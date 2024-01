Te decimos dónde ver las películas nominadas a los premios Oscar 2024

Lo que necesitas saber: Para que se preparen antes de la ceremonia, acá les dejamos las películas nominadas a los premios Oscar 2024 y dónde verlas.

La temporada de premios continúa y este 23 de enero finalmente conocimos a todos los actores, actrices, directores y más involucrados en la industria industria cinematográfica y de Hollywood que competirán en la edición número 96 de los premios Oscar este año.

Como seguramente vieron en redes sociales, las nominaciones a los premios Oscar de este 2024 provocaron cientos de reacciones: desde los que criticaron la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie, hasta los que hicieron memes de otras grandes ausencias en las listas.

Greta Gerwig y Margot Robbie en una premier de ‘Barbie’. Foto: Getty.

Ya hay nominados a los premios Oscar de este 2024

Para bien o para mal, lo cierto es que las nominaciones a los premios Oscar ya comenzaron a hacer ruido gracias a las producciones cinematográficas que, ya sea en una o varias categorías, competirán para ganarse el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

Cintas como ‘Oppenheimer’, de Cristopher Nolan, encabezan la lista de mayor nominaciones con 13; le siguen ‘Poor Things’, con 11; ‘Killers of the Flower Moon’ con 10 nominaciones y finalmente ‘Barbie’, que competirá por alguna estatuilla en 9 nominaciones.

Cillian Murphy en ‘Oppenheimer’. Foto: Universal Pictures

‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ y más competirán en la noche más importante del cine

Seguramente muchos de ustedes ya vieron una o varias de las películas nominadas a los premios Oscar de este año, e incluso ya hasta piensan en organizar la quiniela para ver quién le atina al máximo número de ganadores en la noche más importante del cine.

Si ese no es su caso y se han atrasado en ver las cintas, no se preocupen, que acá les decimos dónde pueden ver varias de las películas que están nominadas en las categorías más importantes –y en general– antes de los premios Oscar 2024, que se realizarán el próximo 10 de marzo.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/Foto: Getty Images

Acá les decimos dónde pueden ver las películas nominadas a los premios Oscar 2024

Barbie– Disponible en el catálogo de HBO Max sin costo.

Oppenheimer– Disponible para compra y renta en Apple TV+, Prime Video y Google Play.

Anatomy of a Fall– Estreno en cines a partir del 25 de enero.

Sandra Hüller en ‘Anatomy of a Fall’. Foto: Le Pacte.

The Holdovers– Ya disponible en cines desde el 18 de enero.

Killers of the Flower Moon– Disponible en el catálogo de Apple TV+.

Maestro- Disponible en el catálogo de Netflix.

Past Lives– Disponible en algunos cines a partir del 1 de febrero.

Poor Things– Disponible en salas de cine a partir del 25 de enero.

Willem Dafore y Emma Stone interpretan al Dr. Godwin Baxter y Bella Baxter respectivamente en ‘Poor Things’/Foto: Searchlight Pictures

The Zone of Interest- Estreno en cines programado para el 15 de febrero.

Nyad– Disponible en el catálogo de Netflix.

Rustin– Disponible en el catálogo de Netflix.

The Color Purple– Estreno en cines programado para el 8 de febrero

Elemental– Disponible en el catálogo de Disney+

The Boy and The Heron– Disponible en cines desde el 25 de diciembre de 2023.

Mihato es el protagonista de ‘The Boy and The Heron’/Foto: Studio Ghibli

Spider-Man: Across the Spider-verse– Disponible en HBO Max.

Nimona– Disponible en el catálogo de Netflix.

Napoleon- Disponible en cines desde noviembre de 2023.

Golda– Disponible en catálogo de Apple TV para renta.

La sociedad de la nieve– Disponible en el catálogo de Netflix.

Imagen de ‘La Sociedad de la nieve’. Foto: Netflix

Indiana Jones and the Dial of Destiny– Disponible en el catálogo de Disney+

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One– Disponible para compra y renta en Apple TV+, Prime Video y Google Play.

May December– Estreno programado en cines para el 8 de febrero.

El conde– Disponible en el catálogo de Netflix.

American Symphony– Disponible en el catálogo de Netflix.

Flamin’ Hot– Disponible en el catálogo de Disney+

Foto Disney+

The Creator– Disponible en el catálogo de Star+

Godzilla Minus One– Ya disponible en cines desde diciembre de 2023.

Guardians of the Galaxy Vol. 3– Disponible en el catálogo de Disney+

Foto: Disney+

