El caso de Nick Reiner, acusado de asesinar a Rob Reiner y Michelle Singer, se actualizó con una petición que ha generado una enorme controversia: utilizar parte de la herencia de sus padres para pagar su defensa legal.

Meses después de declararse no culpable ante un tribunal de Los Ángeles, los abogados de Nick Reiner presentaron una solicitud para acceder a un fondo fiduciario valorado en más de 1.5 millones de dólares con el objetivo de cubrir los gastos derivados de su representación legal frente a los cargos de doble homicidio que enfrenta.

Audiencia de Nick Reiner // X: @TMZ (captura de pantalla)

El fideicomiso al que quiere acceder Nick Reiner

De acuerdo con medios estadounidenses como NBC News, la defensa argumentó que, al igual que cualquier persona acusada de un delito, Nick Reiner mantiene la presunción de inocencia y, por lo tanto, “tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen“.

El fideicomiso al que hace referencia la petición sería independiente tanto del fondo destinado a sus hermanos como del fideicomiso familiar general. Según los documentos presentados por sus abogados, Nick tenía derecho a recibir la mitad de esos recursos al cumplir 30 años y el acceso completo al fondo a los 35.

Imagen de Rob Reiner, director de clásicos de Hollywood / Foto: 60 Minutes

La defensa sostiene que dicho patrimonio forma parte de un compromiso previamente establecido por sus padres y que su acceso no debería depender del proceso penal en curso. Los abogados también insistieron en separar la disputa fiduciaria de la investigación criminal.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que ocurrió o no ocurrió con ellos no son objeto de este litigio relacionado con el fideicomiso“, señalaron.

Audiencia de Nick Reiner // X: @TMZ (captura de pantalla)

La muerte de Rob Reiner y Michelle Singer

El caso se volvió mediático en diciembre de 2025, cuando se dio a conocer la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer.

La noticia generó una enorme atención pública no sólo por las circunstancias del caso, sino porque Reiner era una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense, responsable de títulos tan importantes como When Harry Met Sally…, Misery y Stand by Me.

La controversia aumentó cuando las autoridades revelaron que la investigación se desarrollaría como un caso de homicidio y que Nick Reiner, hijo de la pareja, figuraba como el principal sospechoso.

Meses después, la fiscalía presentó formalmente dos cargos de asesinato en primer grado en su contra. Nick Reiner se declaró no culpable de ambos cargos y permanece a la espera del desarrollo del proceso judicial.

Mientras tanto, la discusión sobre si puede utilizar parte de la fortuna que heredaría de sus padres para financiar su defensa se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos de un caso que continúa generando atención dentro y fuera de Hollywood.







