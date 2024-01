Lo que necesitas saber: La cinta que llevará la vida y obra del cantante ya tiene fecha de estreno y protagonista. Esto es lo que sabemos sobre la producción.

La tendencia de la industria del entretenimiento por llevar la vida de estrellas de la música al cine continúa. Y en ese sentido, era cuestión de tiempo para que llegara la película biográfica sobre Michael Jackson, de la cual ya hay detalles desde su protagonista hasta la fecha de estreno.

Así que acá vamos recapitulando qué tanto se sabe sobre esta cinta, a la cual se ha decidido simplemente ponerle el nombre de Michael.

Michael Jackson. Foto: Getty.

Jaafar Jackson será el protagonista de ‘Michael’ y Antoine Fuqua el director

Una de las cosas que más llamó la atención fue la elección del protagonista para esta cinta. Poco después de que se dio a conocer el proyecto, vino la revelación de que Jaafar Jackson era el elegido para tomar el papel del intérprete de “Billie Jean”.

Como uno lo podría suponer por el apellido, el actor es ni más ni menos que el sobrino del fallecido artista y es hijo de Jermaine Jackson, exmiembro de los Jackson 5 además de hermano mayor de Michael Jackson.

Si bien se ha dicho que tiene dotes como cantante y bailarín, lo cierto es que este es el primer proyecto de alto perfil en el que participa Jaafar dentro del cine. Más allá del Jaafar, no se han revelado más nombres en el elenco al momento.

Por otro lado, ya se sabe que Antoine Fuqua será el director de la película sobre de Michael Jackson. Él es reconocido por haber dirigido proyectos como Training Day, The Equilizer, el remake The Magnificent Seven (las tres con Denzel Washington), Emancipation, entre otras.

John Logan, que ha trabajado en Gladiator y The Aviator, escribe el guión mientras que Graham King, quien fue productor de Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury, también le entrará a la chamba de productor en esta oportunidad.

Antoine Fuqua dirigirá ‘Michael’. Foto: Getty

La trama: ¿Qué parte de la vida del cantante se mostrará en la película de Michael Jackson?

El director Antoine Fuqua dijo en una declaración que se contarán “los hechos tal como los conocemos sobre el artista, sobre el hombre, sobre el ser humano… Lo bueno, lo malo y lo feo“.

Una sinopsis oficial (vía Variety) menciona que la película “brindará al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop“, desde su punto más alto como artista hasta las diversas tragedias que marcaron no solo su carrera, sino su vida personal.

Imagen ilustrativa de Michael Jackson. Foto: Getty.

Eso sí, seguro que hay quienes tienen cierta incertidumbre sobre cómo se tocará el tema de las acusaciones por abuso sexual de menores que surgieron en contra del artista a lo largo de su última época. La película sobre Michael Jackson, que se espera haga mención desde su tiempo en los Jackson 5 hasta su carrera solista, relatará esos procesos legales y acusaciones.

Pero aquí entra la duda sobre si lo hará desde una perspectiva neutral o con alguna tendencia en especial. Recordemos que John McClain y John Branca, apoderados legales de parte del patrimonio de Jackson junto la familia del artista y quienes también son productores de la cinta, siempre han negado las acusaciones mencionadas. Bastante denso el asunto.

John Branca en una exposición sobre Michael Jackson. Foto: Getty.

Fecha de estreno de ‘Michael’

El estudio de producción detrás de la película de Michael Jackson es Lionsgate, quienes la distribuirán también en Estados Unidos. Mientras que la distribución internacional correrá a cargo de Universal Pictures.

Y en ese sentido, ya hay una fecha de estreno para Michael: 18 de abril del 2025. Este día de lanzamiento se eligió debido a que The Exorcist: Deceiver salió del calendario de estrenos de Universal/Blumhouse, movimiento provocado por la salida del director David Gordon Green del proyecto.

Pues ahí lo tienen… Seguiremos atentos a más detalles, revelaciones de elenco, próximos tráilers y todo lo que se vaya revelando sobre la película sobre el cantante. ¿Creen que vaya a ser un hitazo al nivel de Bohemian Rhapsody o creen que no tanto?

