cabo. Fue así como llegó al mapa Shawn Levy (el productor de Stranger Things y director de Free Guy), fan de la novela, para llevarla a la pantalla, pero a la chica.

Con su relación con Netflix, pusieron en marcha la producción de una serie limitada que contara la historia de La luz que no puedes ver. Y este 2023, por fin, la serie verá la luz en el catálogo de originales. Durante el TUDUM celebrado en Brasil, Netflix liberó un clip exclusivo de esta producción que se ve sensacional (y que nos sacará una lagrimita seguro).

Aria Mia Loberti en ‘La luz que no puedes ver’ / Foto: Netflix

Video exclusivo de La luz que no puedes ver

Como sabemos, La luz que no puedes ver tiene un estreno programado para el 2 de noviembre de este 2023. Todavía le falta un rato (razón por la cual sólo hay algunas imágenes y un tráiler musicalizado por Claude Debussy). Pero para aprovechar el TUDUM, Netflix liberó un clip exclusivo.

En este video con imágenes que Netflix no había mostrado hasta este momento, conocemos un poco más de Marie-Laure y Werner, los protagonistas de esta historia llena de drama que seguramente los enganchará durísimo. Pero mientras esperamos a que se estrene La luz que no puedes ver, chequen a continuación el clip que soltaron en TUDUM 2023.

¿De qué trata La luz que no puedes ver?

La luz que no puedes ver, como les contamos, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y tiene como protagonistas a Werner Pfennig y Marie-Laure LeBlanc, interpretado por Louis Hoffman (Jonas en Dark) y Aria Mia Loberti (quien debuta con esta serie).

Marie-Laure perdió la vista a los 6 años de edad, y vive en París junto a su padre. Unos años después, cuando comienza la Ocupación nazi en Francia, ella y su padre huyen hacia un pequeño pueblo en la costa para vivir con su tío, quien vive las secuelas psicológicas de la Primera Guerra Mundial.

Louis Hoffman en ‘La luz que no puedes ver’ / Foto: Netflix

Del otro lado está en Werner, un huérfano que tiene un enorme talento para reparar cosas (especialmente radios). Es así como es reclutado por el ejército alemán para detectar emisiones ilegales de radio (parte de la Resistencia)… hasta que por fin se encuentra con la voz de Marie-Laure.

La luz que no puedes ver sigue la relación que ambos personajes construyen y las conexiones que crean mientras viven una de las épocas más oscuras en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que nos define?, ¿acaso la maldad es parte de la naturaleza humana?