En las últimas semanas, el nombre de Jamie Foxx acapró algunos títulares en medios que informaban que el actor se encontraba en un estado grave tras el accidente que sufrió en un set de filmación a mediados de abril. Sin embargo, aparentemente se trató de un caso de desinformación, pues pronto su hija salió a decir que Foxx se encontraba fuera de peligro.

Ahora bien. Esto nos da el pretexto perfecto para hablar de Jamie Foxx, una de las celebridades más talentosas en la industria, así como una de las más queridas con más de 30 años de carrera y un montón de créditos en la música, televisión y cine, esta última donde cosechó grandes éxitos y reconocimientos entre comedias, dramas, thrillers de acción y cintas animadas.

Por eso, nos armamos una lista con 10 de las mejores personajes y películas de Jamie Foxx. Desde luego faltan muchos títulos como The Soloist, una de sus mejores interpretaciones junto a Robert Downey Jr. Pero por eso, uno de los parámetros, para hacerla más justa, es que estén disponibles en plataformas de streaming. ¿Cuál es su película favorita de Jamie Foxx o cuál agregarían a la lista?

Jamie Foxx / Foto: Getty Images

Collateral

El 2004 fue un año genial para Jamie Foxx, pues recibió dos nominaciones a los Oscar, y una de ellas como Actor de Reparto fue por su personaje de Max en el thriller de acción y suspenso de Michael Mann titulado Collateral, coprotagonizado por Tom Cruise.

En Collateral, Jamie Foxx interpreta a Max, un taxista que al inicio de la cinta conoce a Annie, una pasajera con la que tiene una buena charla y de la cual recibe su número para llamarla en alguna oportunidad. Después de dejarla en su destino, es que se sube al taxI Vicent.

Jamie Foxx y Tom Cruise en ‘Collateral’ / Foto: Paramount Pictures

Vincent es un hombre serio. Le ofrece una fuerte cantidad de dinero a Max para que hagan varias paradas a lo largo de la ciudad de Los Angeles, a lo que este accede. Pero pronto descubre que sus paradas son para asesinar objetivos, por lo que empieza una carrera contra la muerte en la que Max intenta escapar de Vincent.

La tensión que plantea Collateral es genial, pues no sólo se centran en las escenas de acción basadas en el trabajo de Vincent y los intentos desesperados de Max de huir, sino en las conversaciones que hay en el taxi. Lo que hace de Collateral una cinta un tanto claustrofóbica e intensa.

Collateral está disponible en Netflix y HBO Max.

Django Unchained

Django Unchained se estrenó en 2013, es de Quentin Tarantino y es una película protagonizada por Jamie Foxx en el personaje de Django, un esclavo que tras ser liberado por un cazarrecompensas llamado King Schultz, emprende un largo viaje para liberar a su esposa, quien permanece como esclava bajo el dominio de Calvin Candie.

Sutilmente basado en el Django de Franco Nero y en Mandingo de 1975, Django Unchained se ha convertido en uno de los mejores filmes de Tarantino. Un western de venganza cuyos escenarios son las plantaciones de esclavos poco antes de que arrancara la Guerra Civil.

Jamie Foxx como Django Freeman en ‘Django Unchained’ / Foto: The Weinstein Company

Django Freeman es uno de los mejores personajes de Tarantino, y uno de los más destacados como protagonistas entre sus amplios universos. Y eso ya es decir mucho. Eso se debe al trabajo de Jamie Foxx en la película para interpretar a un personaje que es un gran hombre a partir de sus sutilezas y su hambre por aprender, y al mismo tiempo mantenerse impasible.

El hecho de que hacia el final de la cinta regresara por su esposa mientras venga la muerte de los esclavos como d’Artagnan (mother fuckers), lo hace aún más increíble. Y sólo alguien como Jamie Foxx lo podría lograr junto a un elenco espectacular que sumó a Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson y Kerry Washington.

Django Unchained está disponible en HBO Max.

Ray

Ya les decíamos que 2004 fue un gran año para Jamie Foxx con sus películas y en su carrera como actor a partir de sus dos nominaciones a los premios Oscar. La más importante de ese año, sin duda, fue la que recibió como Mejor Actor por Ray de Taylor Hackford.

Obviamente en esta película Jamie Foxx toma el protagónico para interpretar a Ray Charles, uno de los músicos más icónicos y determinantes del soul y la industria en general del siglo XX. Ahora bien. La genialidad del trabajo de Foxx como Ray no sólo reside en la sutileza con la que logra interpretar a un personaje tan llamativo como Ray.

