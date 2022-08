Texto por: Enrique Espinosa

Estamos a punto de regresar al universo de Game of Thrones con House of the Dragon, una serie que explora uno de los episodios más determinantes en la historia de la Casa Targaryen ambientada unos 200 años antes de los eventos que vimos en la serie original.

Sin embargo, la historia de los Targaryen es mucho más extensa. En el libro Fire & Blood, George R.R. Martin menciona que el registro histórico de los eventos de Westeros se marca como AC (After the Conquest -o Después de la conquista) y BC (Before the Conquest o Antes de la conquista). Con esto se refiere a la conquista de Westeros a manos de Aegon I Targaryen. Pero antes de seguir, les damos un poco de contexto.

La conquista de Aegon I

Los Targaryen Valyrios, de sangre pura, eran de un linaje ancestral. Doce años antes de que sucediera la Maldición de Valyria (114 BC), Aenar Targaryen vendió todas sus tierras y se mudó a Dragonstone con sus esposas, esclavos, hermanos, dragones e hijos.

La retirada de los Targaryen a Dragonstone se vio como un acto de cobardía. Pero una vez que llegó la Maldición de Valyria, el cual se describe como un cataclismo que destruyó todo el lugar, sólo sobrevivieron los Targaryen. ¿Cómo le hicieron? Gracias a la predicción de Daenys la Soñadora.

Aunque los Targaryen escaparon de la Maldición de Valyria, por casi un siglo no pusieron su atención en Westeros. Pero todo cambió con el nacimiento de Aegon I el Conquistador. Ahora sí, aquí te compartimos un árbol genealógico de los Targaryen más destacados.

Mapa de Westeros y Essos / Foto: Twitter

Aegon I Targaryen

1 – 37

También conocido como Aegon el Conquistador y Aegon el Dragón, fue el primer señor de los Siete Reinos y rey del Trono de Hierro. Aegon tenía ojos morados, cabello corto color plata. Y durante la época de conquista, utilizó una espada hecha de acero valyrio.

Aegon era considerado un gran guerrero que empleaba a su dragón, Balerion, en las batallas. Nació en Dragonstone en el año 27 BC, fue el hijo de Lord Aerion Targaryen y Lady Valaena Velaryon. Tuvo una hermana mayor llamada Visenya y una hermana menor llamada Rhaenys. De acuerdo a la tradición Targaryen, Aegon se casó con sus dos hermanas.

Después de la Conquista, sus hermanas eran quienes gobernaban y él solo participaba cuando era necesario. Comenzó a desarrollar interés por Westeros después de que concluyera el “Siglo de Sangre”, mandando a tallar una mesa de madera que tuviera la forma del mapa de Westeros. Este mapa no tenía pintada ninguna frontera ya que él pensaba que debía ser un único reino en lugar de siete.

Animación de Aegon Targaryen / Foto: IGN

La conquista de los Siete Reinos comenzó con la llegada del ejército de Aegon a la costa este de Westeros donde algunas Casas se rindieron a su paso, continuando su conquista. Aegon eligió reinar desde King ‘s Landing o Desembarco del Rey, donde tomó las espadas de sus enemigos derrotados para forjar el Torno de Hierro.

Él trató a los lores con respeto y les permitió mantener sus costumbres. Después de conquistar Westeros en el año 3 AC, Aegon intentó conquistar Dorne, pero después de muchas muertes, incluida la de su hermana Rhaenys, este intento de conquista terminó en el año 13 AC.

Los 24 años restantes del reinado de Aegon fueron pacíficos, tanto así, que se le conoció como “La Paz del Dragón”. Aegon tuvo dos hijos, uno llamado Aenys y otro llamado Maegor. Aegon murió en el año 37 AC mientras le contaba a sus nietos las historias de sus conquistas.

Aenys I Targaryen

37 – 42

Aenys I, hijo de Aegon I y Rhaenys, fue el segundo Targaryen en ocupar el Trono de Hierro. De Aenys sabemos que de joven era pequeño, enfermizo y débil, pero esto cambió en el momento en que su dragón, Quicksilver, nació. A diferencia de su padre, él tenía los ojos color lila y el cabello ondulado.

Otra diferencia con su padre, quizá la más importante, es que no era un guerrero excepcional y carecía de la personalidad. Él y su hermano Maegor no eran cercanos, ya que Aenys creció en Desembarco del Rey mientras Maegor en Dragonstone.

