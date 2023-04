Uno de los estrenos más esperados para los siguientes meses de este 2023, es el live action de La sirenita (aquí les dejamos el último tráiler). Desde que se anunció su producción levantó dudas entre los fans sobre qué tan necesario era revivir esta historia; y las cosas se pusieron mucho peor, lamentablemente, cuando se reveló al elenco con una protagonista afrodescendiente.

El camino del live action de La sirenita ha sido complicado, pues como vemos, ha estado marcado por diversas controversias que van desde la salida de Harry Styles de las pláticas para interpretar al príncipe Eric, hasta los comentarios racistas que Halle Bailey ha recibido.

Y ahora, lamentablemente, este live action de La sirenita podría tener otro escándalo más a partir de que se dieron a conocer los cambios en las letras de dos de las canciones más populares de la cinta: “Kiss the Girl” o “Bésala” y “Poor Unfortunate Souls” o “Pobres almas en desgracia”.

Póster oficial de ‘La Sirenita’ / Foto: Disney.

Los cambios en las letras de ‘La sirenita’

La película animada de La sirenita se estrenó en 1989, hace más de 30 años. Por lo que algunas situaciones de la cinta original ahora podrían resultan un poco extrañas si se llevan igual al live action de este 2023. ¿Por qué? Porque hemos de considerar las conversaciones actuales sobre inclusión, representación e incluso temas relaciones con abuso de poder o violencia sexual.

Este debate es bastante amplio, pues supone hablar del porqué traer de vuelta estas historias a costa de algunos cambios en lugar de escribir tramas originales que se adecúen a las necesidades de hoy de la audiencia. Y por otro lado, el rechazo a la inclusión y la representación.

Y es partir de estos dos que surgieron los cambios en algunas canciones del live action de La sirenita. Alan Menken, el compositor y genio detrás de la música de varios clásicos de Disney como La bella y la bestia, Aladdín y La sirenita, reveló durante una entrevista para Vanity Fair cuáles son las canciones que tendrán cambios y las razones detrás de ellas.

Halle Bailey como Ariel en el live action de ‘La Sirenita’ / Foto: Disney.

¿Por qué el cambio en “Bésala” en el live action de ‘La sirenita’?

El momento de “Kiss the Girl” o “Bésala” nos muestra a Ariel y Eric paseando por el pueblo. Él está intentado descubrir quién es ella a partir de que no tiene voz. Sin embargo, mientras adivina su nombre y su historia, los amigos de Ariel lo instan, a través de la canción, a besarla para que así se pueda romper el hechizo de Úrsula.

Es decir que si la besa, ella podría recuperar su voz y mostrarle a Eric que es ella quien lo salvó tras el accidente en el barco, además de ser la propietaria de la voz que lo encantó tras el incidente. Como recordamos, cuando está a punto de besarla, las anguilas de Úrsula voltean el bote y todo termina.

Menken dijo en entrevista que el cambio para esta canción en el live action de La sirenita viene a partir de que algunas personas se pusieron “sensibles” con la idea de que el príncipe Eric, de alguna manera, “podría obligar a Ariel a besarlo” sin su consentimiento.

¿Y qué hay de “Pobres almas en desgracia”?

Menken también dijo que estaban revisando la letra de la canción de “Pobres almas en desgracia” o “Poor Unfortunate Souls”. Este momento musical se da cuando Ariel, desesperada por estar con Eric, acude a la Bruja del Mar (Úrsula) para que la ayude.

Úrsula comienza a cantar que algunas “almas en desgracia” querían cosas que ella les ayudó a obtener. Pero también le dice que todo tiene un precio, y que cuando las personas que se acercan a ella no lo cumplen, habrán de sufrir las consecuencias. Así es como Aiel firma un contrato donde cede su voz para ser humana…

Ariel y Eric en el live action de ‘La sirenita’ / Foto: Disney.

Para esta canción, los cambio vienen a partir de la idea de que algunas mujeres jóvenes podrían sentir “que no pueden expresarse ni alzar la voz” si están inconformes a pesar de que en la película, “Úrsula está manipulando a Ariel para que entregue su voz”.

Muchos creen que este cambio podría venir de la parte en la que Úrsula dice “The men up there don’t like a lot of blabber, they think a girl who gossips is a bore, yet on land, it’s much preferred for ladies not to say a word”.

El live action de La sirenita

El live action de La sirenita dirigido por Rob Marshall se estrenará el próximo 26 de mayo de 2023. Halle Bailey toma el protagónico como Ariel junto a Jonah Hauer-King como el príncipe Eric. El resto del elenco está conformado por Javier Bardem como Tritón, Melissa McCarthy como Úrsula junto a varios personajes interpretados por Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay y Noma Dumezweni.