Jamie Foxx como Ray Charles en ‘Ray’ / Foto: Universal Pictures

Sino en la fisicalidad, los. movimientos, las intenciones de cada una de sus posturas. Pero no es una imitación (las cuales están de moda entre las biopics de músicos, sobre todo), es más un homenaje que se aleja de una caricatura para mostrar la complejidad de un genio lleno de conflictos.

Ray nos lleva por un largo viaje en la vida del músico. Desde su situación familiar y cuando perdió la vista tras la muerte de su hermano (una culpa que pareció cargar siempre) hasta su ascenso a la fama ligada con las adicciones. Así como todas las personas involucradas en el camino.

Ray está disponible en Amazon Prime Video.

Baby Driver

Baby Driver, nos atrevemos a decir, es una de las mejores películas de los últimos años, y sin duda, es una de las más destacadas y populares de los últimos años. Su elenco es dinámica integrado por Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal Kevin Spacey y Jamie Foxx.

Baby Driver tiene como protagonista a Baby, un sujeto cuyas destrezas en el volante lo llevan, desde joven, a trabajar con Doc, quien organiza asaltos y robos con un grupo conformado por Buddy, Darling y Griff. Después de un tiempo conocen a Bats, un ladrón violento y agresivo interpretado por Jamie Foxx.

Baby Driver está disponible en Netflix.

The Amazing Spider-Man 2 / Spider-Man: No Way Home

La entrada de Jamie Foxx a las películas del universo de Marvel se dio en 2014 con la segunda entrega de The Amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield como Peter Parker y Emma Stone como Gwen Stacy. La película recibió el título de Rise of Electro, personaje que tomó Foxx como villano.

De las entregas con Garfield como Spider-Man, la segunda es la más floja, pero es el villano de Jamie Foxx llamado Max Dillon/Electro, la que salva la cinta de no ser memorable. Su personaje es complejo a partir de ser un genio torpe del que todos perciben su inteligencia, pero deciden mantenerla oculta para su beneficio.

Jamie Foxx como Electro en ‘The Amazing Spider-Man 2’ (2014) / Foto: Sony Pictures

Jamie Foxx volvió para Spider-Man: No Way Home, una de las cintas más emocionantes de 2021 que planteó el regreso de los últimos tres Spider-Man (Tobey Maguire, Garfield y Tom Holland) con sus respectivos villanos, incluido Foxx como Electro.

Desde luego, en esta entrega Foxx no toma el protagónico, sino que forma parte de un grupo interesante de villanos que se redimen para salvar al universo a partir de dos premisas: primero volver a ver a sus familias y la dos, curarse de un mal que sólo potencia su dolor.

The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man: No Way Home están disponibles en HBO Max.

Soul

Pete Docter, el mero mero de Pixar, regresó a la dirección en 2020 para estrenar Soul, una de las cintas (animadas) más nominadas y completas en todo sentido, pero al mismo tiempo más complicadas de seguir. El protagonista de la historia es Joe Gardner, cuya voz le pertenece a Jamie Foxx en esta película.

Joe Gardner es un maestro de música de medio tiempo que sueña con dedicarse de manera profesional al jazz. Cuando le ofrecen un espacio en la escuela de tiempo completo que mejorará su situación económica, descubre que su artista favorita de jazz, Dorothea Williams, busca a un músico para su banda.

Joe Gardner en ‘Soul’ con la voz de Jamie Foxx / Foto: Pixar// Disney

Las cosas van bien hasta que Joe cae en un hoyo en la calle y su alma se va a un espacio onírico donde se encuentra con las almas de los que murieron y también los que apenas llegarán al mundo. Es así como conoce a 22, un alma que se niega a llegar a la Tierra.

Seremos honestos. Soul es una película bellísima en temas de animación, la música de Trent Reznor y Atticus Ross y Jon Batiste es espectacular, y su historia es profunda, pero quizá demasiado metafísica. Por lo que puede resultar en algo complejo.

Soul está disponible en Disney+.

Just Mercy

Just Mercy de Destin Daniel Cretton merecía más atención de la que recibió en su estreno en 2020. Es una gran película por varias razones que incluyen una historia conmovedora basada en hechos reales, y por las grandes actuaciones de su elenco comandado por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson.

Just Mercy es una adaptación del libro A Story of Justice and Redemption escrito por Bryan Stevenson, un joven abogado que tomó el complejo caso de Walter McMillian, un hombre negro acusado de un delito que no cometió y sentenciado a morir, y quien después de años en la cárcel con falsas esperanzas para salir, decide darse una última oportunidad.