En el año 22 AC, Aenys se casó con Alyssa Velaryon, con quien tuvo seis hijos: tres niños llamados Aegon, Viserys y Jaehaerys, y tres niñas llamadas Rhaena, Alysanne y Vaella.

Imagen de Desembarco del Rey / Foto: HBO

Aunque Aegon fue un rey que mantuvo la paz durante muchos años, en los Siete Reinos había inquietud sobre la legitimidad del Trono de Hierro. Así que durante los primeros años de su reinado, se enfrentó a múltiples rebeliones, las cuales fueron controladas por los lores y caballeros que lo apoyabans. Después de estos eventos, el rey nombró a Maegor como Mano del Rey, y a pesar de sus diferencias, gobernaron pacíficamente durante dos años.

¿Y qué pasó? Maegor dio a conocer que su esposa no podía tener hijos y anunció que tomaría a una segunda esposa, lo cual enojó a Aenys y a la máxima representante de la religión, la High Septon. Aenys le dio la oportunidad a Maegor de elegir entre dejar a su segunda esposa o ser exiliado. Y Maegor eligió el exilio.

Después de 5 años de gobernar, Aenys murió en el año 42 AC, dejando Westeros en caos por su indecisión, falta de autoridad y el haber desafiado a la Fe tras fomentar el matrimonio de sus hijos, la princesa Rhaena y su hijo Aegon. El Trono de Hierro pasó a Maegor.

Trono de Hierro en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Maegor Targaryen

42 – 48

También conocido como Maegor el Cruel, fue el tercer rey en ocupar el Trono de Hierro. A diferencia de su hermano, Maegor era mucho más similar a su padre Aegon I, un gran guerrero con una presencia imponente. Después de la muerte de Aegon I, tomó control del dragón Balerion y aceptó la espada de acero valyrio que también perteneció a su padre.

Después de la muerte de su hermano, Maegor reclamó el trono a pesar de que este pertenecía al primero hijo de Aenys llamado Aegon. Maegor gobernó aún con la oposición de la Fe y muchos lores y caballeros. Tuvo seis esposas, lo cual generó múltiples conflictos que se resolvió quemando a todos quienes los desafiaban.

Cráneo de Balerion, el dragón de Aegon I que también fue montado por Maegor Targaryen / Foto: HBO

Aegon anunció su reclamo del Trono de Hierro, lo que hizo que sobrino y tío se enfrentaran en combate. Maegor lo asesinó junto a su dragón Quicksilver, y después de esto fue que se bautizó como Maegor el Cruel (por esto y las constantes guerras que el pueblo comenzó a resentir).

Para el año 48 AC, su gobierno y crueldad ya no eran toleradas en el reino, así que el príncipe Jaehaerys, tercer hijo de Aenys, lanzó su reclamo al trono. Maegor buscó apoyo, pero fueron pocos respondieron a su llamado tras el resentimiento.

Después de tener su consejo de guerra, Maegor permaneció sentado en el trono, pero al día siguiente su cuerpo fue descubierto, lleno de sangre, con sus muñecas cortadas y una espada del trono de hierro atravesada por el cuello. La causa y el o la responsable de su muerte nunca fueron descubiertos.

Jaehaerys I Targaryen

48 – 103

A Jaehaerys I Targaryen también se le conoció como el Conciliador, el Sabio y el Rey Viejo. Fue el cuarto rey en ascender al Trono de Hierro en el año 48 AC. Jaehaerys heredó el trono durante la guerra contra la Fe de los Siete, donde él ofreció amnistía a los involucrados y de nuevo hubo paz con la condición de que el Trono de Hierro defendería la Fe.

En el año 50 AC, Jaehaerys se casó con su hermana, la princesa Alysanne. Jaehaerys se convirtió en el Targaryen que más tiempo gobernó con 55 años en el Trono en donde implementó múltiples reformas y mejoras a la vida cotidiana de los ciudadanos de Desembarco del Rey.

Jaehaerys tuvo 13 hijos llamados Aegon, Daenerys, Aemon, Baelon, Alyssa, Maegelle, Vaegon, Daella, Saera, Viserra, Gaemon, Valerion y Gael. De todos ellos, Baelon fue nombrado como el heredero, pero mientras fungía como Mano del Rey, murió repentinamente en el año 101 AC y fue reemplazado por Ser Otto Hightower (en House of the Dragon lo interpreta el actor Rhys Ifans).

