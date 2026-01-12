Lo que necesitas saber: Aunque el trato entre Netflix y WB sólo implica estudios y HBO (y la suya es toooooodo el paquete), Paramount asegura que su oferta es "financieramente superior".

Pues parece que Paramount Skydance no entiende cómo chin$%&/ Warner Bros se resiste a sus jugosas ofertas… y quiere entender, por eso, demanda al estudio para que afloje detalles del acuerdo que tiene con Netflix.

De acuerdo con Variety, la demanda de Paramount busca que Warner Bros revele los detalles financiero del acuerdo con Netflix. Hasta donde se sabe, éste implica más de 83,000 millones de dólares… pero Paramount Skydance quiere saber todo, más allá del dinero.

Además de anunciar la denuncia contra Warner, Paramount dejó claro que emprenderá una lucha de poder por la empresa: lo hará con un grupo de directores que, “de conformidad con deberes fiduciarios, ejercerán el derecho de Warner Bros (…) de participar en la oferta de Paramount y formalizar una transacción con ésta”.

Paramount y Skydance se fusionaron en 2025. Foto: Especial.

Paramount envió una carta a los accionistas de Warner para recordarles los grandes beneficios de su oferta: 30 dólares por acción (mientras que Netflix “sólo” ofrece 23.25) que, en conjunto, supera los 108,400 millones de dólares… una oferta que ya ha sido rechazada en dos ocasiones (y que Paramount está dispuesto a mejorar).

Warner no ha podido aceptar que oferta de Paramount es “financieramente superior” a la de Netflix

Queremos “ proporcionar la información (sobre el acuerdo con Netflix) para que los accionistas de WBD tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si presentar sus acciones en nuestra oferta”, señaló David Ellison, director de Paramount.

Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

“Warner ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción con Netflix es financieramente superior a nuestra oferta real”, reprochó Ellison.

Recordemos que en el acuerdo de Netflix con Warner, la plataforma streaming sólo se hará de los estudios cinematográficos y de TV, además de HBO…

¿Y Paramount qué quiere? Bueno, Paramount ofrece por todo el paquete: incluyendo CNN y todos los canales de Discovery. De acuerdo con El país, cada acción de estos canales asciende a entre dos y cuatro dólares.