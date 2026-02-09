Lo que necesitas saber: 'Melania' es considerado uno de los documentales más costosos de la historia: 40 mdd pagó Amazon MGM para adquirirlo... de los cuales, gran parte van a parar al bolsillo de Melania Trump.

¿Quién en su sano juicio habrá visto el documental de Melania Trump? Pues alguien cercano a Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood hizo el acto kamikaze y notó la presencia de música un poco familiar. Ahora, el director y el músico ya están enterados y quieren que no los embarren en tan magna obra.

Trump, Melania Trump y JD Vance / Captura de pantalla

Universal no le habría consultado a Jonny Greenwod para el uso de su música

El director y el guitarrista de Radiohead han hecho la solicitud formal para que un fragmento de la música que forma parte de la banda sonora de la película El Hilo Fantasma sea retirado del documental Melania… el cual, muy ñeramente fue usado sin su autorización.

De acuerdo con un comunicado que el representante de Jonny Greenwood hizo llegar a Variety, si bien el músico no posee los derechos de autor de la banda sonora, Universal ni siquiera le preguntó si le gustaba la idea de que su composición fuera parte del documental Melania… “uso de terceros” lo denominan.

Jonny Greenwood / Foto: Facebook/radiohead (Alex Lake)

Lo que hizo Universal, se acusa en el comunicado, “constituye un incumplimiento de su contrato de compositor. Por ello, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado su eliminación del documental”.

Melania, uno de los documentales más caros de la historia

Aunque el documental Melania se estrenó hace más de 10 días, apenas Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood se enteraron del uso de su música para éste… lo cual habla de lo irrelevante de la cinta que, según la sinopsis, retrata cómo vivió la ahora primera dama de Estados Unidos los 20 días previos a la investidura de Donald Trump (Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz).

Bueno, pero ya que la música que se tomó es de la película El Hilo Fantasma, suponemos que es la que musicaliza el fragmento en el que se ve cómo hacen el muy parco traje que Melania usó el día en que Trump tomó posesión como presidente (segundo 27 del trailer)

Pues, pese a lo nada antojabable que parece el documental Melania, diversos medios aseguran que ha sido un trancazo en taquilla… bueno, tomando en consideración que no se trata de una obra relacionada con música o algo parecido: 13.35 millones de dólares, sólo en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que ha recaudado no cubre el costo: Melania de Brett Ratner es el documental más caro de la historia: 40 millones de dólares fueron los que desembolsó Amazon MGM para su adquisición… y 35 más, sólo para marketing. Por cierto, gran parte de esos primeros 40 melones van para Melania Trump.