Después de la muerte de Baelon, el Gran Consejo eligió a Viserys, el nieto de Jaehaerys, como el nuevo heredero al trono. En sus últimos años de vida, pasó desvariando y postrado en cama, mientras Otto Hightower gobernaba en su lugar. Jaehaerys murió en el año 103 AC a los 69 años de edad.

Rhys Ifans como Otto Hightower en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Viserys I Targaryen

103 – 129

*Paddy Considine en House of the Dragon

A diferencia de algunos de sus antepasados, el rey Viserys I Targaryen no fue uno al que le interesara la guerra o la conquista, sino que fue generoso, reflejando su forma de ser entre festines y torneos.

Físicamente era un hombre regordete, con un bigote plateado como su cabello. Es en esta época que se sitúa la historia de House of the Dragon, en donde vemos cómo el rey Viserys I heredó el trono en un momento de apogeo, paz y prosperidad, pero también fue el momento con más príncipes y princesas con sangre Targaryen que aspiraban al Trono de Hierro.

Rey Viserys I Targaryen en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Viserys se casó con su prima Aemma Arryn, hija de Lord Rodrik Arryn y la princesa Daella Targaryen. Con ella sólo tuvo una hija llamada Rhaenyra (interpretada por Milly Alcock y Emma D’Arcy). Después de la muerte de su primera esposa, Viserys se casó con Lady Alicent Hightower (hija de Ser Otto Hightower interpretada por Emily Carey y Olivia Cooke), con quien tuvo tres hijos: Aegon, Helaena y Aemond.

Viserys murió mientras tomaba una siesta, y aunque había decretado que su sucesor sería Rhaenyra, no sucedió ya que Aegon, el hijo mayor de su segunda esposa, fue coronado por el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Cirston Cole (Fabien Frankel en House of the Dragon).

Esto desencadenó una guerra civil que veremos en House of the Dragon. Hubo dos bandos que se dividieron entre los que estaban del lado de Rhaenyra y los que están del lado de Aegon II. A esto se le conoció como “La Danza de los Dragones”.

Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys I en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Aegon II Targaryen

129 – 131

*Tom Glynn-Carney en House of the Dragon

Aegon II fue el sexto rey Targaryen, pero su ascenso al trono siempre estuvo en disputa por su media hermana Rhaenyra. Como les adelantamos, ambos se involucraron en una guerra civil donde los dos perdieron la vida. Estos eventos fueron el principio del fin del poderío de la Casa Targaryen en Westeros.

El dragón de Aegon II era uno dorado, llamado Sunfyre. Por eso, a diferencia de otros Targaryen, usó un estandarte con un dragón de tres cabezas de color dorado. La guerra con su hermana lo dejó sumamente herido, con el cuerpo parcialmente quemado y sus costillas y cadera rotas. Posteriormente se rompió las piernas y no pudo volver a caminar el resto de su vida.

Aegon II fue encontrado muerto con sangre en sus labios. No se sabe exactamente quién fue responsable de su envenenamiento, pero había demasiados sospechosos. Y al no tener hijos varones vivos, su sobrino Aegon (hijo de Rhaenyra) subió al trono tras casarse con la princesa Jaehaera Targaryen, la hija de Aegon II, con la intención de finalizar las guerras. El reinado de Aegon II Targaryen duró solo del año 129 AC al 131 AC.

Olivia Cooke como Alicent Hightower, madre de Aegon II, en ‘House of the Dragon’/ Foto: HBO Max

Aegon III Targaryen

131 – 157

Aegon III, el hijo de Rhaenyra, también fue conocido como Aegon el Joven y posteriormente como Aegon el Desafortunado, el Infeliz y el Rey Roto. Con tan solo once años, se convirtió en rey, y por su corta edad, era fácilmente manipulable.

Para empeorar todo, en el año 130 AC se declaró el inicio de un invierno (que si vieron Game of Thrones saben lo duros que son los inviernos en este universo) que duró seis años. Después de la muerte de Jaehaera, el rey se casó con Daenaera Velaryon, con quien tuvo dos hijos, Daeron y Baelor, y tres hijas, Daena, Rhaena y Elaena.

