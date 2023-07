Lo que necesitas saber: Hay muchas grandes películas que nunca se hacen. Una de ellas fue la biografía sobre Howard Hughes escrita y dirigida por Christopher Nolan.

A lo largo de los años, algunos de los más grandes cineastas han trabajado en proyectos que no logran concretarse. Uno de los más populares, por ejemplo, es la épica de Napoleón que Stanley Kubrick preparó después del éxito de 2001. Pero nunca sucedió. Otro gran ejemplo es la biopic que Christopher Nolan quería hacer sobre Howard Hughes junto a… ¿Jim Carrey?

Así como lo leen. Hace algunos años, mucho antes de trabajar en la biografía de J. Robert Oppenheimer (AQUÍ les dejamos nuestra reseña), Nolan planeó una película centrada en la vida del legendario Howard Hughes, quien se convirtió en el primer multimillonario en la historia, además de ser uno de los productores más exitosos de Hollywood y un gran aviador.

Howard Hughes / Foto: Getty Images

Si el nombre les suena más allá de sus logros, es porque Hughes también es el protagonista de la grandiosa película de 2004 The Aviator de Martin Scorsese, la cual cuenta con el protagónico de Leonardo DiCaprio, revelando, más a detalle, la vida personal del empresario marcada por su trastorno obsesivo compulsivo.

Pero, ¿por qué no sucedió la cinta de Christopher Nolan sobre Howard Hughes y cómo fue que Jim Carrey llegó a ser considerado para este papel? Por acá les contamos la historia de una de las más grandiosas películas que no sucedieron.

Christopher Nolan / Foto: Getty Images

Howard Hughes como personaje

Como les contamos, Howard Hughes es una de las figuras más relevantes en la historia de Hollywood. Su papel más importante dentro de la industria del cine fue como productor, pero también le entró a la dirección… y a varios amoríos con algunas de las estrellas más grandes de la época como Rita Hayworth, Katharine Hepburn o Ava Gardner.

Por eso, no fue de extrañarse que en vida, se convirtiera un personaje recuerrente en diveras producciones para el cine y la televisión. A lo largo de los años, actores como Tommy Lee Jones, Jason Robarts, Dean Stockwell o Terry O’Quinn lo interpretaron bajo la dirección de cineastas como Jonathan Demme y Francis Ford Coppola.

Sin embargo, y como mencionamos arriba, la producción más destacada y conocida sobre la vida de Howard Hughes es The Aviator (El aviador) con el protagónico de Leonardo DiCaprio. La cinta recibió 11 nominaciones a los premios Oscar, incluido Mejor Película, Director, Actor y Actriz de Reparto, el cual se llevó Cate Blanchett.

La película de Christopher Nolan con Jim Carrey

Following de 1998 fue la primera película de Christopher Nolan, pero fue en el 2000 que se convirtió en uno de los directores más famosos (o al menos para tener en el radar) gracias a la cinta Memento, la cual plantea una ingeniosa narrativa no lineal.

Dos años después estrenó Insomia, el remake de la famosa cinta noruega de 1997. Para la película de Nolan, se reunieron algunas de las estrellas de Hollywood más populares tales como Al Pacino y Robin Williams, y recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada.

Guy Pearce en ‘Memento’ / Foto: Summit Entertainment

Eso le abrió camino a realizar, casi de manera inmediata, su próximo proyecto: una biografía de Howard Hughes. Nolan escribió el guion, y en palabras del mismo director, es uno de los mejores en su carrera. El británico tomó como referencia el libro Citizen Hughes: The Power, the Money and the Madness de Michael Drosnin publicado en 1985, nueve años después de la muerte de Howard Hughes.

Lo más interesante es que al momento de escribirlo, ya sabía quién sería su protagonista. La respuesta es Jim Carrey, quien impresionó a Nolan con su trabajo en Man on the Moon, la cinta de Miloš Forman centrada en la vida de Andy Kaufman.

En diversas entrevistas, Nolan ha contado sobre los acercamientos que tuvo con el comediante y concluyó que Carrey era perfecto para el papel. “Nació para interpretarlo. En verdad es perfecto”.

Jim Carrey como Andy Kaufman / Foto: Universal Pictures

¿Por qué nunca se hizo la película?

La película de Chrostopher Nolan, tomando como base el libro, presentaría los últimos años de la vida de Howard Hughes, los cuales estuvieron marcados por su trastorno obsesivo compulsivo, su fobia hacia los gérmenes, adicción a diversas drogas y las incontables veces que el empresario se recluyó en hoteles para escapar del ojo público.

Howard Hughes parecía (y todavía es) un personaje perfecto para Nolan, quien siempre ha explorado figuras complejas que se enfrentan a una antísesis que, en la mayoría de los casos, se revela como una lucha interna, un conflicto mental y anímico.

Pero la película nunca se hizo. ¿La razón? Justamente fue que ya estaba en desarrollo otra película biográfica subre Hughes. ¿La de Scorsese con DiCaprio? Esa misma, pero antes, ese proyecto le perteneció a Michael Mann, quien venía de dirigir la biopic de Ali con Will Smith.

El empresario y aviador, Howard Hughes / Foto: Getty Images

El proyecto ya estaba muy avanzado, pero todo cambió cuando Mann decidió abandonar la producción (tras el fracaso en críticas de Ali, irónicamente) y Martin Scorsese llegó a tomar el mando de la cinta. Fue así como Nolan decidió hacerse a un lado y avanzar con otro proyecto: Batman Begins.

Habría sido sensacional ver la biografía de Howard Hughes bajo la dirección de Christopher Nolan y con el protagónico de Jim Carrey. En verdad. Pero si lo pensamos, de alguna manera el hecho de que no haya sucedido, fue lo que permitió que Nolan se involucrara con la trilogía de Batman, una de las franquicias de superhéroes más geniales y determinantes en toda la historia.

Te puede interesar