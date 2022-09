La trágica historia de la buceadora que inspiró 'No Limit', la reciente película de Netflix

El pasado 9 de septiembre Netflix estrenó la cinta ‘No Limit’ (‘Sin Aliento’), la cual rápidamente se logró colar en el top 10 de contenidos de la plataforma de streaming. Algo que sin duda ha llamado la atención de muchos y muchas que se preguntan el porqué dicha cinta tomó popularidad tan repentinamente.

La respuesta a dicha pregunta puede ser que esto sea, quizá, porque el filme francés dirigido y escrito por David M. Rosenthal, el cual está protagonizado por Camille Rowe y Sofiane Zermani, se basa en la trágica historia real de la buceadora Audrey Mestre.

Póster promocional de ‘No Limit’, la nueva cinta de Netflix. Foto: Netflix.

‘No Limit’ es la reciente película de Netflix que está siendo todo un éxito

Para quien ya vio este filme –o tiene ganas y no sabe de qué va la cosa–, acá les va un pequeño resumen que bien podría considerarse como spoiler (luego no digan que no les avisamos) y mismo que les dará contexto sobre la historia de Mestre.

‘No Limit’ nos cuenta la historia de Roxana Aubrey (Camille Rowe), una joven que se muda de París y quien aprende a bucear con el campeón mundial de buceo, Pascal Gautier (Sofiane Zermani), de quien Roxana termina enamorándose e involucrándose en un triángulo amoroso.

Foto: Netflix

Y es que Roxanna Aubrey se convierte en la amante de Gautier, quien a su vez comienza a alentar a la joven a participar en competencias de buceo donde ella rompe algunos récords a pesar del peligro que corre en cada participación que tiene en dicho deporte.

Esto comienza a generarle sentimientos negativos a Pascal Gautier, quien se convierte en una persona celosa, posesiva y comienza a dañar psicológicamente a Roxana Aubrey al sentir que la chica podría superarlo como el mejor buceador de la historia.

Foto: Netflix

‘No Limit’ está inspirada en la historia de la buceadora Audrey Mestre

Como les comentamos, la cinta está inspirada en la vida de Audrey Mestre, una buceadora profesional francesa que desde muy pequeña (y casi por herencia familiar) comenzó a practicar este deporte incluso cuando, en los años 90, se mudó con su familia a México.

Audrey Mestre estudió la carrera de Biología Marina en La Paz, en Baja California Sur, y fue en el año de 1996 cuando –así como ocurre en la cinta– la joven de entonces 22 años conoció al campeón de buceo libre, Francisco ‘Pipin’ Ferreras, un hombre de origen cubano al que Audrey admiraba.

Audrey Mestre, la buceadora francesa que inspiró la cinta ‘No Limit’ en Netflix. Foto: Getty Images

Audrey Mestre conoció a Francisco Ferreras en México

El encuentro se dio luego de que ‘Pipin’ organizara una inmersión de buceo libre en Cabo San Lucas. Desde entonces ambos se mantuvieron en contacto y Mestre pasó de ser la buza auxiliar de Francisco Ferreras, a convertirse en la alumna del buceador.

En 1996 Audrey y Francisco, ya como esposos, se mudaron a Miami. La joven comenzó a destacarse en el rubro del buceo, donde rompió varios récords mundiales. Uno de ellos que le quitó la vida en 2002 y donde ‘Pipin’ Ferreras se vio involucrado en un escándalo donde sugerían que él había sido el responsable.

Foto: Netflix

La joven buceadora murió luego de intentar romper un récord mundial

Resulta que el 12 de octubre de 2002, en República Dominicana, Audrey intentó romper el récord femenino impuesto por Tanya Streeter sobre descender a 160 metros de profundidad. Algo que la buceadora francesa logró luego de sumergirse a 171 metros, donde se suponía tendría que estar menos de 3 minutos.

Sin embargo, luego de sobrepasar dicha profundidad fue cuando comenzaron los problemas. Primero fue porque el clima de ese día cambió y afectó la corriente del mar, y después porque el globo elevador presentó una falla al momento de regresarla a la superficie.

Camille Rowe como Roxana Aubrey. Foto: Netflix

Aunque muchos creyeron que Francisco ‘Pipin’ Ferreras estuvo detrás de la muerte de Mestre

‘Pipin’ y otro buzo se lanzaron al mar para rescatar a Audrey Mestre, quien ya había pasado casi 10 minutos sumergida. A pesar de todos los intentos, al sacar el cuerpo la chica ya no contaba con signos vitales, por lo que ese 12 de octubre se declaró su fallecimiento.

La polémica vino cuando se dio a conocer que Pipin y Audrey estaban pasando por un mal momento de pareja, ya que además de que el buceador se sentía celoso y amenazado por su esposa en el ámbito profesional, Mestre y él ya pensaban en el divorcio.

Audrey Mestre y Francisco ‘Pipin’ Ferreras. Foto: Getty Images

La cuestión con Francisco Ferreras fue que a él le encargaron llenar de aire el globo elevador que al final no logró llevar a Audrey a la superficie. Así que las especulaciones no se hicieron esperar, aunque al final las investigaciones oficiales calificaron la muerte de la buceadora como accidental.

Audrey Mestre fue incinerada y sus cenizas dispersadas en alta mar por su marido, quien estuvo acompañado por los padres de Audrey que se sabe aún viven en México, país del que tanto Mestre como su familia estaban enamorados.