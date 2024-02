Lo que necesitas saber: Con una reciente declaración de Steven Spielberg sobre 'The Zone of Interest', recordamos la opinión de Michael Haneke sobre 'La lista de Schindler'.

The Zone of Interest de Jonathan Glazer es una de las películas más destacadas de 2023 que, desde su estreno en el Festival de Cannes, ha tomado mayor relevancia entre las audiencias. La cinta tiene cinco nominaciones a los premios Oscar y ha sido elogiada por directores como Alfonso Cuarón y Steven Spielberg.

Cuarón dijo que era “la película más importante del siglo“. Tal cual. Y Steven Spielberg dijo que “ha hecho un muy buen trabajo en hacer consciencia, especialmente sobre la banalidad del mal“. Sin embargo, no fue lo único que dijo el cineasta estadounidense. También aseguró que era la mejor película sobre el Holocausto… después de la suya. ¿Y sí?

Imagen de ‘The Zone of Interest’ / Foto: A24

Durante una entrevista, Steven Spielberg mencionó que The Zone of Interest “es la mejor película sobre el Holocausto que he visto desde la mía“. Y cuando dice “la mía”, se refiere a La lista de Schindler, la cual se estrenó en 1993 con el protagónico de Liam Neeson para contra la historia de Oskar Schindler, el alemán que salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta declaración de Spielberg ha dividido algunas opiniones, sobre todo en la parte de si La lista de Schindler es la mejor película sobre el Holocausto. Y para hablar de esto, recordamos algunas declaraciones que hizo Michael Haneke en 2012 sobre esta cinta y que ahora tienen más sentido y relevancia.

Liam Neeson en ‘La lista de Schindler’ de Steven Spielberg / Foto: Berlinale

Michael Haneke sobre la manipulación

En 2012 Michael Haneke estrenó Amour, una de las películas más brutales sobre dos temas complejos que mantienen una íntima relación entre sí: la muerte y el amor. Par hablar de esta cinta, Haneke formó parte de una mesa redonda de guionistas organizada por The Hollywood Reporter.

Haneke apareció junto a John Krasinski (Promised Land), Mark Boal (Zero Dark Thirty), Judd Apatow (This is 40), Chris Terrio (Argo) y David Magee (Life of Pi). En algún punto de la conversación se habló de la figura de Osama bin Laden, quien es la figura central de Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow.

Michael Haneke / Foto: Getty Images

Fue así como el moderador le preguntó a Michael Haneke sobre los riesgos de humanizar figuras como Osama bin Laden o Hitler (haciendo referencia a la película alemana La caída) y hacer que la audiencia empatice con esos personajes.

Haneke habló sobre la responsabilidad inherente de los creadores no sólo hacia la persona que aparece en la cinta, sino con la audiencia. “La responsabilidad implica motivar a tu audiencia para que se mantenga independiente y libre de la manipulación… ¿Intento forzar mi opinión hacia el espectador o, al contrario, tomo al espectador de manera seria y lo ayudo para que pueda crear y formar su propia opinión?“.

Adolfo Hitler / Foto: Keystone/Getty Images.

Michael Haneke, La lista de Schindler y la película más responsable del Holocausto

Fue así como el moderador le preguntó si haría una película sobre Hitler. Y la respuesta fue contundente: No. “Me es imposible hacerlo por la idea de crear entretenimiento con eso, convertirlo en algo entretenido“.

Y fue así que mencionó a Spielberg y su película. “Por eso tengo problemas con la película de Steven Spielberg sobre los campos de concentración, por ejemplo. La idea, la sola idea de crear suspenso en la parte en la que no saben si de las regaderas saldrá gas o agua, para mí es indescriptible“.

Haneke dijo que sólo encuentra a un director asumiendo su responsabilidad con una película del Holocausto. Se trata de Noche y niebla (1956) de Alain Resnais. “Resnais, en la película, le pregunta al espectador qué opina, cuál es su posición al respecto y qué significa. De eso se trata… Todo lo que trate esa materia como entretenimiento, para mí es indescriptible“.

Imagen de ‘Night and Fog’ de Alain Resnais / Foto: Criterion Collection

Noche y niebla es un documental (para muchos esta definición no es justa) de apenas 30 minutos escrito por el novelista Jean Cayrol, quien estuvo preso en un campo de concentración. ¿Y por qué no se le considera un documental? Porque la cinta por sí misma nos dice que es imposible “documentar” los horrores que se atravesaron en estos espacios.

Resnais creó una estructura que buscó un balance entre el material de archivo, presentada en blanco y negro, y el material que se levantó a 10 años después de que los campos de concentración dejaran de estar activos y que se muestra a color.

Y a todo esto… ¿De qué va The Zone of Interest?

Ahora bien. The Zone of Interest nos presenta a la familia Höss, la cual forma parte de la Liga Artaman, una ideología que planteaba regresar a las familias al campo. El papá es el comadante Rudolf Höss, quien lidera el campo de concentración de Auschwitz.

Por lo que instala su casa junto a su esposa Hedwig y sus hijos, a lado del campo de exterminio. Lo que hace Glazer con esta película, sin necesidad de mostrar expresiones literales de violencia, es la brutalidad de las ideologías que apuntan a los discursos del odio desde la cotidianidad.

Esto quiere decir, las formas de comprender el mundo desde casa, y por ende, la normalización de ciertas conductas y violencias. La familia Höss tiene un huerto y una casa hermosa, son felices mientras de fondo se ve el humo y se escuchan algunos gritos.

The Zone of Interest no se parece en nada a La lista de Schindler, pues asumen distintas posiciones respecto al Holocausto. Y es aquí donde entra la opinión de Haneke que si bien tiene 12 años desde que lo dijo, resuena bastante en la actualidad con la conversación que The Zone of Interest ha generado.

Lo que hace Glazer es crear un discurso respecto a la normalización de la violencia cuando se asume una ideología como absoluta, sobre todo si se basa en la violencia. Y como dice Spielberg, la cinta ha logrado conversar sobre la banalidad del mal como un acto cada vez más cotidiano.

Lo que hace La lista de Schindler, en cambio y como mera opinión recuperando el comentario de Haneke, es reafirmar el horror de la violencia a través de imágenes que apelan a dos de las emociones más básicas de la audiencia, que son la tristeza y el miedo.

Lo sentimos porque sabemos que lo sucedido en el Holocausto es una certeza histórica. Entonces, ¿por qué presentar una historia que asume cierto suspenso en cuanto a la posibilidad de sobrevivir de las víctimas?

¿Ustedes qué opinan?

