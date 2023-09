Lo que necesitas saber: La próxima ceremonia de los golden Globes se llevará a cabo en enero del 2024 y

Estos últimos años no han sido los mejores para la ceremonia, pero claro que están listos para darle una renovada a la lista de galardones que entregan cada año. Sí, tendremos dos nuevas categorías de los Golden Globes, que se entregarán ya desde la edición 2024 de la premiación.

Los nuevos premios serán ‘Logros Cinematográficos y de Taquilla’ (Cinematic and Box Office Achievement) y ‘Mejor Actuación de Comedia Stand-Up para la Televisión’ (Best Performance in Stand-Up Comedy on Television), esto de acuerdo con un informe exclusivo de Variety.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Los criterios para las dos nuevas categorías de los Golden Globes

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Para el premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla, se tomarán en cuenta a las películas más vistas y que, por consecuencia, sean las que mayores ingresos hayan generado (sin dejar de lado la excelencia creativa).

Uno de los requisitos para conseguir la nominación en la categoría, es haber recaudado 150 millones de dólares durante su estreno. De esa cantidad, 100 millones deben proceder de la taquilla a nivel nacional en EE.UU. Podrán ser hasta 8 películas nominadas en este nuevo premio de los Golden Globes.

¿Qué pasa si es una película para plataformas de streaming? Los organizadores mencionan que estas producciones deben tener una audiencia digital proporcional a la ganancia de taquilla, esto con base en el reconocimiento de “fuentes confiables de la industria” (lo que suena un poco ambiguo a decir verdad).

También se señala que podrán ser elegibles las películas que se estrenen entre el 22 de noviembre y hasta el fin de año. Y además, las cintas que contiendan en este nuevo premio de los Golden Globes, también podrán ser nominadas a las categorías de Mejor Película según el género que les corresponda (Drama, Comedia o Musical, Animación, Película de Habla No Inglesa, etc).

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

El nuevo premio de los Golden Globes a Mejor Actuación de Comedia Stand-up

En cuanto a Mejor Actuación de Comedia Stand-Up para la Televisión, su nombre es bastante claro. Los nominados serán reconocidos por su trabajo sobresaliente en el como comediantes en formato stand-up, ya sea de manera individual o en un conjunto.

La categoría solo tomará en cuenta a los especiales de comedia en televisión, cable básico y premium, streaming y shows de pago por evento. Los especiales deberán durar al menos 30 minutos para su consideración a la categoría.

Sobre los criterios de exclusión, se especifica que no se tomarán en cuenta papeles cómicos en series de televisión ni películas (tiene que ser forzosamente un stand-up). También se excluyen los contenidos de comedia que se transmitan en redes sociales.

Para su nominación, los shows de los comediantes de stand-up deberán ser transmitidos en el año calendario de los GG, es decir, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de determinado año. Y por último, se contemplarán hasta 6 nominados para la entrega de la estatuilla.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

La ceremonia de los Golden Globes 2024

El anuncio de las dos nuevas categorías de los Golden Globes, llega luego de una serie de cambios en la organización de la premiación. Recordemos que a mediados del 2022, se dio a conocer que implementaría un nuevo esquema de organización.

La premiación pasó a manos de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, relegando a un segundo plano a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, su antigua organizadora de largo tiempo).

Foto: Getty

La entrega 81 de los Golden Globes se realizará el 7 de enero del 2024 y los nominados se anunciarán el 11 de diciembre. Aún no se sabe qué cadena televisiva emitirá el show en Estados Unidos, pues recordemos que la NBC no renovó su acuerdo de derechos de transmisión.

Se dice que se dará a conocer al nuevo socio televisivo a inicios de octubre próximo. Y con base en ello, veremos si habrá nuevas negociaciones para que la transmisión de los premios llegue a Latinoamérica. A ver si en una de esas, nos toca ver en vivo la entrega de los dos nuevos premios de los Golden Globes y más.