Muchos consideran a Aegon III el responsable de la muerte de los últimos dragones. Mientras él reinaba, cuatro dragones seguían con vida, y aunque trató de obtener más huevos de dragón, nunca lo pudo conseguir. Su reinado concluyó con su muerte a los treinta y seis años de edad. Aunque no fue un mal rey, sus súbditos rechazaban su frialdad.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, padres de Aegon III, en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Daeron I Targaryen

157 – 161

Al igual que algunos de sus predecesores, Daeron también fue un guerrero y conquistador. Lo que más ocupaba su mente, era la independencia de Dorne, pues pensaba que su conquista era un asunto inconcluso (recordemos que Aegon I no logró conquistar esta parte).

A pesar de no contar con dragones, Daeron sí logró tomar Dorne, de donde se llevó 14 rehenes de alta cuna para mantener la paz. En su representación dejó como encargado a Lyonel Tyrell, quien murió poco tiempo después. Daeron regresó a Dorne con la intención de prolongar la paz, pero fue traicionado, capturado y posteriormente asesinado. Perdió la corona de Aegon I el Conquistador.

Mapa de Dorne en Westeros / Foto: Twitter

Baelor I Targaryen

161 – 171

También conocido como El Santo y el Bienamado, Baelor I era hermano de Daeron I. Como su nombre lo indica, tuvo una reputación muy diferente a la de sus antecesores. Fue un hombre frágil y delgado, su cualidad principal era que tenía una actitud pacifista y devoción a la religión.

Para algunos de sus súbditos, Baelor fue un rey que contribuyó a la Fe y a la construcción del Gran Septo de Baelor. Pero otros lo recuerdan como un fanático religioso que tomó muchas malas decisiones. Por ejemplo, con la intención de enmendar su relación con Dorne, el rey Baelor regresó a los rehenes que su hermano había tomado.

Con esto y otras acciones, consiguió mantener la paz con Dorne. Gracias a su devoción religiosa, el rey Baelor fue célibe y no tuvo descendientes. Murió después de ayunar durante 41 días; se dice que se dejó morir para purificarse a él mismo, pero también existen los rumores de que fue envenenado por su Mano del Rey y su tío Viserys, quien lo sucedió en el trono.

Gran Septo de Baelor / Foto: HBO

Viserys II Targaryen

171 – 172

Al no tener descendencia, el sucesor al trono después de Baelor I fue Viserys I, el hijo menor de la princesa Rhaenyra. Pero su reinado no duraría mucho. Aunque sólo reinó por un año, promovió muchos cambios favorables y reformas, lo cual trajo mucha estabilidad después de reyes brutales como Daeron y Baelor. En el año 172 AC falleció repentinamente. Algunos sugieren que su propio hijo Aegon fue responsable de su envenenamiento.

Matt Smith como Daemon Targaryen, padre de Viserys II, en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Aegon IV Targaryen

172 – 184

A Aegon IV también se le conoció como el Indigno. Siguiendo la tradición Targaryen, Aegon se casó con su hermana Naerys, con quien tuvo dos hijos legítimos, Daeron II y Daenerys. Pero además de ellos, tuvo a múltiples hijos bastardos.

El nombre de Indigno se le dio porque es considerado como uno de los peores reyes de esta dinastía a partir de sus excesos y corrupción. Después de haber llevado un reinado lleno de crímenes, Aegon IV murió cuando alcanzó tal grado de obesidad, que su cuerpo se hinchó y se empezó a pudrir.

Los maestros le dieron leche de amapola para que pudiera morir sin dolor. Como una última acción, le dio legitimidad a sus hijos bastardos, lo cual causó problemas de sucesión para su hijo Daeron y el episodio conocido como las Blackfyre Rebellions.

Ilustración de Aegon IV Targaryen / Foto: Westeros.org

Daeron II Targaryen

184 – 209

Aunque muchos dudaban de su legitimidad al trono, a Daeron II se le conocería como el Bueno, ya que aunque no era un gran guerrero, se le consideraba como un erudito, rodeándose de maestres y sabios para tomar decisiones durante su reinado.

Durante su gobierno se dio la Rebelión Fuegoscuro (Blackfyre Rebellions), en donde uno de los bastardos que Aegon IV legitimó, desafió a Daeron por el trono. Esta batalla no fue fructífera, pero los Fuegoscuro continuaron causando problemas al trono durante varias generaciones.

Daeron II se casó con Myriah Martell, con quien tuvo cuatro hijos: Baelor, Aerys, Rhaegel y Maekar. Su hijo mayor fungió un tiempo como Mano del Rey y muchos lo veían como un digno sucesor al trono, pero Baelor murió accidentalmente en un torneo. Daeron II murió por la gran epidemia primaveral, dejando el trono para su segundo hijo Aerys I Targaryen.

