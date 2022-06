¡Pedro Almodóvar juntará a Ethan Hawke y Pedro Pascal para un corto western!

Sin duda, Pedro Almodóvar es una de las mentes más importantes en la historia del cine actual. Desde hace años, el director español ha sorprendido a miles de personas en todo el mundo por crear historias alucinantes e intensas que dejan a cualquiera con la boca abierta. Sin embargo, apenas va despuntando en Hollywood y eso lo está aprovechando, porque su siguiente proyecto pinta para ser uno de los más ambiciosos de toda su carrera.

Como recordarán, en 2021, Almodóvar estrenó Madres Paralelas, cinta que protagonizó Penélope Cruz y que los reunió luego de Dolor y Gloria de 2019. Por esta película, Pedro se llevó varios reconocimientos y aplausos, pero así como un montón de genios artísticos, él está enfocándose en contar nuevas historias que sigan dejando al público con el ojo cuadrado. Justo como lo que está por venir, pues la trama, el género y el elenco que reunirá están en otro nivel.

Foto: Getty Images

Pedro Almodóvar regresa con ‘Strange Way of Life’ y unos protagonistas increíbles

De acuerdo con IndieWire, el siguiente proyecto de Pedro Almodóvar se llama Strange Way of Life y se trata de un cortometraje de 30 minutos donde el cineasta explorará por primera vez los westerns al estilo de Sergio Leone. Pero sin duda, lo que más llama la atención es que en esta historia corta juntará a dos figuras de Hollywood y de los actores más importantes del momento, ni más ni menos que Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Según la misma fuente, a pesar que Almodóvar no quiso revelar muchos detalles sobre la trama, declaró que Hawke interpretaría a un sheriff, mientras que Pascal a otro pistolero, y que los personajes viven en lados opuestos del desierto. Por si esto no fuera suficiente, Pedro también mencionó que el tema principal de esta producción será la masculinidad, mencionando que ambos se enfrentarían en un duelo pero que en el fondo desarrollarán una. relación muy profunda.

Foto: Getty Images

Pedro Almodóvar declaró que el título de Strange Way of Life viene de una canción de la artista portuguesa Amalia Rodrgues, que, según el cineasta, abrirá la película: “Todas esas canciones son muy tristes”, dijo. “Y así es como viven estos dos personajes principales”.

Por último pero no menos importante, aprovechando que Ethan Hawke terminó la promoción de The Black Phone y Pedro Pascal hizo lo propio con la filmación de The Last of Us, comenzarán en julio el rodaje de este cortometraje en la desértica región de Almería, donde Sergio Leone grabó The Good, The Bad and The Ugly. Y sí, de una vez les avisamos que este será uno de los proyectos más importantes e interesantes del año.