Jamie Foxx como Walter McMillian en ‘Just Mercy’ / Foto: warner Bros.

Lo interesante de Just Mercy es que a pesar de que el caso de Walter es el centro de su historia y el objetivo de contarla, no se convierte en el corazón del filme. Y su sentido social es mucho más amplio, pues va desde cuestionar las sentencias de muerte, hasta un tema de racismo y clases sociales.

En verdad el elenco es espectacular con Michael B. Jordan como Bryan Stevenson y Jamie Foxx como Walter McMillian, pero también con una participación de Brie Larson como Eva Lansey, asistente e investigadora, que completa una cinta que necesita, nuevamente, más atención de la que tiene.

Just Mercy está disponible en HBO Max.

Ali

Seremos muy honestos. La película biográfica de Ali de Michael Mann (su segunda en esta lista) no es de nuestras favoritas, y nos atrevemos a decir que no es una gran cinta. A pesar de hablar de una de las figuras del deporte más grandes, y también controversiales…

A pesar de tener un buen elenco comandado por Will Smith y Jamie Foxx en la película… A pesar de ser de Mann, un director elogiado a inicios de los 2000… Ali no funciona de ninguna manera. Ahora bien. Ya que estamos siendo honestos, si bien el elenco no pudo salvar a la película, es de lo poco que vale la pena para echarle un ojo.

Jamie Foxx como Bundini Brown en ‘Ali’ / Foto: Sony Pictures

Ali nos muestra 10 años clave en la vida de Muhammad Ali tanto en aspectos personales como profesionales, que en algún punto, se fusionaron. Va desde 1964 cuando ganó contra Cassius Clay hasta el 74 cuando pelea y gana el Rumble in the Jungle.

En esta película, Jamie Foxx tomó al personaje de Drew Bundini Brown, una de las personas más cercanas a Ali, y quien se sabe escribió algunos de los discursos para emocionales del boxeador. Lo malo de Ali, a pesar de las buenas actuaciones como la de Jamie Foxx, es que no celebra la vida del campeón, sino que la oscurece. Un terrible error.

Ali está disponible en HBO Max.

Any Given Sunday

Al momento en el que Oliver Stone estrenó Any Given Sunday en 1999, se dividieron opiniones respecto a la cinta. Lo que sí es que con el paso del tiempo, fue adquiriendo cierto valor, sobre todo al hacer un repaso de las películas de Jamie Foxx, pues se considera como su primer papel importante y aquel que demostró sus dotes más allá de la comedia.

El protagonista es Al Pacino como Tonu D’Amato, el coach de los Miami Sharks, los cuales después de un momento de gloria, que ya se siente viejo, atraviesan una muy mala racha. La hija del dueño del equipo está a punto de tomar la decisión de cambiarlo todo. Pero antes, el entrenador y los chicos merecen una opotunidad. Y eso es Any Given Sunday.

Jamie Foxx en ‘Any Given Sunday’ / Foto: Getty Images

Desde luego, al ser una película deportiva de amerciano, tiene un montón de clichés como el atleta estrella lastimado y el atleta que es mejor pero rebelde. El segundo es Jamie Foxx. Su personaje se apellida Beamen, y a pesar de tener el potencial de ser el líder, permanece en la banca.

Todo cambia hasta que la estrella del equipo se lastima, y el segundo también, por lo que Beamen debe salir por el equipo. Pero la presión y el peso de la fama comienzan a tener un efecto en él negativo. La actuación de Foxx, la cual llegó después de algunas comedias en televisión y el cine, fue bastante aclamada.

Any Given Sunday está disponible en HBO Max.

Rio (1 y 2)

Las dos entregas de la historia animada de Rio son divertidas, especiales y encantadoras a pesar de que no lograron coenctar del todo con la audiencia ni con la crítica al momento de su salida en 2011 y 2014. Pero acá somos fans de estas películas.

Primero porque la historia plantea que todos debemos superar nuestros medios no en favor nuestro, sino de nuestros seres queridos. También porque la animación es grandiosa en un escenario de ciudad y natural en Brasil (Río de Janeiro y el Amazonas). Y por el elenco.

El cast de Rio está comandado por Jesse Eisenberg junto a Anne Hathaway como las dos aves principales, mientras Will.i.am. y Jamie Foxx tomaron los secundarios, pero que al mismo tiempo se convierten en el alma de la cinta en los momentos más musicales y divertidos.

Las dos películas de Rio están disponibles en Disney+.