Aerys I Targaryen

209 – 221

Después de la muerte del rey, Aerys I ocupó el Trono de Hierro. Pero al igual que su padre, este hombre no era un guerrero sino un erudito, y dejó gobernar a su tío, Lord Brynden Ríos, mientras era Mano del Rey. Al ser un rey percibido como débil, empezó a surgir nuevamente una rebelión por parte de los Fuegoscuro.

Sin embargo, fue un intento fallido y no llevó a nada. Aerys I nunca tuvo hijos con su esposa Aelinor Penrose, así que durante su vida nombró a múltiples herederos. Cuando Aerys I murió, lo sucedió su hermano Maekar.

Ilustración de loso Blackfyre / Foto: YouTube Kings and Generals

Maekar I Targaryen

221 – 223

Maekar fue un rey duro y severo al momento de gobernar, pero sobre todo de condenar. Su esposa Dyanna Dayne, tuvo cuatro hijos llamados Daeron, Aerion, Aemon, Aegon, y dos hijas, Daella y Rhae.

Maekar se enfrentó a dos rebeliones de los Fuegoscuro, pero no pasó a mayores. Su reinado, en realidad, fue pacífico hasta el día de su muerte en el año 233 AC, durante una batalla de la Rebelión Peake en la que una roca gigante lo aplastó. El siguiente en sucesión fue su hijo Aegon, quien fue elegido como heredero por el Gran Consejo.

Aegon V Targaryen

233 – 259

Aegon V o Aegon el Improbable, se convirtió en rey gracias a la elección del Gran Consejo. Aunque otros hermanos suyos estaban antes en la línea de sucesión, su apodo lo recibió gracias a que nadie esperaba que siendo el cuarto hijo del rey, fuera él quien ocuparía el trono.

Aegon V se casó con Betha Blackwood con quien tuvo tres hijos Duncan, Jaehaerys, Daeron, y dos hijas Shaera y Rhaelle. Durante su reinado comenzó un periodo de invierno que duró seis años, causando hambruna en el Norte. Pero como Aegon V era un rey que se preocupaba por su pueblo, les envió cargamentos con comida.

Una vez que concluyó el invierno, se dio inicio a otra rebelión por parte de los Fuegoscuro. Pero al igual que las anteriores, esta rebelión también fue aplastada. ¿Lo malo? Los hijos de Aegon le trajeron muchos problemas. Primero, el sucesor al trono decidió casarse con una mujer que no era de la realeza.

Huevos de tres dragones / Foto: HBO

Y su segundo hijo, Jaehaerys, se casó en secreto con su hermana, la princesa Shaera, lo cual causó múltiples problemas con los lores a quienes Aegon V les habían prometido a sus hijos e hijas en matrimonio.

Aegon V siempre pensó que si hubiera tenido dragones, como sus antepasados, podría haber reinado de mejor manera, ayudando a más gente y sin comprometer sus ideales ante los Lores. Para remediar esto, puso a rezar a sus septones ante los últimos huevos de dragón, lo cual terminó con su muerte, la de su hijo mayor y otras personas de la corte.

A este evento se le conoce como la Tragedia del Refugio Estival, que fue una explosión que resultó en un gran incendio provocado por intentar eclosionar un huevo de dragón. En el trono lo sucedió su segundo hijo Jaehaerys II.

Jaehaerys II Targaryen

259 – 262

Jaehaerys II fue otro rey Targaryen con un porte enfermizo y frágil. Su reinado sólo duraría tres años, pero en ese tiempo demostró ser un rey sabio y capaz que logró poner orden en el reino, terminando con las rebeliones de los Fuegoscuro.

Jaehaerys II tuvo dos hijos con su esposa Sahera: el príncipe Aerys y la princesa Rhaella. Después de quejarse de una repentina falta de aire, Jaehaerys II murió a los treinta y siete años.

Jaehaerys II Targaryen / Foto: Pinterest

Aerys II Targaryen

262 – 283

Quienes hayan visto Game of Thrones, conocerán más de este rey, a quien también se le conoció como el Rey Loco, ya que sus acciones y muerte tuvieron repercusiones severas en los Siete Reinos. Después de tener una infancia aparentemente normal, Aerys comenzó a volverse celoso y cruel, también desarrolló una fascinación por el fuego y por quemar a personas vivas.

