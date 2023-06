¿Pueden creer que han pasado 9 años desde la última película de The Expendables? Sí, la tercera parte se estrenó por allá en el 2014 y una secuela no se veía cercana… hasta ahora. Este miércoles 7 de junio, salió el nuevo tráiler de The Expendables 4 (o Expend4bles si lo prefieren).

La nueva cinta se estrenará hacia finales de septiembre próximo, pero ya tenemos este adelanto donde no solo la acción viene al por mayor; también tenemos un vistazo de los nuevos reclutas en la saga.

Logo de la película. Foto: Lionsgate.

Aquí te dejamos el nuevo tráiler de The Expendables 4

En el nuevo tráiler de The Expendables 4, vemos a Lee Christmas (Jason Statham) mientras recibe en casa a la que parece ser su interés amoroso (interpretado por Megan Fox). Luego de tener un combate bastante coqueto con su pareja, Lee recibe la visita de su viejo colega Barney Ross (Sylvester Stallone), quien le dice que “tengo una situación y necesito tu ayuda”.

¿Cuál es el peligroso asunto que deben atender ahora? “Los terroristas han tomado posesión de misiles nucleares en un buque de carga frente a la costa… Si esos nenes explotan, será la Tercera Guerra Mundial”, le dicen al equipo cuando les explican la misión.

Lo más interesante del nuevo tráiler de The Expendables 4 es que se nos presenta a nuevos miembros del equipo, protagonizados por la ya mencionada Megan Fox junto a 50 Cent, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran y Andy García, entre otros. Aquí el avance.

Fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el nuevo tráiler de The Expendables 4? Junto con el avance, Lionsgate también confirmó que la fecha de estreno de la película será el 22 de septiembre próximo, ahí para que tengan el dato en su agenda de estrenos.

Dolph Lundgren junto al elenco de ‘The Expendables 4’. Foto: Lionsgate.