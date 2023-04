Lo conocemos más en su faceta como cantante, ganador del Grammy y ex One Direction. Pero para nadie es un secreto que Harry Styles también la da a la actuada, tanto que en los últimos años ha aparecido en películas como Eternals, Don’t Worry Darling y My Policeman… Y sí, pudo formar parte del live-action de La Sirenita.

Bueeeno, no es como que ya tuviera el papel en la bolsa, pero lo que es verdad es que sí fue una de las opciones para el papel del Príncipe Eric. E incluso, se confirmó recientemente que hubo un acercamiento con él para proponerle el proyecto, pero el cantante se hizo a un lado.

Harry Styles. Foto: Getty

¿Por qué Harry Styles rechazó actuar en el live-action de ‘La Sirenita’?

Luego de que se revelara hace ya un tiempo que Halle Bailey sería la protagonista de esta entrega, la gente se preguntaba quién sería el ideal para el papel del ya mencionado Príncipe Eric. Y teniendo en cuenta de que la película es en buena parte un musical, la idea de que tener a otro cantante como coprotagonista podría no ser descabellada.

Así que, en algún momento, se pensó en Harry Styles para entrarle al live-action de La Sirenita. Así lo confirmó el director de la película, Rob Marshall, en una entrevista reciente para Entertainment Weekly donde mencionó que sí tuvo un acercamiento con el ex One Direction.

Rob Marshall, director del live-action de La Sirenita. Foto: Getty

La cosa es que aunque se reunieron, la inclusión de Harry Styles en el live-action de La Sirenita no prosperó hasta un casting, como muchos hubieran esperado. Así fue como lo explicó el cineasta:

“Nos reunimos con él. Era encantador. Qué tipo tan maravilloso… Pero al final del día, realmente él quería hacer las películas que terminó haciendo, que eran algo más oscuras…. Muchos músicos jóvenes como Harry están tratando de abrirse camino [en la actuación] y no quieren ser vistos como cantantes, necesariamente… Es por eso que él realmente estaba buscando hacer algo que no fuera del género musical, para realmente esforzarse”. Rob Marshall para Entertainment Weekly

Harry Styles. Foto: Getty

El actor que quedó como el Príncipe Eric y la fecha de estreno de ‘La Sirenita’

Si bien Harry Styles al final no se quedó dentro del proyecto del live-action de La Sirenita, el papel se le dio a Jonah Hauer-King, un joven actor británico que ha sobresalido en películas como The Last Photograph del 2017, así como en A Dog’s Way Home del 2019. La película se estrenará en cines de México el próximo 25 de mayo.