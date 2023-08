Lo que necesitas saber: Antes del estreno del live action de 'One Piece', tuvimos chance de platicar con el creador de esta historia, Eiichiro Oda, quien nos contó sobre la importancia de esta versión y mucho más.

Este 2023, Netflix nos ha traído un montón de títulos rifados para maratonear sabroso. Sin embargo, en lo que queda del año seguirán presentando estrenos bastante rifados para quedarnos pegados en el sillón. Y sin duda, una de sus series más esperadas es ni más ni menos que su adaptación live action de One Piece.

Desde hace un buen rato les contamos que el gigante del streaming estaba trabajando en llevar a la pantalla chica esta historia, que tanto en su versión escrita e ilustrada como en anime, es un éxito a nivel mundial. No por nada tiene el Récord Guinness como el manga con mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra de cómic realizado por un único autor en todo el planeta. Algo que se dice fácil, pero no lo es.

El live action de ‘One Piece’ es uno de los estrenos más esperados de Netflix/ Foto: Netflix

Ya casi se estrena el live action de ‘One Piece’ y platicamos con el creador de esta historia

Poco a poco, Netflix ha soltado adelantos de su live action de One Piece, como las primeras imágenes y el tráiler oficial de la serie, que por supuesto, hicieron que nuestro hype y el de los fans tanto del manga como del anime se fueran para los cielos. Y en particular, de este lado del charco andamos emocionados porque el mexicano Iñaki Godoy interpreta al mismísimo Monkey D. Luffy.

Después de mucha espera, este 31 de agosto por fin llega al catálogo del gigante del streaming los primeros episodios de la versión con actores reales de esta épica aventura. Y aprovechando su estreno, tuvimos chance de platicar un rato con ni más ni menos que el creador del manga, Eiichiro Oda, quien nos contó sobre adaptar esta historia a la pantalla chica, el mensaje que le quiere dejar a las nuevas audiencias y más.

Lo complicado de adaptar esta historia a la “vida real”

Si algo nos ha quedado muy claro con todos los intentos que se han hecho de llevar los mangas a una película o serie, es que adaptar una de estas historias no es tan sencillo como Hollywood piensa. Sobre todo porque los lenguajes cinematográficos son muy diferentes entre sí. Sin embargo, el creador de One Piece aceptó llevar su obra a live action al ver la evolución del cine y la televisión.

“Diría que el mayor desafío al que me enfrenté fue no traicionar las expectativas de los fans de ‘One Piece’. Y después de muchas conversaciones diferentes y pruebas y tribulaciones con el equipo de producción y los escritores, creo que la respuesta a la que llegamos es que los personajes de la acción en vivo deben sentirse como los personajes que todos han llegado a amar y abrazar. Y creo que tuvimos éxito en eso”. “Había recibido muchas ofertas diferentes para adaptar ‘One Piece’ a la acción real, y las había rechazado todas durante muchos años. En primer lugar, creo que las obras de manga no están pensadas para ser adaptadas al cine. Se supone que tienes que hacer algo que no es fácil de adaptar a la acción real. Pero en un momento dado, la tecnología de los efectos visuales y los valores de producción empezaron a avanzar hasta un punto en el que vi películas que me convencieron de que, con la tecnología actual, es posible. Así que cambié de rumbo y empecé a pensar en encontrar el socio adecuado con el que trabajar”.

Imagen oficial del live action de ‘One Piece’/Foto: Netflix

El trasfondo de los personajes será importante para el live action

Algo muy importante dentro del manga y el anime de One Piece son sus personajes, los cuales tienen historias personales y trasfondos muy importantes que complementan la trama principal. Y al menos para Eiichiro Oda, todos estos elementos que enamoraron a los fans están presentes en la versión de Netflix.

“Creo que la historia de fondo es importante porque es una manera de que los lectores amen a los personajes. Creo que eso es algo que no se puede cambiar en el live action. Tuvimos muchas conversaciones y creo que el resultado fue una escena realmente buena. Creo que la historia pudo ser amada por los espectadores. Así que fuimos muy, muy deliberados al asegurarnos de que parte de los personajes y sus historias de fondo estuvieran representadas completamente en la adaptación. Tuvimos muchas conversaciones para arreglarlo, pero como resultado creo que terminamos con historias de fondo muy, muy fuertes para completar a estos personajes”.

Taz Skylar, Mackenyu Arata, Iñaki Godoy, Emily Rudd y Jacob Romero Gibson en el live action de ‘One Piece’/Foto: Netflix

El mensaje para el público que descubrirá ‘One Piece’ con esta serie

Como ya lo mencionábamos antes, One Piece tiene millones de fans en todo el mundo que han leído los mangas y han checado los episodios que han salido hasta la fecha. Sin embargo, con este live action, otras personas del planeta descubrirán la aventura de Luffy y el creador quiere que el público nuevo descubra una historia entretenida y divertida que los llene de optimismo.

“Mi política como dibujante de manga es crear siempre un mundo muy luminoso y optimista. Y creo que eso es lo que quiero que la gente disfrute y acepte. Si quieres series realmente serias, algo que sea un poco más sombrío, sinuoso y complicado, hay muchas otras series en el mundo que puedes disfrutar. En el caso de ‘One Piece’, es el tipo de cosa para sentarse y disfrutar de verdad. Y la forma en que pienso sobre el entretenimiento es que es una gran manera de matar el tiempo. Y creo que esta es una muy buena manera de sentarse y disfrutar del show”.

El live action de ‘One Piece’ pinta que será una aventura épica/Foto: Netflix

Eiichiro Oda está muy contento con el resultado final del live action

Probablemente los fans de hueso colorado de One Piece andan medio tensos con lo que verán cuando Netflix estrene los primeros episodios de esta nueva versión. Sin embargo, Eiichiro Oda está muy tranquilo con el resultado final, pues considera que el gigante del streaming respetó su visión y la llevó al siguiente nivel con esta serie.

“En Japón, la gente de mi generación creció viendo muchas películas de Hollywood y las idolatrábamos. La mayoría de los éxitos en los cines japoneses fueron películas de Hollywood como ‘Indiana Jones’, ‘E.T.’ y ‘Terminator’. Esa fue la infancia y así es como crecí. Y por eso tenía todas las expectativas de cara a la adaptación de acción real de que si Hollywood la producía, los valores de producción serían muy, muy altos”. “La calidad será excelente. Y esperaba que en lugar de que un estudio japonés produjera esto, Hollywood pudiera hacer justicia en términos de calidad al mundo que había dibujado. Es cierto que desde entonces me he hecho mayor. Y entonces, en comparación con muchos de los escritores, productores y todos los equipos que trabajan en el programa, estoy en un lugar en el que he pasado por mucho”. “Así que me aseguré de que mi voz también fuera escuchada. Entonces, si había algo que sentía que no estaba del todo bien en la adaptación, no dudé en comunicárselos y hacérselos saber. Pero al ver el producto final, estoy muy, muy feliz de informar que mi expectativa inicial de que Hollywood sería capaz de hacer justicia a esta visión se hizo realidad”.

