Hay actores que de plano aparecen hasta debajo de las piedras y llega un momento en el que, para ser honestos, nos cansamos de verlos en la pantalla grande o chica. Sin embargo, siempre hay excepciones, como Pedro Pascal, quien reveló que estuvo a punto de dejar la actuación y dedicarse a otra cosa… tal cual.

Y es que ahora nos parece descabellada la idea de que el actor chileno de 48 años no figure dentro del mundo del entretenimiento, sobre todo porque lo hemos visto en grandes producciones como Game of Thrones, The Mandalorian, The Last of Us y más. Pero aunque ustedes no lo crean, Pedro Pascal consideró seriamente la posibilidad de alejarse de las cámaras para buscar otra chamba.

Pedro Pascal en ‘The Last of Us’/Foto: HBO

Pedro Pascal reveló que estuvo a punto de dejar la actuación (y esta fue la razón)

Resulta que hace algunos días, Pedro Pascal apareció en la portada de la revista Esquire. Además de la sesión de fotos (donde se ve espectacular, la neta), también le entraron a una entrevista donde le preguntaron de todo. Y fue ahí donde el mismísimo Din Djarin reveló que estuvo a punto de dejar la actuación y su sueño de ser una estrella de cine y televisión.

Para ser mas claros, el actor chileno habló sobre su lucha constante para ganarse la vida en la actuación, pues el rechazo lo estaba desanimando y se estaba cansando de trabajar como mesero para seguir con el sueño. Fue en ese momento donde Pedro Pascal confesó que anduvo cerca de bajarse del barco antes de ganarse algunos de sus personajes más importantes.

“Me estaban pateando el c*lo (la situación de no encontrar trabajo como actor). Supongo que (esta) autodeterminación delirante, y ninguna habilidad real en nada más, es lo que me mantuvo en marcha”.

Pedro Pascal en los Oscar 2023/Foto: Getty Images

Afortunadamente Pedro Pascal logró cumplir su sueño de ser un actor famoso

Por otro lado, Pedro Pascal también mencionó que durante los 90 audicionó para numerosos papeles en programas de televisión y comerciales, aunque sin mucho éxito. Es por eso que se puso un límite de tiempo a sus esfuerzos y estaba contemplando abandonar la industria si no había encontrado un personaje relevante al final de sus 20 años.

“Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años, se acabó. Así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de lucirme como pensé que lo haría cuando era un niño.. Tuve un momento para pensar: ‘¿Tienes cuarenta y tantos años y no tienes una casa? Madura’… Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”.

Pedro Pascal en la premiere de ‘The Last of Us’/Foto: Getty Images

Afortunadamente, las cosas fueron mejorando para el buen Pedro Pascal y poco a poco le empezaron a dar papeles más importantes en producciones enormes hasta convertirse en uno de los actores más famosos de su generación. Pero, ¿se imaginan si hubiera abandonado su sueño? Qué bueno que eso jamás pasó.