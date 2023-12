Lo que necesitas saber: El estreno de 'Leave the World Behind' ha sido un éxito en Netflix que ha desatado varias teorías de conspiración. Y una involucra a los Obama.

El pasado 8 de diciembre, Netflix estrenó una de sus películas más grandes a partir del elenco que presentaba. Se trata de Dejar el mundo atrás o Leave the World Behind con el protagónico de Julia Robert, Ethan Hunt, Mahershala Ali y Myha’la Herrold.

Al momento de su estreno, se convirtió en todo un éxito en la plataforma, llegando a ocupar el primer puesto en varios países. La película, a la fecha, sigue estando entre lo más visto. ¿La razón? Además de ser un thriller de suspenso que se plantea interesante en su premisa (quizá no tanto en su desarrollo, pero ese es otro tema), ha generado un sinfín de teorías alrededor de su historia, sobre todo su final.

La cosa es que algunas teorías de conspiración se han hecho muy populares y virales en las redes sociales tras el descubrimiento de que los Obama, el matrimonio conformado por el expresidente de Estados Unidos, Barak, y su esposa Michelle, están involucrados en Leave the World Behind. ¿Pero cómo?

Mahershala Ali, Myha’la Herrold, Julia Roberts y Ethan Hawke en ‘Leave The World Behind’/Foto: Netflix

Leave the World Behind

Leave the World Behind nos presenta a Amanda y Clay, un matrimonio que vive en la ciudad de Nueva York con sus dos hijos. Un día, al amanecer, Amanda convence a su esposo de salir de la ciudad un fin de semana en familia considerando que nunca tienen vacaciones y es una buena oportunidad para alejarse de la gente porque todos son… horribles.

Rentan una casa por Airbnb en Long Island, una casa de mucho lujo y se relajan por un día en la alberca y en la playa. Pero es en este lugar donde son testigos de un evento muy extraño: un buque petrolero llega hasta la playa donde se encuentra la familia, como si no tuviera frenos.

Los protagonistas de ‘Leave The World Behind’ se enfrentarán al apocalipsis en esta película/Foto: Netflix

Luego, no hay manera de conectarse a internet y los celulares no tienen señal. ¿Estará pasando algo? Entrada la noche, un padre y una hija tocan a su puerta. Dicen ser los dueños de la casa, y que se atrevieron a ir hasta Long Island porque en la ciudad hubo un apagón que está generando un caos terrible.

¿Dicen la verdad? No hay manera de saberlo, pues no se pueden conectar a internet para buscar las noticias. La televisión sólo lanza una alerta de emergencia, pero sin explicar qué sucede. ¿Es una ataque en medio de una guerra que acaba de iniciar, acaso fueron unos hackers, es la naturaleza reclamando algo? Nadie lo sabe.

El final de Leave the World Behind

Cuidado porque aquí revelaremos el final de Leave the World Behind y un par de spoilers. Así que si no la han visto, advertidos están. El final es bastante ambiguo. Primero vemos al personaje de G. H. Scott junto a Clay y su hijo, revelándoles su teoría principal sobre lo sucedido: un plan para desestabilizar a la ciudadanía y generar una guerra civil y/o un golpe de estado.

Luego vemos a Amanda y Ruth en el bosque buscando a Rosie. Cuando las dos se encuentran entre los árboles, se quedan paralizadas viendo algo. Y es la ciudad de Nueva York con humo, el sonido de disparos y mucho caos. La toma es abierta, y de a poco se va cerrando hacia una casa enorme.

Julia Roberts y Ethan Hawke son los protagonistas de ‘Leave The World Behind’/Foto: Netflix

En este casa se encuentra Rosie comiendo comida chatarra en la mesa del comedor. Cuando escucha un ruido fuera de la casa, comienza a caminar, y así es como descubre un búnker súper equipado con comida, luz, electricidad y todo lo necesario para sobrevivir a un apocalipsis.

Rosie ve la televisión y descubre un estante enorme lleno de películas y series de televisión, muchas de ellas noventeras. Toma la caja de Friends, busca el último episodio, y lo pone en la televisión. Así termina Leave the World Behind.

La teoría dentro de la película

Aguas porque acá explicamos la teoría dentro de la película de lo ocurrido en Leave the World Behind. El personaje de G. H. Scott revela la existencia de un plan de tres etapas para derrocar a un gobierno desde adentro. Todo empieza rompiendo los canales de comunicación para aislar a la población; lo mismo sucede con el transporte.

La segunda etapa es generar un “caos sincronizado” donde hay algunos ataques aparentemente sutiles que generar inestabilidad, miedo y mucha desinformación. Sin claridad, la respuesta de la sociedad sería atacarse entre sí; es decir, entre los mismos ciudadanos de un país.

Luego llega la tercera etapa, que es un golpe de Estado y una guerra civil. El colapso inminente de un país. Esta era la forma más “fácil” de desestabilizar a un país, sobre todo a una potencia como Estados Unidos, la cual tiene varios enemigos sin saber que desde dentro se está perpetrando todo el plan.

Michelle y Barak Obama

¿Cómo están involucrados los Obama en Leave the World Behind?

Con esto en mente, muchos internautas plantearon la idea de que la película no sólo muestra un futuro bastante aterrador, sino que podría ser una realidad porque los Obama están involucrados. ¿De qué forma? Los Obama, a través de su productora Higher Ground Productions, sirven como productores ejecutivos de Leave the World Behind.

Pero no sólo eso. La película está basada en la novela homónima de Rumaan Alam publicada en 2020. Leave the World Behind fue uno de los libros favoritos de Barak Obama, y cuando lo leyó, planteó la posibilidad de hacer una película. Por eso, el expresidente también se involucro en el desarrollo del guion al entregar notas que siguieran la línea de la novela.

Muchas personas creen, y han desarrollado largas teorías, que la elección de los Obama para producir una película sobre una posible guerra civil en Estados Unidos, no es una simple producción al azar, sino una revelación de un plan que sí se llevará a cabo. Como si los Obama estuvieran contando lo que va a pasar o cuál es el plan…

¿Ustedes qué opinen del final de Leave the World Behind y la teoría de los Obama?

Te puede interesar