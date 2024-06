Lo que necesitas saber: La tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Hardy llegará a los cines en octubre de este

¿Es momento de decir adiós? Habrá que ver qué sucede con la historia de Eddie Brock junto a su inseparable –y despiadado– simbionte. Pero mientras, llegó un nuevo tráiler de Venom: The Last Dance.

La película está lista para llegar a las salas de cine en octubre próximo en lo que parece ser el cierre de la saga protagonizada por Tom Hardy… Y aquí es cuando nos preguntamos: ¿no habrá entonces un cruce con Spider-Man?

Imagen ilustrativa. Foto: Sony Pictures.

Aquí el nuevo tráiler de Venom: The Last Dance

El avance nos muestra cómo ha cambiado la relación entre Eddie Brock y Venom. A diferencia de las dos películas anteriores, en esta se deja claro que la pareja se entiende mejor que nunca.

Así, llegan a una bodega clandestina donde un grupo de sicarios tienen a varios animales cautivos… Y sí, es claro que estos criminales no tienen ni idea del secreto que Eddie esconde cuando los enfrenta.

Tom Hardy en el tráiler de Venom: The Last Dance. Foto: Sony Pictures.

Luego de decapitar a cada uno de los sicarios, lo siguiente que vemos es una escena en un laboratorio en una base militar de alta tecnología donde una científica dice que “siempre supimos que era imposible que estuviéramos solos en el universo… y es nuestro trabajo que siga siendo un secreto“.

Y es ahí cuando se nos muestra que, aparentemente, tienen varias muestra de simbiontes almacenadas para pruebas. Enseguida vemos cómo inicia la cacería del ejército, quienes quieren capturar a Eddie Brock, mientras su viscoso y brutal compañero le confiesa que otros seres de su mundo se acercan a la Tierra.

Acá queda un tema suelto sobre el multiverso pues aparece una referencia a la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home donde apareció Tom Hardy en un bar… ¿Seguimos conectados al MCU aquí? Bueno, chequen el nuevo tráiler de Venom: The Last Dance.

Fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el nuevo tráiler de Venom: The Last Dance? Bueno, prepárense que la película llegará a salas de cine el próximo 25 de octubre. Así que si no lo tienen en el radar, apúntenle en su agenda.

Te puede interesar