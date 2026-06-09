El caso de Nick Reiner, acusado de asesinar a Rob Reiner y Michelle Singer, se actualizó con una petición que ha generado una enorme controversia: utilizar parte de la herencia de sus padres para pagar su defensa legal.

Meses después de declararse no culpable ante un tribunal de Los Ángeles, los abogados de Nick Reiner presentaron una solicitud para acceder a un fondo fiduciario valorado en más de 1.5 millones de dólares con el objetivo de cubrir los gastos derivados de su representación legal frente a los cargos de doble homicidio que enfrenta.

hijo-bob-reiner-declara-no-culpable-asesinato-padres-destacada
Audiencia de Nick Reiner // X: @TMZ (captura de pantalla)

El fideicomiso al que quiere acceder Nick Reiner

De acuerdo con medios estadounidenses como NBC News, la defensa argumentó que, al igual que cualquier persona acusada de un delito, Nick Reiner mantiene la presunción de inocencia y, por lo tanto, “tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen“.

El fideicomiso al que hace referencia la petición sería independiente tanto del fondo destinado a sus hermanos como del fideicomiso familiar general. Según los documentos presentados por sus abogados, Nick tenía derecho a recibir la mitad de esos recursos al cumplir 30 años y el acceso completo al fondo a los 35.

Muere Rob Reiner, director de 'Cuando Harry conoce a Sally', a los 78 años: Posible ataque en su contra
Imagen de Rob Reiner, director de clásicos de Hollywood / Foto: 60 Minutes

La defensa sostiene que dicho patrimonio forma parte de un compromiso previamente establecido por sus padres y que su acceso no debería depender del proceso penal en curso. Los abogados también insistieron en separar la disputa fiduciaria de la investigación criminal.

Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que ocurrió o no ocurrió con ellos no son objeto de este litigio relacionado con el fideicomiso“, señalaron.

Audiencia de Nick Reiner // X: @TMZ (captura de pantalla)

La muerte de Rob Reiner y Michelle Singer

El caso se volvió mediático en diciembre de 2025, cuando se dio a conocer la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer.

La noticia generó una enorme atención pública no sólo por las circunstancias del caso, sino porque Reiner era una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense, responsable de títulos tan importantes como When Harry Met Sally…, Misery y Stand by Me.

La controversia aumentó cuando las autoridades revelaron que la investigación se desarrollaría como un caso de homicidio y que Nick Reiner, hijo de la pareja, figuraba como el principal sospechoso.

Meses después, la fiscalía presentó formalmente dos cargos de asesinato en primer grado en su contra. Nick Reiner se declaró no culpable de ambos cargos y permanece a la espera del desarrollo del proceso judicial.

Mientras tanto, la discusión sobre si puede utilizar parte de la fortuna que heredaría de sus padres para financiar su defensa se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos de un caso que continúa generando atención dentro y fuera de Hollywood.



Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

La controversia por las orejas del cachorro del live action de Scooby-Doo es... positiva

La controversia por las orejas del cachorro del live action de Scooby-Doo es… positiva
'Disclosure Day': Spielberg regresa a la ciencia ficción con una película que no tiene nada que decir

‘Disclosure Day’: Spielberg regresa a la ciencia ficción con una película que no tiene nada que decir
México vs. Sudáfrica: Qué películas ver para cotorrear con los rivales en el Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: Qué películas ver para cotorrear con los rivales en el Mundial 2026
Collage futbolero con jugadores, escenas de documentales, una cancha y una pantalla de televisión, inspirado en contenidos de Netflix rumbo al Mundial.

El mundial fuera de la cancha: Series, películas y documentales para alimentar la fiebre futbolera

En 2017 entré a Sopitas.com donde soy Coordinadora de SopitasFM. Escribo de música y me toca ir a conciertos y festivales. Pero lo que más me gusta es hablar y recomendar series y películas de todos...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook