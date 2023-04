Este 2023 y el Festival de Cannes se pintan especiales con los estrenos que tiene preparados y entre los que destaca Strange Way of Life, el cortometraje de Pedro Almodóvar que cuenta con el protagónico de Ethan Hawke y Pedro Pascal (no, no es un sueño).

Llevamos ya un buen rato esperando tener noticias de Strange Way of Life, y por fin se han revelado algunos detalles importantes que van desde su fecha de estreno, historia, la inspiración que tomó Almodóvar para escribir a estos personajes, el trabajo de Pascal y Hawke hasta los involucrados en la producción de este cortometraje.

Así que para ir calentando motores, por acá les dejamos todo lo que deben saber de Strange Way of Life, este segundo trabajo en inglés de Pedro Almodóvar.

Póster oficial de ‘Strange Way of Life’ de Pedro Almodóvar / Foto: El Deseo

¿De qué va ‘Strange Way of Life’ de Pedro Almodóvar?

El cortometraje de Strange Way of Life de Pedro Almodóvar tiene como protagonistas a dos hombres llamados Silva y Jake. La historia de centrará en la relación amorosa y de amistad que los dos, unos asesinos a sueldo, tuvieron cuando eran jóvenes. Y por algunas razones, se ven obligados a separarse.

Después de 25 años, Silva, cruzando un desierto a caballo, regresa en busca de Jake para encontrarse con un sheriff en un lugar llamado Bitter Creek. Los motivos de su encuentro permanecen ocultos hasta que a la mañana siguiente, Silva revela las razones por las cuales volvió.

Los personajes de Jake y Silva en ‘Strange Way of Life’ de Pedro Almodóvar / Foto: El Deseo vía Cannes

La inspiración detrás de ‘Strange Way of Life’

Pedro Almodóvar ha dicho un par de cosas interesantes respecto Strange Way of Life. La primera es que el título de este cortometraje surgió a partir de un fado de la cantante portuguesa Amalia Rodrigues en el que dice que no hay “existencia más extraña” que la de una persona que vive negando sus deseos.

Y la otra, de acuerdo con una entrevista con IndieWire, es que Strange Way of Life es una respuesta de Pedro Almodóvar a Brokeback Mountain, película de 2004 nominada al Oscar bajo la dirección de Ang Lee y protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

La cosa es que Almodóvar estuvo en pláticas para dirigir Brokeback Mountain. Almodóvar rechazo el trabajo porque nunca creyó que le darían la libertad e independencia para hacer lo que él quería con la historia y los personajes. “Sabía que había ciertas limitantes“, esto considerando que se trataba de Hollywood. “Creo que Ang Lee hizo una maravillosa película“, dijo el director español.

Imagen de ‘Brokeback Mountain’ / Foto: Universal Pictures

¿Quién forma parte del elenco además de Ethan Hawke y Pedro Pascal?

Como sabemos, Strange Way of Life de Almodóvar está protagonizado por Ethan Hawke como Jake y Pedro Pascal como Silva. Pero el resto del elenco está integrado por Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina.

Los actores Pedro Pascal y Ethan Hawke con el director Pedro Almodóvar en el set de ‘Strange Way of Life’ / Imagen: IG Ethan Hawke

¿Cuándo se estrena “Strange Way of Life”?

Strange Way of Life de Pedro Almodóvar tendrá su premiere internacional en la edición de este 2023 del Festival de Cannes como parte de la Selección oficial. El director ya confirmó su asistencia al evento en compañía tanto de Pascal como de Hawke. E incluso darán una charla sobre el filme.

El jueves 13 de abril se dará a conocer la Selección oficial de Cannes para este año. Ya tenemos algunos otros títulos confirmados además de Strange Way of Life tales como Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Jeanne du Barry de Maïwenn con Johnny Depp.

Primera imagen de ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese / Foto: Apple TV+

¿Quiénes están detrás de ‘Strange Way of Life’?

Strange Way of Life es la segunda producción de Pedro Almodóvar en inglés. Como recordamos, su primer trabajo en este idioma fue el cortometraje titulado La voz humana (The Human Voice) con el protagónico de Tilda Swinton. Por si gustan, este corto está disponible en MUBI.

Strange Way of Life está dirigido y también escrito por Pedro Almodóvar con la producción de su hermano Agustín a través de El Deseo, la casa productora del cineasta español que ha estado detrás de la mayoría de sus filmes. Lo interesante también es que Saint Laurent by Anthony Vaccarello (actual director creativo de la firma) sirve como productor asociado.

Pedro Almodóvar / Foto: Getty Images

Almodóvar vuelve a unir fuerzas con Alberto Iglesias para el score de Strange Way of Life. El compositor español ha trabajado con Pedro en sus últimas cintas, entre las que destacan Todo sobre mi madre, La mala educación, Volver, La piel que habito, Dolor y gloria, La voz humana y el último largometraje de Almodóvar, Madres paralelas. Aquí nuestra entrevista con Almodóvar por esta última cinta.

La fotografía de Strange Way of Life correrá a cargo de José Luis Alcaine. Al igual que Alberto Iglesias, Alcaine ha colaborado con Almodóvar en un sinfín de sus películas, incluso, la mayoría que mencionamos antes.