Tras el éxito de Backrooms en la taquilla internacional, se dio luz verde para que una de las criaturas o monstruos del internet más aterradores tenga una película: Siren Head, una entidad con dos sirenas en la cabeza (como las de una patrulla, pues).

Warner Bros. confirmó que producirá una película basada en la creepypasta de Siren Head. La cosa se puso intensa porque varios estudios pelearon por los derechos de la historia.

Figura de Siren Head / Foto: Trevor Henderson

Ahora bien. Warner se armará la película de Siren Head de la mano de uno de sus últimos grandes aliados: Zach Cregger. Cregger hizo Barbarian, a la que le siguió la exitosa Weapons, de 2025, y este 2026 estrenará el reboot de Resident Evil. Todo mientras prepara la precuela de la tía Gladys.

Para Siren Head, Zach Cregger servirá como coguionista de la cinta, la cual estará dirigida por Brian Duffield, quien tiene créditos en películas como No One Will Save You y Whalefall.

El director de ‘Weapons’ libera el primer tráiler de la película de ‘Resident Evil’ / Foto: Sony Pictures

Siren Head, la creepypasta que llegará al cine

Backrooms no fue la primera creepypasta en llegar al cine, y ciertamente no será la última. El crédito que sí le podemos dar es que está revolucionando la industria con su director de 21 años, que además es youtuber, y con muchos otros aspectos como el diseño de producción y la construcción de sets.

Backrooms logró lo que películas anteriores no habían logrado: traducir el lenguaje, el lore del internet al cine. Imagínense que las historias que retienen audiencias por años entre las creepypastas, ahora vayan al cine… una y otra y otra vez.

Así que no es de sorprendernos que la nueva tirada del género de terror sean las leyendas de internet, el folk digital y las creepypastas con entidades horribles y malignas como Siren Head, creada por el artista Trevor Henderson como un monstruo que se sirve de desaparecer gente.