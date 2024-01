Lo que necesitas saber: Por fin tenemos a los nominados de los premios Oscar 2024 y como era de esperarse, no faltó la conversación en el internet de las cosas.

Ahora sí, la temporada de premios se pondrá buena, porque después de mucha espera, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció con bombo y platillo los nominados a los premios Oscar 2024, la ceremonia que a pesar de todo, sigue siendo la más grande e importante de toda la industria cinematográfica.

Por supuesto que alrededor de esta premiación siempre hay una que otra controversia, porque cada quién quiere que gane su favorito. Sin embargo, parece que la polémica no solo se ve a la hora de entregar las estatuillas doradas. No, ahora está presente desde las nominaciones, armando una conversación y debate bastante interesantes.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/Foto: Getty Images

Por fin se anunciaron los nominados a los premios Oscar 2024

Luego de un largo proceso, el cual tienen qué pasar todas las películas para ser consideradas en alguna de las categorías, este 23 de enero por fin confirmaron a los nominados que buscarán llevarse alguno de los premios Oscar 2024. Y sí, como ya es una tradición, algunas nominaciones estaban cantadas y otras de plano nos tomaron por sorpresa.

Oppenheimer y Barbie lograron quedarse en varias de las categorías importantes, aunque Poor Things también consiguió muchas menciones grandes, pero The Zone of Interest o Anatomy of a Fall incluso podrían robarles una que otra estatuilla. Y sí, claro que hubo una que otra ausencia dentro de las nominaciones que de plano hizo que algunos pegaran el grito en el internet de las cosas.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/Foto: Getty Images

Algunos andan enojados y contentos con la Academia por las nominaciones

Como era de esperarse ante un evento tan esperado, muchos madrugaron para checar en vivo la lista completa de nominados a los premios Oscar 2024. Y vaya que la conversación está divida en redes sociales, pues así como hay quienes andan contentos porque nominaron a sus favoritos, tenemos a otros que pegaron el coraje de sus vidas desde temprano.

Sobre todo, muchos andan enojados porque la Academia no nominó a Margot Robbie y Greta Gerwig por su trabajo en Barbie, al igual que Leonardo Di Caprio con Killers of the Flower Moon. Pero del otro lado, están los que andan festejando por películas como La sociedad de la nieve u Oppenheimer, que son serios candidatos a brillar en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo. Mientras tanto, acá les dejamos los mejores memes y reacciones a las nominaciones de los Oscar 2024.

Este post resume los comentarios de aquellos que están enojados por la ausencia de la nominación de Margot Robbie en los Oscar 2024/Foto: Captura de pantalla

MARGOT ROBBIE NO SIENDO NOMINADA A MEJOR ACTRIZ, GRETA GERWIG SIN SER NOMINADA A MEJOR DIRECCIÓN?????!?! #Oscars2024pic.twitter.com/jPSyEdYc3a — Mons ? POLVORON (@Fad2Mons) January 23, 2024

Mi cara después de ver que si nominaron a Ryan por Barbie pero no le dieron las nominaciones merecidas a Margot y Greta por su película en los #Oscars2024pic.twitter.com/6x1BmBnvuN — ᴀᴘʀɪʟ⁷; ??? (@taestwu) January 23, 2024

BASTA DE DARLE LA RAZÓN A LA PELÍCULA, YO QUIERO QUE BARBIE TENGA PREMIOS POR LAS MUJERES QUE LA CONFORMAN #Oscars2024 pic.twitter.com/s9zobtEuTs — nico (@folkleverty) January 23, 2024

Yo con la academia de los #Oscars2024 por robarles las nominaciones a Margot y Greta en Barbie, probando una vez más el punto de la películapic.twitter.com/V65siiXpeS January 23, 2024

Así estoy viendo que nominaron a Ryan Gosling por ser Ken pero no a Margot Robbie por ser BARBIE en BARBIE #Oscars2024pic.twitter.com/h1g2KYr75A — L (@luanisokay) January 23, 2024

