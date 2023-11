Lo que necesitas saber: Nos lanzamos a Nueva York para que HBO nos presentara todas sus series y próximos estrenos programados para 2024... y algunos de 2025.

HBO Max ha confirmado sus estrenos para el 2024 entre los que destaca el regreso de House Of The Dragon, True Detective, Hacks, Industry, Euphoria, White Lotus, alguna conmemoración especial para celebrar los veinte años The Sopranos… Y aquí te contamos los detalles.

Viajamos a las flamantes oficinas de Warner-Discovery en Nueva York para conocer las series y estrenos que llegarán a HBO Max en el 2024, y lo único que puedo decir es que llegó el momento de que alguna banda o artista reversione aquella canción de los Wawanco que decía algo así como, “La cosecha de mujeres, nunca se acaba”.

Y es que en la era del streaming, podemos decir ¡que la cosecha de series y estrenos nunca se acaba! Comencemos con las series que nos han atrapado y que regresan con nuevas entregas y temporadas.

Imagen ilustrativa de HBO Max/Foto: Getty Images

True Detective: Night Country

Una de las mejores series de crimen y misterio (dentro y fuera del catálogo de HBO) regresa con una cuarta entrega protagonizada por Jodie Foster y dirigida por la mexicana Issa López, quien también funge como guionista y productora de la serie.

True Detective: Night Country relata la desaparición de los ocho hombres que trabajan en la Estación de Investigación Ártica sin dejar huella alguna, por lo que las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro deberán enfrentarse a sus pasados, y sobre todo, a los misterios y horrores que se esconden bajo el hielo del ártico.

La cuarta temporada de True Detective se estrena el 14 de enero de 2024 como parte de las originales de HBO y Max.

The Jinx – Segunda Parte

The Jinx, una de las series más perturbadoras de true crime, regresa con una segunda entrega. Hablamos ni más ni menos que de la serie documental en la que el multimillonario Robert Durst termina confesando -sin darse cuenta y ante las cámaras- los asesinatos que cometió.

Al final de la primera temporada de The Jinx, podemos escuchar a Robert Durst diciendo algo así como, “Si, los maté a todos”, lo cual provocó su inminente arresto y encarcelación.

Foto: Sopitas

Pero ese no es el final de la historia, pues la segunda parte de The Jinx captura el juicio e investigación que ocurrió después, desempolvando nuevas pruebas, testimonios y llamadas desde la cárcel de Robert Durst en la que suplica a familiares y amigos no confesar absolutamente nada.

Si no han visto la primera entrega, apúntenla en la lista y pónganse al corriente, pues The Jinx – Segunda parte se estrenará durante el primer trimestre del 2024 en HBO. Aquí les dejamos el tráiler de la primera parte para que calienten motores y se vayan enterando de todo.

Hacks – Temporada 3

Después de llevarnos por un road trip en su segunda temporada, Hacks, una de las comedias más sorprendentes y divertidas, regresa en el 2024 para mostrarnos el futuro de la relación entre legendaria comediante Deborah Vance (encarnada por Jean Smart) y su joven guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder).

De acuerdo con los productores de la serie para HBO, todo está preparado para llevar el arco narrativo a diferentes lugares. Eso sí, antes de llegar a un lugar que -según afirman- les asegura tener un fin contundente para toda la franquicia. ¿Será en esta tercera temporada que se cierre todo o podremos esperar aún más de Hacks?

Industry – Temporada 3

Industry es una de esas series menospreciadas por la crítica (y audiencia) en nuestro país, y que tiene potencial para convertirse en un nuevo clásico de HBO. Y cuando decimos menospreciadas, queremos decir que no ha recibido la atención que merece, porque cada persona que la ve, queda fascinada.

Industry en HBO sigue a un grupo de inversionistas y financieros veinteañeros que compiten por ascensos, puestos y reconocimiento dentro de Pierpoint & Co, uno de los bancos más prestigiosos del Reino Unido.

Imagen de ‘Industry’ / Foto: HBO

La tercera temporada de Industry promete ser mucho más despiadada y no de a gratis. Industry ha sido catalogada por algunos como la “heredera’ de Succession, y por si esto no fuera suficiente, se ha confirmado que Kit Harington se unirá al cast para esta entrega, así que esperamos con ansias los detalles de su estreno.

Y sí, sé lo que se están preguntando. ¿Kit Harington en Industry? Entonces, ¿qué pasará con el esperado spinoff de Jon Snow dentro del universo de Game of Thrones? Pues bueno, hasta el momento nadie parece confirmar ni desmentir absolutamente nada, por lo que sólo queda seguir esperando rezando.