Siguiendo la tradición Targaryen, se casó con su hermana Rhaella, con quien tuvo siete hijos: cinco hombres llamados Rhaegar, Daeron, Aegon, Jaehaerys, Viserys, y dos mujeres, Shaena y Daenerys. Además de desarrollar una crueldad extrema, también se convirtió en un hombre muy paranoico que temía ser envenenado. Por ejemplo, se rehusaba a estar cerca de objetos filosos.

El inicio de su reinado fue bastante prometedor al nombrar a Tywin Lannister como Mano del Rey, pero empezó a escuchar rumores de que Tywin era el que de verdad reinaba y no él.

El rey Aerys II Targaryen en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Se dice que después de que Aerys II fuera secuestrado durante seis meses por Lord Denys, fue cuando perdió la cordura. ¿Por qué? Una vez que fue rescatado, ordenó que se exterminara a todo el linaje de la Casa Darklym, y así no volvió a salir de la Fortaleza Roja por muchos años.

Únicamente salió para asistir a un torneo en Harrenhal donde participó su hijo Rhaegar, el heredero al trono, y quien supuestamente secuestró a Lyanna Stark. Los Stark llegaron a Desembarco del Rey buscando justicia, pero tras la muerte de Rhaegar, el rey Aerys II los arrestó para quemar vivo a Rickard Stark (el Guardián del Norte en aquella época).

Estos eventos detonaron lo que se conocería como la Guerra del Usurpador. Durante el periodo, Aerys II dio la orden del rey de crear cantidades enormes de fuego valyrio para quemar la ciudad y a sus habitantes.

Tywin Lannister en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Después de que su hijo Rhaegar muriera, Aerys envió a su esposa y a su hijo Viserys a Dragonstone. Siguiendo el consejo del Gran Maestre Pycell, Aerys abrió las puertas a Tywin Lannister bajo la idea de que él estaba ahí para defenderlo y jurarle lealtad, pero las fuerzas de Lannister saquearon la ciudad.

Al ver que todo estaba perdido, Aerys II ordenó encender el fuego valyrio que estaba oculto bajo la ciudad. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Jaime Lannister lo mató, y así no se pudo cumplir su orden. Aerys II pensaba que el fuego lo haría renacer como un dragón para así vencer a todos sus enemigos.

Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Daenerys Targaryen

Sin duda, este es el nombre más popular de la Casa Targaryen gracias a que se convirtió en la protagonista de Game of Thrones. Así que la mayoría conocemos su historia; sin embargo, es importante aclarar que los eventos finales de la serie no fueron escritos por George R.R. Martin, por lo que queda abierta la idea de si Daenerys logra llegar a Westeros y qué hace una vez que pisa la región.

Pero lo que podemos recapitular, es que Daenerys es la hija más pequeña de Aerys II, y fue una de las últimas Targaryen junto a su hermano Viserys. Tras la derrota de su padre, los dos niños son rescatados por Ser Willem Darry y los lleva a vivir a las Ciudades Libres para escapar de los espías y asesinos de los Baratheon.

Tras la muerte de Willem Derry, Viserys y Daenerys (quienes seguirían con la tradición de casarse) deben huir, y son forzados a vender las últimas pertenencias de la familia Targaryen. Todo este asunto, hace que Viserys se convierta en una persona cruel, entregando a su hermana en matrimonio al jefe de los dothraki a cambio de un ejército para recuperar Westeros.

Daenerys y Jon Snow en ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Entre los regalos que recibió, había tres huevos de dragón. Después de la trágica muerte de su hermano, la de su esposo Drogo y su bebé (aún no nacido), es que Daenerys toma los tres huevos y se prende fuego junto al cuerpo de Drogo, convirtiéndose en madre de tres dragones.

Los dragones habían quedado extintos desde hace siglos, por lo que muchas personas deciden seguirla como la Madre de los Dragones y la legítima heredera al trono de los Siete Reinos. Ahora bien. Sabemos que hay un par de Targaryen más en Westeros, y son el maestre Ameon, tío abuelo de Daenerys, y Jon Snow, cuyo nombre real es Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar y Lyanna Stark.

Esto hace de Jon Snow el legítimo heredero al trono, pues Lyanna y Rhaegar se casaron el secreto. Como vimos, Snow decide respetar el reclamo de Daenerys al Trono de los Siete Reinos.