MARGOT ROBBIE NO ESTÁ NOMINADA Y TAMPOCO GRETA GERWIG PERO DE NUEVO NOMINARON I’M JUST KEN#Oscars2024



pic.twitter.com/QmMJp80jPs — ʼ (@dangerhisky) January 23, 2024

America Ferrera tiene una nominación a los #Oscars2024pic.twitter.com/NWm4J9EE5C — Matero ? (@MateOE_) January 23, 2024

La forma en la que Margot Robbie ha sido ninguneada en todas las entregas de premios habla más de la industria que de la calidad de su sobresaliente interpretación #Oscars2024 pic.twitter.com/fJAYp7lmTJ — David Insua (@SoyDavidInsua) January 23, 2024

Yo viendo que Margot Robbie no está nominada ni Greta a mejor dirección. #Oscars2024



pic.twitter.com/tRcGJtxYWq — saraml ⭑⭑⭑⭑⭑ (@Saraml5) January 23, 2024

Ryan Gosling quitándole a Charles Melton su nominación a Actor de Reparto: #Oscars2024 pic.twitter.com/vWJ7sm5GKQ — Ale Alcántara (@alealcant_) January 23, 2024

BAYONAAAAAAAAAAAAAAA

BAYONAAAAAAAA

Vamos españita, que después de muchos años…ESTAMOS DENTRO.

LA sociedad de la nieve es nominada a mejor pelicula internacional.

Estoy emocionada.#Oscars2024 pic.twitter.com/QMPfJfv39k — melsolillo (@melsolillo) January 23, 2024

La sociedad de la nieve ya tiene una nominacion #Oscars2024 pic.twitter.com/2HLpX0xaFB — Marta? (@chicalost69) January 23, 2024

Cuando han nominado a “La Sociedad de la Nieve” a mejor peli extranjera #Oscars2024 pic.twitter.com/xqPthrFwNK — Alexsinos (@alexsinos) January 23, 2024

La Sociedad de la Nieve tiene dos nominaciones a los Oscars Y DIOS MÍOOOOOO LAS TIENE MÁS QUE MERECIDAS ??



Ojala que los veamos recibir esos premios ?#LaSociedadDeLaNieve #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/mtEJmp7uUY — Lau⁷ ?? (@bangtankarma) January 23, 2024

la sociedad de la nieve mereciendo todas las nominaciones #Oscars2024



pic.twitter.com/ffxfqfCbAL — ʼ (@dangerhisky) January 23, 2024

Otro año ma…los #Oscars2024 ignoran a Leonardo DiCaprio.

Te quiero leo, aunque no estes nominado y yo tenga mas de 25 años pic.twitter.com/BWxlKf77T7 — melsolillo (@melsolillo) January 23, 2024

Nominaron en Banda Sonora a Indiana Jones pero no a The Boy and the Heron… #Oscars2024 pic.twitter.com/y9izYwQA78 — Ale Alcántara (@alealcant_) January 23, 2024

no hay nadie que se merezca más el Oscar que Cillian Murphy ? #Oscars2024pic.twitter.com/9C0PoA9Wcp — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) January 23, 2024

Robert Downey Jr. recibe una nominación a los #Oscars2024 por su papel de Otto Sirgo en Oppenheimer pic.twitter.com/Y28uhEkGni — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) January 23, 2024

¿Margot Robbie? ¿Leonardo Di Caprio? ¿Natalie Portman? No, la mayor omisión de los #Oscars2024 fue no haber nominado a Mejor Actor a Messi, el perrito de Anatomy of a Fall. pic.twitter.com/VGUtLqgi3c — Diegoberto (@bertobellamy) January 23, 2024

¿Dónde está Beau is Afraid? ¿Dónde está Joaquín Phoenix?

La pereza de los #Oscars2024 pic.twitter.com/VwZBCt2Ya7 — ? Metamorcine? (@metamorcine) January 23, 2024

Los #Oscars2024 no se merecen a Fallen Leaves. pic.twitter.com/nvlKWRVo96 — Marcos Vega (@MarcosVegaRadio) January 23, 2024

Saben si el gran Frankie Rivers esta nominado a los #Oscars2024 ? pic.twitter.com/Sujis74UFt — Titanio Records (@Titanio_Records) January 23, 2024