House Of The Dragon – Temporada 2

Tal vez no haya noticias de Jon Snow, pero lo que sí podemos confirmar ¡es que la segunda temporada de House Of The Dragon se estrenará durante el primer semestre del 2024! No sólo eso, pudimos ver el primer trailer y créanme que van a enloquecer cuando lo vean.

Foto: HBO Max

La segunda temporada de House Of The Dragon para HBO contará con el regreso de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, quienes nos entregaron el bien chisme y drama de la primera entrega de 2022.

Pero además, habrá incorporaciones de actores como Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale dará vida a Ser Simon Strong, Freddie Fox a Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim interpretará a Alyn of Hull. Pero eso no es todo, ya que si son amantes del universo de Game Of Thrones, sigan leyendo porque abajo les contamos de una nueva precuela…

Otras series que regresan con nuevas temporadas a HBO Max en el 2024

Como ya decíamos, “la cosecha de series y estrenos, nunca se acaba”. Por lo que además de todas estas series, HBO Max confirmó que:

Larry David estará de vuelta para una décimo segunda temporada de Curb Your Enthusuiasm.

Nuevas temporadas de Tokyo Vice, Pretty Little Liars y The Sex Lives of College Girls.

La cuarta y última temporada de My Brilliant Friend, la exitosa serie inspirada en las novelas de Elena Ferrante.

Foto: HBO Max

Los estrenos del 2024 en HBO Max

Si algo ha distinguido a HBO Max a lo largo de su historia, es la apuesta por miniseries, y en ese sentido podemos empezar a frotarnos las manos ante los títulos que se han confirmado para el 2024.

The Regime

Creada y escrita por Will Tracy, guionista y productor de Succession, The Regime es una sátira política que nos muestra lo que ocurre al interior del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse.

Protagonizada por Kate Winslet, Andrea Riseborough y Hugh Grant, The Regime pinta para ser uno de los mejores estrenos del 2024 con ese elenco y esa propuesta de su historia, además de venir respaldada por uno de los creadores de Succession.

The Sympathizer

Si el nombre de The Sympathizer les suena, es por que esta miniserie está basada en la popular novela del mismo nombre escrita por Viet Thanh Nguyen y que ganó el Pulitzer en el 2016. La historia, cuenta la vida de un espía vietnamita atrapado en los Estados Unidos tras la guerra de Vietnam.

Dirigida por Park Chan-wook (el genio de Oldboy) y protagonizada por Robert Downey Jr, The Sympathizer es producida por A24, por lo que pinta para ser una de esas joyas de las que seguramente hablaremos (y mucho) el próximo año.

The Franchise

En una era de superhéroes, universos y franquicias, Sam Mendes decide hacer su debut televisivo con una divertidísima sátira que sigue a Daniel, un actor británico que interpreta a un superhéroe llamado “The Brit” dentro de una franquicia de películas de superhéroes.

Sin embargo, en The Franchise y como su nombre lo indica, la franquicia es una de las menos exitosas del mundo, y Daniel está desesperado por que su personaje sea tomado en serio.

Si el humor e ironía de Sam Medes no es suficiente, hay que tomar en cuenta que The Franchise ha sido creada y escrita por Armando Iannucci de VEEP y es protagonizada por Himesh Patel. Su estreno está programado para el segundo semestre del 2024.

Sam Mendes / Foto: Getty Images

Euphoria, White Lotus y más para el 2025

Como les contamos, en esta presentación no sólo pudimos conocer algunas de las series y estrenos de HBO Max para el 2024, sino que también tuvimos un adelanto de los proyectos que se filmarán durante este año con miras a estrenarse en el 2025.

Entre ellos destaca la tercera temporada de Euphoria, así como la segunda temporada de The Last Of Us, la tercera temporada de And Just Like That, y por supuesto, la tercera temporada de The White Lotus que se desarrollará en Tailandia.

Foto. HBO

La nueva precuela de Game of Thrones

Pero si hay un proyecto que estoy seguro entusiasmará a muchas personas, es la confirmación de una nueva precuela de Game Of Thrones titulada A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Esta producción comenzará a filmarse en el 2024; es decir, una vez que termine la huelga de los actores. Y está basada en las novelas de Dunk and Egg de George R.R. Martin que aborda las aventuras de los principales personajes de Westeros, pero 90 años antes de los eventos de Game Of Thrones.

