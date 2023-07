Lo que necesitas saber: Ve planeando tus vacaciones en Universal Orlando para el próximo año porque habrá un parque temático de Dreamworks y aquí te contamos qué onda.

Si alguna vez quisieron vivir más de cerca la experiencia del mundo de Shrek, puede que esta sea la oportunidad de su vida (bueno, exageramos con esto último, pero ustedes entienden, jeje). Como ya lo leyeron arriba, se abrirá un parque temático de Dreamworks en Universal Studios Florida.

El estudio cinematográfico anda en un proceso de renovación de sus famosos complejos turísticos de entretenimiento, y este es uno de los proyectos que lucen más interesantes. Les contamos lo que se sabe por ahora.

Imagen ilustrativa. Foto: Dreamworks.

Habrá un parque temático de Dreamworks en Universal Studios Florida

Desde hace tiempo, Universal Orlando Resorts se ha convertido en uno de los destinos turísticos más renombrados de la industria. Nomás para que se den una idea, recientemente se anunciaron las nuevas ediciones de Stranger Things y The Last of Us para sus eventos de las Horror Nights de Halloween.

Pero eso es un poco de lo que contemplan para este 2023… Hablando de otros planes para el 2024 y como les mencionábamos, el complejo está preparando una renovación con un parque temático de Dreamworks, esto en el área de Universal Studios Florida.

Vistazo de la construcción del parque temático de Dreamworks. Foto: captura de Twitter (vía Inside Universal).

De acuerdo con un anuncio en el sitio web de Universal Orlando, la nueva atracción se localizará donde estaba la antigua KidZone de Universal Studios Florida. Y por supuesto, se implementarán experiencias inmersivas, activaciones, juegos y todo lo relativo a varias de las historias más reconocidas de Dreamworks.

Shrek, Trolls, Kung Fu Panda e incluso Gabby’s Dollhouse (una producción de Netflix en conjunto con Universal) son algunas de las franquicias que tendrán presencia en el parque temático de Dreamworks que llegará a Universal Studios Florida.

Un arte de cómo luciría el parque temático de Dreamworks en Universal Studios. Foto: Universal Orlando Resort.

Aún no hay fecha de apertura para el parque temático

Lo que sí falta aún por detallar es la fecha en que abrirá este complejo, pues solo se ha revelado que se abrirá en 2024 sin un día o alguna temporada en concreto. Pero bueno, estaremos atentos para pasarles ese dato en cuanto se haga oficial. ¿Les late la idea de este nuevo parque temático de Dreamworks que llegará a Universal Studios Florida?

Esta noticia llega en un momento importante para Dreamworks. A finales del 2022 e inicios del 2023, el estudio consiguió un hitazo con el estreno de El gato con botas 2, que además abrió paso a la confirmación de Shrek 5 con el elenco original (aunque el proyecto sigue en desarrollo temprano).

Con esto, Universal expande la marca de Dreamworks luego de que el estudio comprara a la famosa casa de animación en un trato logrado en el 2016 por 3.8 billones de dólares. Veremos qué tal sale la nueva apuesta en el resort de Orlando.

Te puede interesar