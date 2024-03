Lo que necesitas saber: Nintendo e Illumination aprovecharon el Mario Day para anunciar una nueva película de Super Mario. Llegará a los cines en el 2026

¡Excelentes noticias para los fans de Mario! Nintendo e Illumination confirmaron que ya están trabajando en una nueva película de Super Mario Bros… ¡y también anunciaron su fecha de estreno!

Oh sí, en pleno MAR10 DAY, Shigeru Miyamoto, diseñador y productor de Nintendo, confirmó que se viene una secuela de la película de Super Mario Bros que vería la luz para el 2026. ¡Chulada!

Póster de Super Mario Bros: La Película / Foto: Nintendo

Confirman nueva película de Super Mario Bros

“Como hoy es el Mario Day o Día de Mario, quiero compartir algo con ustedes. Estamos trabajando con Illumination en una nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros“, fueron las palabras de Miyamoto en un video publicado por Nintendo este 10 de marzo.

“Nuestros directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic, han estado creando bocetos para el guion y diseñando poco a poco nuevos escenarios. Pronto comenzaremos con la animación y tengan por seguro que cuidaremos cada detalle para que sea perfecto“, dijo por su parte Chris Meledandri, director Ejecutivo de Illumination.

Póster de Super Mario Bros: La Película / Foto: Nintendo

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Super Mario Bros?

Lo sabemos, el 2026 parece un poco lejano, pero así como se va de rápido el tiempo, no tardaremos en decir: ¡Llegó la fecha de estreno de Super Mario Bros 2!

La película se estrenará el 3 de abril de 2026 tanto en Estados Unidos como en otros países. Se espera que durante todo ese mes se vaya estrenando en distintas regiones.

“Respecto a los detalles de la nueva película de Super Mario Bros, los daremos a conocer en cuanto podamos. Planeamos expandir aún más el mundo de Mario, con una historia alegre y divertida”, finalizó Miyamoto.

Y a todo esto, ¿por qué el 10 de marzo es llamado el Mario Day?

¿Ves que dijimos que este importante anuncio llega justo en el Mario Day? Bueno, eso se debe a un juego de palabras por la forma en que se escriben las fechas en inglés.

Tal como pasa con Star Wars y su 4 de mayo por el “May The 4th Be With You”, el Mario Day es el 1 de marzo porque, en inglés, esta fecha se escribe como March 10, lo cual se abrevia como MAR10, formando la palabra MARIO.

Motivo de por qué es el MAR10 DAY / Foto: Captura al video de Nintendo

Pues nada, a seguir celebrando el Mario Day y a esperar que estos años pasen rápido para ver en cines la nueva película de Super Mario.

